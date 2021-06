Größte US-Gesundheitsgewerkschaft spricht sich gegen verpflichtende COVID-Impfung aus

Die größte Gewerkschaft des Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten sagte, dass ihre Mitglieder nicht gezwungen werden sollten, den COVID-19-Impfstoff zu bekommen.

„Egal, ob wir eine rechtliche Anfechtung machen können oder ob es nur eine rein organisatorische Anfechtung ist, wir werden nicht nachgeben“, sagte George Gresham von SEIU Local 1199 gegenüber der New Yorker Publikation Gothamist. Die Service Employees International Union ist ein wichtiger Verbündeter der Demokratischen Partei gewesen.

Gresham, der Präsident der SEIU-Ortsgruppe, reagierte auf die Nachricht, dass das New York Presbyterian Hospital von allen seinen Angestellten verlangen würde, einen COVID-Impfstoff zu erhalten, obwohl keiner die volle FDA-Zulassung hatte. Darüber hinaus warnten die Centers for Disease Control and Prevention kürzlich vor den Risiken einer Herzentzündung für Menschen unter 30 Jahren, die den Impfstoff erhalten.

Gresham hatte sich zuvor gegen Pflichtimpfungen ausgesprochen.

„Wir sind nicht mit einem COVID-19-Impfstoffmandat einverstanden. Eine plumpe Herangehensweise wird nicht funktionieren und nur weitere Frustration schaffen, die diese Pandemie jeden Tag in den letzten 15 Monaten bekämpft haben“, sagte Gresham, der den Impfstoff erhielt, in einer Erklärung am 11. Juni.

Ein Memo des Krankenhauses besagte, dass „alle Angestellten bis zum 1. September mindestens eine COVID-19-Injektion erhalten müssen, um ihren Job zu behalten“, so Gothamist’s Umschreibung der Direktive. „Wer eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung sucht, muss diese bis zum 1. August beantragen. Etwa 70 Prozent der Mitarbeiter des NewYork-Presbyterian sind bisher geimpft worden“, berichtete die Website.

Die New York State Nurses Association hat sich ebenfalls gegen eine Impfpflicht ausgesprochen.

„NYSNA lehnt eine Pflichtimpfung von Gesundheitsdienstleistern gegen COVID-19 als Bedingung für eine Anstellung oder als staatliches oder bundesstaatliches Mandat entschieden ab“, so die Gewerkschaft. „NYSNA fordert eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung aller Daten aus Impfstoffstudien auf Bundes- und Landesebene, um denjenigen, die sich impfen lassen wollen, die Sicherheit aller von der FDA zugelassenen COVID-19-Impfstoffe zu garantieren.“

Der Widerstand der Gewerkschaften ähnelt dem, mit dem der demokratische Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, konfrontiert war, als er versuchte, COVID-Impfstoffe an öffentlichen Universitäten verpflichtend zu machen.

Cuomo, gegen den derzeit im Zusammenhang mit COVID-Todesfällen in Pflegeheimen ermittelt wird, verlangte, dass alle Studenten an der State University of New York und der City University of New York den Impfstoff erhalten.

Allerdings nahm er den Lehrkörper und die Mitarbeiter aufgrund von Gewerkschaftsverträgen von den Anforderungen aus.

„Es wird absolut entscheidend sein, um zu einem Gefühl der Normalität in unseren Campus-Gemeinschaften zurückzukehren“, lobte Fred Kowal, ein Führer der Lehrergewerkschaft, das Mandat. Allerdings will Kowal den Impfstoff für seine eigenen Wähler nicht verpflichtend machen.

„Das würde Verhandlungen mit (seiner Gewerkschaft) erfordern“, berichtete The Buffalo News.

Gerald Harmon, Präsident der American Medical Association, hat gesagt, dass seine Gruppe gegen COVID-Impfstoff-Mandate ist, zumindest vorläufig.

Er sagte, solche Richtlinien seien ein stumpfes Instrument und können das Risiko bergen, das Vertrauen zu untergraben und die Ziele der öffentlichen Gesundheit zu unterminieren.