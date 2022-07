Die WHO plant, die Pandemie 10 Jahre lang aufrechtzuerhalten und bei Bedarf neue Krankheiten zu entfesseln

Die Globalisten in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereiten sich darauf vor, die nächste Infektionskrankheit zu entfesseln, um die Welt bis mindestens 2030 unter Kontrolle zu halten.

Das behauptet Marion Koopmans, eine niederländische Virologin, die für die WHO arbeitet. In einem Interview gab sie zu, dass die Organisation einen 10-Jahres-Plan hat, der angeblich die aktuelle Coronavirus-Pandemie von Wuhan (COVID-19) und eine erwartete zweite Pandemie bewältigen soll.

„Dies steht schon seit einiger Zeit im 10-Jahres-Plan der WHO“, sagte Koopmans. „Dieser Plan besagt, dass es eine große Infektionskrankheitskrise geben wird“.

„Warum hat die WHO einen 10-Jahres-Plan, der 10 Jahre Pandemien ankündigt? Wie können sie das wissen?“, fragte David Sorensen in einem Video, das Beweise dafür liefert, dass die WHO plant, die Pandemie bis 2030 aufrechtzuerhalten.

Koopmans ist ein ehemaliges Mitglied des ersten WHO-Teams, das nach China reiste, um die Ursprünge der COVID-19-Pandemie zu untersuchen. Sie wurde aus der Gruppe entfernt, nachdem Berichte über ihre weitreichenden Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas ans Licht gekommen waren.

Die unabhängige Nachrichtenseite National Pulse enthüllte Koopmans‘ Rolle in einem wissenschaftlichen Beratungsgremium für die Zentren für Seuchenkontrolle in Guangdong, China.

„Sie hat den Aufbau von Laborkapazitäten für die Erkennung neu auftretender Infektionskrankheiten in dieser Region beraten und arbeitet in der Forschung zusammen, um die Entstehung und Verbreitung von Viren in der Tierproduktionskette in dieser Region zu entschlüsseln“, heißt es in einer Zusammenfassung ihrer Arbeit für die von China geführte Einrichtung.

Bill Gates maßgeblich an der Planung der nächsten Pandemie beteiligt

Bill Gates, der allein durch die Verteilung von Impfstoffen ein zusätzliches Vermögen von 50 Milliarden Dollar angehäuft hat, ist Teil der Bemühungen, die Welt darauf vorzubereiten, dass die nächste Pandemie im Anmarsch ist.

In einem Interview mit dem liberalen Komiker Stephen Colbert gab Gates zu, dass es eine „zweite Pandemie“ geben wird, wenn die Welt nicht mehr bereit ist, die für die COVID-19-Pandemie, die er als „erste Pandemie“ bezeichnet, aufgestellten Beschränkungen zu akzeptieren.

„Die meisten Maßnahmen, die wir ergreifen werden, um für die zweite Pandemie – ich nenne sie Pandemie 1 – gerüstet zu sein, betreffen auch die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Bedrohung durch Bioterrorismus zu minimieren“, so Gates.

In einem anderen Interview gaben Gates und seine Ex-Frau Melinda sogar zu, dass die nächste Pandemie die Aufmerksamkeit der Menschen auf die sich ausbreitende Krankheit lenken wird.

„Wir werden uns auf die nächste Pandemie vorbereiten müssen. Das wird dieses Mal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, sagte er. Sowohl er als auch Melinda Gates grinsten und lachten die ganze Zeit, als sie das Kommen der zweiten Pandemie ankündigten.

Gates hat sich bereits 2018 auf die Pandemie vorbereitet, als er sagte, dass eine globale Pandemie im Anmarsch sei und bis zu 30 Millionen Menschen auslöschen könnte.

„Bill Gates ist im Grunde der Eigentümer der WHO“, kommentierte Sorensen. Er fügte hinzu, dass Tausende von Ärzten und Wissenschaftlern weltweit darin übereinstimmen, dass die von der WHO und Gates inszenierte Pandemie mit dem Ziel geplant wurde, die Kontrolle der Globalisten über die Welt zu erhöhen und die Weltbevölkerung zu reduzieren.

