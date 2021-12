In Vermont überschwemmen COVID-positive, aber symptomfreie Patienten die Notaufnahmen

Einem Bericht von WCAX zufolge werden die Notaufnahmen in Vermont von COVID-Patienten überschwemmt, die nur wenige oder gar keine Symptome aufweisen. Ein betroffenes Krankenhaus ist das Rutland Regional Medical Center (RRMC), das mit asymptomatischen Patienten überlastet ist. Die Vermont Hospital Association berichtet von ähnlichen Fällen in anderen Teilen des Staates.

Der medizinische Leiter des RRMC, Dr. Rick Hildebrant, sagte, dass die Patienten mit Schnelltests positiv getestet wurden und dann in Scharen in die Notaufnahme kamen, um PCR-Tests zu machen. (Wer es noch nicht gelesen hat: Sprechen Sie mir nach: „Die PCR-Tests funktionieren nicht!“ Die Pandemie ist nur so real wie der Test, und der Test ist ein Würfelspiel)

Hildebrant sagt, dass diejenigen, die asymptomatisch sind und einen positiven Antigentest erhalten, nicht in ein Krankenhaus gehen sollten, sondern sich an ihren Hausarzt wenden sollten. Er forderte die Einwohner von Vermonter auf, nur dann eine Notaufnahme aufzusuchen, wenn ihre Symptome schwerwiegend sind. „Es sind nicht so sehr die Betten, die die kostbare Ressource sind, es ist das Personal in dieser Zeit. Wir brauchen also einen Teil unseres klinischen Personals, das sich um diese Menschen kümmert, und das kann sich nicht um die Leute in der Notaufnahme kümmern“, erklärte Hildebrant.

In Vermont ist die Zahl der COVID-Fälle sprunghaft angestiegen, obwohl das Land gemessen an der Bevölkerungszahl die höchste Impfrate aufweist. Nach Angaben der Mayo Clinic gelten 76,8 % der Einwohner von Vermont als „vollständig geimpft“, d. h. sie haben mindestens zwei Dosen eines mRNA-Zweidosenimpfstoffs erhalten.

Seit Thanksgiving ist die Zahl der Fälle in diesem Bundesstaat jedoch sprunghaft angestiegen und erreichte am 5. Dezember mit 694 neuen Fällen einen Höchststand. Obwohl die Fallzahlen seit diesem Datum zurückgegangen sind, liegen sie immer noch über dem Stand vom Oktober.

Experten gehen davon aus, dass die derzeitige Zunahme der Besuche in der Notaufnahme auf die Angst vor der Omikron-Variante zurückzuführen ist. Trotz der weit verbreiteten Berichte über eine erhöhte Übertragbarkeit wurden bei Omikron im Vergleich zu früheren Varianten auch mildere Symptome festgestellt.

Forscher aus Massachusetts fanden kürzlich heraus, dass die Omikron-Variante mehrere genetische Ähnlichkeiten mit dem Virus aufweist, das für die Erkältung verantwortlich ist.