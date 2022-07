Ehemaliger CIA-Spezialist: Joe Bidens geheimer Krieg – USA spielen eine aktivere Rolle in der Ukraine, als die Biden-Administration bisher öffentlich zugeben wollte

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Das Weiße Haus betont immer wieder, dass es amerikanische Soldaten nicht direkt in den Krieg in der Ukraine verwickeln wird, unternimmt aber immer wieder Schritte, die unweigerlich zu einer groß angelegten offenen Kampfrolle der USA gegen Russland führen werden. Zu den jüngsten Maßnahmen, mit denen der Druck auf den Kreml erhöht werden soll, gehörte die Ankündigung von Biden auf dem NATO-Gipfel in Madrid am 29. Juni, dass die USA ein ständiges Hauptquartier für das Fünfte Armeekorps in Polen einrichten, eine zusätzliche Rotationsbrigade mit Tausenden von Soldaten in Rumänien unterhalten und andere Einsätze in den baltischen Staaten verstärken werden. Auch die Zahl der US-Truppen in Europa, die sich derzeit auf etwa 100 000 beläuft, wird erhöht. Biden zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Türkei dazu gebracht werden konnte, ihre Einwände gegen einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens aufzugeben.

Auf dem Weg zum NATO-Gipfel an Bord der Air Force One teilte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan mit: „Am Ende des Gipfels werden Sie eine robustere, effektivere, glaubwürdigere, fähigere und entschlossenere Streitkräftestruktur sehen, die einer akuten und verschärften russischen Bedrohung Rechnung trägt.“ Vermutlich las Sullivan von einem vorbereiteten Skript ab, aber das Ziel schien sicherlich eher darin zu bestehen, die Spannungen mit Moskau zu verschärfen, als zu versuchen, sie abzubauen und eine Art diplomatische Lösung zu finden.

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg trug seinen Teil bei. In einer erstaunlichen Zurschaustellung von Arschkriecherei antwortete er, dass die neuen Verpflichtungen der USA in Bezug auf die Streitkräfteposition ein Beweis für Bidens starke Führung seien. Was Stoltenberg nicht erwähnte, war, dass Biden schon seit einiger Zeit über die Präsenz von US-Militärpersonal in der Ukraine lügt. Bereits im März ließ er die Katze aus dem Sack, als er den Truppen der 82. Luftlandedivision in Polen mitteilte, dass sie bald in die Ukraine gehen würden, und erklärte: „Ihr werdet sehen, wenn ihr dort seid, und einige von euch waren schon dort, werdet ihr sehen -„. Dies war ein Eingeständnis, dass US-Truppen bereits in der Ukraine stationiert sind, auch wenn das Weiße Haus schnell Schadensbegrenzung betrieb und versicherte, dass der Präsident weiterhin gegen eine direkte Beteiligung amerikanischer Soldaten an den Kämpfen ist. Biden behauptete auch, dass die USA daran arbeiten, „eine Fortsetzung des Massakers [an den Ukrainern] zu verhindern“. Auch diese Formulierung war kaum dazu gedacht, Raum für ein mögliches Entgegenkommen gegenüber Russland zu schaffen, um ein Ende der Kämpfe auszuhandeln.

Und nun gibt es einen Bericht der New York Times mit dem Titel „Commando Network Coordinates Flow of Weapons in Ukraine, Officials Say: A secretive operation involving US Special Operations forces hints at the scale of the effort to assist Ukraine’s still outgunned military. (Eine geheime Operation, an der US Special Operations Forces beteiligt sind, gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Bemühungen, das immer noch unterlegene ukrainische Militär zu unterstützen.)“

Der Artikel beschreibt eine aktivere Rolle der USA in der Ukraine, als die Biden-Administration bisher öffentlich zugeben wollte. Bereits im Februar, vor der Intervention in der Ukraine, zogen die USA Berichten zufolge ihre eigenen 150 Militärausbilder ab, von denen viele die ukrainischen Soldaten an neu erworbenen Waffen aus amerikanischer Produktion ausbildeten. Einige paramilitärische Mitarbeiter des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) und Spezialeinheiten setzten jedoch ihren Dienst im Lande heimlich fort und leiteten den Großteil des Informationsflusses, den die USA mit den ukrainischen Streitkräften austauschen. Darüber hinaus haben Special-Ops-Soldaten von Washingtons NATO-Verbündeten den Transport von Waffen und Ausrüstung in die Ukraine gesteuert und einige spezielle Schulungen durchgeführt. Es wurde auch berichtet, dass britische SAS-Kommandos derzeit Präsident Wolodymyr Zelenski bewachen. Die NYT gibt unter Berufung auf amerikanische und andere westliche Beamte an, dass sich die Soldaten und CIA-Offiziere derzeit nicht an der Front mit ukrainischen Truppen befinden. Auch wenn die USA und die NATO-Mitgliedsstaaten die Anwesenheit ihrer paramilitärischen Soldaten in der Ukraine nicht zugegeben haben, sind sich Russland und andere Geheimdienste in der ganzen Welt dessen bewusst, so die Times.

Der Bericht der New York Times scheint im Großen und Ganzen richtig zu sein, auch wenn er einige Details auslässt, von denen ich einige von ehemaligen Kollegen in den Geheimdiensten gehört habe. Auf dem deutschen Armeestützpunkt Grafenwöhr sowie auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein wurden umfangreiche offene Schulungen durchgeführt, um die Ukrainer mit den neuen Waffen vertraut zu machen, die dort eintreffen. Auch andere NATO-Länder beteiligen sich an der Ausbildung. In der Zwischenzeit tragen die vor allem in der Westukraine operierenden Kader von Sondereinsatzsoldaten und Geheimdienstmitarbeitern keine Uniform, und viele von ihnen arbeiten unter verschiedenen erfundenen Tarnbezeichnungen, einschließlich manchmal loser Verbindungen zu ausländischen Botschaften und NRO. Außerdem gibt es eine herkömmliche CIA-Station, eine Gruppe der National Security Agency und ein Büro des Militärattachés in der kürzlich wiedereröffneten US-Botschaft in Kiew.

All dies bedeutet, dass Biden und andere westliche Politiker ihre aktive Beteiligung am Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verheimlicht haben. Abgesehen von seinem möglichen Fauxpas wird Biden nicht zugeben, dass die Amerikaner bereits vor Ort sind, aber sie sind da und spielen eine wichtige Rolle sowohl in der Logistik als auch beim Austausch von Informationen. Der mögliche Nachteil für den Präsidenten könnte eintreten, wenn einige dieser Soldaten im Mufti getötet oder, schlimmer noch, gefangen genommen werden und anfangen, über ihre Rolle zu sprechen.

Karen Kwiatkowski, Oberstleutnant der US-Luftwaffe im Ruhestand und ehemalige Analystin des US-Verteidigungsministeriums, stellt fest, dass der Einsatz von glaubhaft verleugnendem, nicht uniformiertem Personal „ganz typisch für die Anfangsphase eines von den USA unterstützten langen Krieges und für die langfristige politische Manipulation des Ziellandes ist. Dies ist die Zukunft, die sich die neokonservativen „Strategen“ in Washington und ihre britischen und europäischen Verbündeten für die Ukraine vorstellen. Anstelle eines Verhandlungsergebnisses mit einer neuen ukrainischen Rolle als neutrales und produktives Land, das sowohl von russischen als auch von US-amerikanischen politischen Einflüssen unabhängig ist, sehen die US-Regierung und die CIA die Ukraine als entbehrlichen, aber nützlichen Satrap in ihrem Wettbewerb mit der Russischen Föderation.“

Der frühere CIA-Analyst Larry Johnson sieht die Aktivitäten mit drastischen Worten, wobei er auch anmerkt, dass die CIA seit vierzig Jahren keinen halbgeheimen Krieg gegen Aufständische gewonnen hat. Er bemerkt: „Die Ukraine ist ein Stellvertreter; der Westen versucht, Russland zu zerstören, so einfach ist das. Es wäre eine Sache, wenn Russland das böseste, unterdrückerischste und autoritärste Regime der Welt wäre. Das ist es aber nicht einmal annähernd. Auch wenn der Westen immer wieder versucht, Russland als solches darzustellen. Tatsache ist, dass der Westen die Ressourcen Russlands haben will und Russland kontrollieren möchte. [Aber Russland ist nicht bereit, sich kontrollieren zu lassen.

Mit anderen Worten: Washington könnte einen nicht enden wollenden Krieg anstreben, der Russland verstrickt und seine Möglichkeiten auf globaler Ebene einschränkt. Die Biden-Administration hat ihren Ruf und ihre mögliche politische Zukunft darauf gesetzt, dass die Ukraine überleben kann, ohne sich russischen Gebietsansprüchen zu beugen. Dies ist eine riskante und sogar gefährliche Politik, sowohl in praktischer Hinsicht als auch in politischer Hinsicht. Die Beharrlichkeit der Ukrainer in ihrer Verteidigung ist weitgehend ein Produkt der Garantien der USA und Westeuropas, dass sie alles Notwendige tun werden, um Zelenski und sein Regime zu unterstützen, das bereits um 750 Milliarden Dollar an Hilfe für den „Wiederaufbau“ ersucht. Sollte es zu ersten militärischen Verlusten im Westen kommen, wird die politische Unterstützung für den Krieg in der Ukraine in Washington und anderswo schwinden, was bei den anstehenden Zwischenwahlen im November Konsequenzen haben wird.

Eine letzte Bemerkung zu dem Times-Artikel ist eine Antwort auf die Frage, warum er zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt erschienen ist. Die Mainstream-Medien waren Befürworter einer aggressiven US-Unterstützung für die Ukraine und Zelensky, aber jetzt beginnen sie, von dieser Position abzurücken, wie auch die Washington Post und andere Medien. Vielleicht sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass der von Washington und seinen europäischen Verbündeten geförderte Plan nur unter großen Kosten für die jeweiligen Volkswirtschaften zum Erfolg führen wird. Larry Johnson drückt es folgendermaßen aus: „Ich denke, der Zweck dieses Artikels, der jetzt erscheint, ist es, die Grundlage dafür zu schaffen, warum wir kein weiteres US-Militärpersonal oder sogar CIA-Personal in die Ukraine entsenden können oder sollten, weil die weitere Entsendung von US-Personal… in die Ukraine zu Ausbildungszwecken aufgrund des russischen Erfolgs auf dem Schlachtfeld zu riskant wird.“ Man könnte auch hinzufügen, dass dies außerordentlich gefährlich ist. Ein Fehltritt oder sogar eine absichtliche Falschflagge von einer der beiden Seiten könnte den Krieg leicht zu einem Atomkrieg machen.