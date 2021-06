Ehemaliger CIA-Spezialist: Mehr über inländischen Terrorismus – Wer wird das nächste Ziel sein?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Als der so genannte Krieg gegen den inländischen Terrorismus recht früh in der Regierung von Joe Biden ausgerufen wurde, löste er eine Welle der Ablehnung bei denjenigen aus, die erkannten, dass er unweigerlich dazu benutzt werden würde, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken und Wählergruppen ins Visier zu nehmen, die mit den Plänen des Weißen Hauses für weitreichende Veränderungen in der Art und Weise, wie das Land regiert wird, nicht einverstanden sind. Einige wiesen zu Recht darauf hin, dass jedes Mal, wenn die Bundesregierung jemandem oder etwas den Krieg erklärt, einschließlich Drogen, Armut oder sogar Afghanistan, die Ergebnisse im Allgemeinen kontraproduktiv sind. Aber andere merkten an, dass grundlegende Freiheiten, wenn sie einmal weggenommen wurden, wahrscheinlich nie wieder zurückkehren werden.

Zuerst gab es Berichte, dass das Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation (FBI) ihre Ermittlungen verstärkten, viele davon konzentrierten sich auf den sogenannten „Aufstand“ auf dem US-Kapitol am 6. Januar, der, wie es jetzt scheint, zum Teil vom FBI selbst angezettelt worden sein könnte. Der Umfang der Untersuchungen darüber, wie vollkommen legale Oppositionsgruppen in den USA operieren und wuchern, weitete sich bald auf die Gegner eines Großteils der Sozialtechnik aus, die die Demokraten mitgebracht haben, um das Gesicht Amerikas zu verändern. „Hass“ oder „extremistische“ Gruppen und Einzelpersonen wurden zur Zielscheibe, wobei „Hass“ und „Extremismus“ großzügig als jeder definiert wurde, dessen Identität oder Agenda nicht mit der der Demokratischen Partei übereinstimmte.

Diese Bemühungen, den „inländischen Terrorismus“ auszurotten, brauchten einen Fokus, und der kam mit einer angeblich gemeinsamen Einschätzung der Geheimdienste im März, die „weiße Rassisten“ und „regierungsfeindliche Extremisten“ als „die beiden tödlichsten Elemente der heutigen Bedrohung durch den inländischen Terrorismus“ bezeichnete. Das Weiße Haus schloss sich diesem Urteil an und behauptete, die Schlussfolgerungen des Berichts hätten „die dringendste terroristische Bedrohung identifiziert, der die Vereinigten Staaten heute gegenüberstehen.“

Die Schlussfolgerungen des Berichts waren etwas seltsam, und es wäre interessant zu wissen, wer ihn geschrieben hat und ob es einen Dissens darüber gab, was er enthielt. Vermutlich war niemand befugt, zu behaupten, dass die zunehmende Gewalt gegen Schwarze im letzten Jahr ein wichtiges Problem des „inländischen Terrors“ ist. Die Schlussfolgerung war daher verzerrt – während niemand leugnen würde, dass es gewalttätige Vorfälle gab, an denen weiße rassistische Gruppen und Einzelpersonen beteiligt waren, sind sie weit in der Überzahl gegenüber den Todesfällen, die aufgrund der „Black Lives Matter“-Bewegung stattgefunden haben, die sowohl die Regierung als auch Corporate America umarmt haben. In Anbetracht dessen muss das Anvisieren „weißer“ Gruppen als im Wesentlichen politisch betrachtet werden, insbesondere insofern, als das Weiße Haus und Justizminister Merrick Garland alle Anstrengungen unternommen haben, die „Rassisten-Extremisten“ mit der Republikanischen Partei und insbesondere mit Donald Trump in Verbindung zu bringen.

All dies kam letzten Dienstag zusammen, als Garland die allererste „Nationale Strategie zur Bekämpfung des Inlandsterrorismus“ veröffentlichte, die von Präsident Biden an seinem ersten Tag im Amt in Auftrag gegeben worden war. Der Plan ist eine merkwürdige Mischung aus der Verstärkung traditioneller Strafverfolgungsmaßnahmen, der Forderung nach einem verstärkten Informationsaustausch zwischen den Regierungen und dem Technologiesektor sowie einer Finanzspritze von über 100 Millionen Dollar, um gezieltere Staatsanwälte, Ermittler und Geheimdienstspezialisten einzustellen. Ominöserweise unterstützt er auch die Einrichtung von Mechanismen zur Überprüfung von Regierungsangestellten auf Verbindungen zu „extremistischen“ Hassgruppen, was bedeutet, dass jeder, der einer Gruppe angehört, die die Tugenden der europäischen Nationen oder der weißen Rasse preist, schnell arbeitslos wird. Ein solches Screening findet bereits im Heimatschutzministerium und im Verteidigungsministerium statt. Das übergeordnete strategische Ziel ist der Versuch, die Rekrutierung durch extremistische Gruppen zu verhindern, indem unter anderem die Strafverfolgungsbehörden verstärkt in solche Gruppierungen eindringen und sie untersuchen, während sie gleichzeitig jene Personen, die Mitglieder werden, ausgrenzen und bestrafen.

Bidens Krieg gegen den inländischen Terrorismus fehlt bisher eine neue Gesetzgebung, die es den Behörden ermöglicht, „homegrown extremists“ erfolgreich zu jagen, zu verfolgen und zu inhaftieren, nur weil sie allgemein als extrem eingestuft wurden, aber vermutlich wird das kommen. Interessanterweise würde man von einem Dokument des Justizministeriums erwarten, dass es rassen- und geschlechtsneutral ist, aber es ist alles andere als das, was noch einmal unterstreicht, dass es eine politische Aussage ist. Es sieht es als ein Hauptziel für die Regierung an, „Rassismus und Bigotterie als Triebkräfte des Inlandsterrorismus“ direkt zu konfrontieren.

Merrick Garland sprach kurz mit den Medien, als er das Dokument veröffentlichte. Er behauptete, dass der robuste Ansatz der Regierung nicht gegen die Verfassungsrechte des Ersten und Vierten Verfassungszusatzes, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit und die Freiheit von Durchsuchungen ohne ordentliches Verfahren verstoßen würde. Aber dann fügte er seltsamerweise hinzu: „Der einzige Weg, nachhaltige Lösungen zu finden, ist nicht nur zu stören und abzuschrecken, sondern auch die Ursachen der Gewalt anzugehen.“ Wenn man dieser Argumentation folgt und akzeptiert, dass weiße Rassisten das Hauptproblem sind, dann ist die Annahme, dass die verfügbaren Ressourcen dorthin gehen, wo das Problem ist: weiße Menschen, die die Regierungspolitik ablehnen, was vermutlich jeden einschließen könnte, der für Donald Trump gestimmt hat.

Garland fügte dann hinzu, dass sich die neue Strategie „auf Gewalt, nicht auf Ideologie“ konzentrieren würde, da „wir Menschen nicht wegen ihres Glaubens strafrechtlich verfolgen“. Man könnte mit dieser Behauptung argumentieren, da die Politik eindeutig auf Einzelpersonen wegen ihrer Überzeugungen abzielt, einschließlich der Tatsache, dass sie ein verfassungsmäßiges Recht haben, von einer einmischenden Bundesregierung in Ruhe gelassen zu werden. Ironischerweise reagierte die American Civil Liberties Union (ACLU) auf das Dokument, indem sie sich beschwerte, dass ihre Taktiken „missbräuchliche Anti-Terror-Tools verwenden, die zu einer unfairen und ungerechtfertigten Überwachung und gezielten Bekämpfung von Schwarzen und Braunen, insbesondere von Muslimen, führen“. ACLU liegt falsch und hätte das Dokument genauer lesen sollen: Es zielt tatsächlich auf weiße Menschen ab.

Unvermeidlich hat ein solcher Bericht, der den größten Teil der US-Bevölkerung verfolgen und verändern will, eine Reaktion hervorgerufen. Eine der lächerlichsten kam von Cynthia Miller-Idriss, der Leiterin des Polarization and Extremism Research and Innovation Lab (PERIL) an der American University, die für The Atlantic schrieb und der Meinung ist, es handele sich um ein Problem der öffentlichen Gesundheit, nicht um ein Sicherheitsproblem“. Sie schreibt: „Der Extremismus, den wir jetzt in den USA sehen, ist ‚post-organisatorisch‘, gekennzeichnet durch fließende Online-Grenzen und einen Zusammenbruch von formalen Gruppen und Bewegungen …. Um diese amorphe Art der Radikalisierung zu bekämpfen, muss die Bundesregierung das Problem als ein gesamtgesellschaftliches, gesundheitspolitisches Problem sehen.“

Wenn es sich also um ein Problem der öffentlichen Gesundheit handelt, wird die Regierung zweifellos mit großem Aufwand die Entwicklung eines Impfstoffs anordnen, der für alle Amerikaner über zwölf Jahren obligatorisch sein wird. Da Biden die Bedrohung in rassischen Begriffen identifiziert hat, obwohl behauptet wird, dass niemandes Rechte verletzt werden, wie wird eine Strafverfolgung, die von der Leine gelassen wird, um das Ziel der Wahl zu verfolgen, reagieren? Was ist mit den zahlreichen weißen ethnischen Gesellschaften zu tun, die in den Vereinigten Staaten existieren, um ihr Erbe zu feiern? Italienisch-Amerikaner, Irisch-Amerikaner und Deutsch-Amerikaner aufgepasst! Und Moment mal, unterstützen nicht Organisationen wie Black Lives Matter bereits ein gewisses Maß an Gewalt, um Veränderungen herbeizuführen? Aber vermutlich werden nur „Weiße“ überwacht, weil die Regierung sie als das Problem identifiziert hat. Wenn man sich die aufgeworfenen Fragen und die vorgeschlagenen Lösungen ansieht, könnte man zu dem Schluss kommen, dass das wahre Problem in Amerika nicht unbedingt der Extremismus in der Bevölkerung ist, sondern eher der Extremismus in der Regierung. Wir haben von vier Präsidenten in Folge unerwünschte und offen gesagt heuchlerische Lektionen gelernt und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir in Ruhe gelassen werden!