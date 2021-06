Die Vision von Bill Gates ist Landwirtschaft ohne Landwirte – Vandana Shiva: Eine neue Welle der Kolonisierung, Kohlenstoff-Sklaverei

mercola.com

Big Tech treibt eine neue Welle der Kolonisierung im Namen von Nachhaltigkeit und „Netto-Null“-Kohlenstoffemissionen voran

Der Tech-Milliardär Bill Gates, heute der größte Besitzer von Ackerland in den USA, ist die Wurzel des Problems, indem er die Technologie als einzigen Mechanismus zur Rettung der Welt propagiert und dabei echte Lösungen verweigert

Shiva nennt Gates‘ Buch „How to Avoid a Climate Disaster“, das die Abschaffung uralter landwirtschaftlicher Traditionen und die weit verbreitete Einführung von Kunstfleisch fordert, „Müll“.

Laut Shiva werden, um die Welt zu zwingen, dieses neue Ernährungs- und Landwirtschaftssystem zu akzeptieren, neue Konditionalitäten durch Netto-Null-„Natur“-Lösungen geschaffen, die indigene Völker und Kleinbauern nur weiter zerstören werden

Netto-Null bedeutet nicht Null-Emissionen, sagt Shiva; es bedeutet, dass die reichen Verschmutzer weiterhin verschmutzen und sich auch das Land und die Ressourcen derjenigen aneignen werden, die nicht verschmutzen

Vandana Shiva ist ein brillanter Geist, der die Bewohner der Erde dazu aufruft, sich gegen die Kräfte zu vereinen, die den Planeten zu zerstören drohen, unter anderem durch eine neue Welle der Kolonisierung im Namen der Nachhaltigkeit.

Der Tech-Milliardär Bill Gates, heute der größte Besitzer von Ackerland in den USA, ist die Wurzel des Problems, indem er die Technologie als einzigen Mechanismus zur Rettung der Welt propagiert und damit echte Lösungen verweigert. Dieser Weg ist nicht zufällig, sondern sorgfältig inszeniert, um Reichtum, Macht und Kontrolle anzuhäufen, während er alle außer der Elite unterwürfig macht.

In meinem Interview mit Vandana Shiva, Ph.D., sprach sie über Gates Ag One, das seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, hat, wo auch Monsanto seinen Hauptsitz hat.

„Gates Ag One ist eine [Art von] Landwirtschaft für die ganze Welt, von oben nach unten organisiert. Er hat darüber geschrieben. Wir haben einen ganzen Abschnitt darüber in unserem neuen Bericht, ‚Gates to a Global Empire‘,“ sagte sie. Dazu gehört auch die digitale Landwirtschaft, bei der Landwirte überwacht und für ihre landwirtschaftlichen Daten vermint werden, die dann neu verpackt und an sie zurückverkauft werden.

Bill Gates‘ neues Buch ist „Unsinn

Im obigen Under the Skin-Podcast mit Russel Brand nimmt Shiva Gates‘ Buch „How to Avoid a Climate Disaster“ aufs Korn: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need“, das im Februar 20214 erschienen ist – und nennt es „Müll „

„Zufällig las ich den Unsinn in Bill Gates‘ neuem Buch. Normalerweise lese ich keinen Blödsinn, aber wenn man durch Blödsinn zum Herrscher werden will, lese ich es. Und es ist schön, weil er sagt, dass die Treibhausgase aus der Massentierhaltung nicht wegen der Massentierhaltung und dem Einsperren von Tieren in Gefängnisse sind … sondern weil die Kühe das Problem waren. Sie haben vier Mägen und die vier Mägen machen das Methan.“

Der Grund, warum Kühe in Kraftfutterbetrieben (CAFOs) Methan ausstoßen, das stinkt, ist, dass sie mit einer unnatürlichen Diät aus Getreide gefüttert werden und auf engem Raum untergebracht sind. Es handelt sich nicht um ein natürliches Phänomen. Es ist ein von Menschen gemachtes. „Wenn Sie hinter einer guten Kuh auf einer Weide gehen, stinkt sie nicht“, sagte Shiva.

Die dringende Empfehlung, Rindfleisch durch Kunstfleisch zu ersetzen, wird auch in Gates‘ Buch gegeben – ein weiteres Beispiel für das Ersetzen eines ganzen, natürlichen Lebensmittels durch etwas Technisiertes, stark Verarbeitetes und Gefälschtes. Das alles entspringt einem übergreifenden Thema der Arroganz und dem Wunsch nach Rekolonisierung und einem globalen Imperium.

Die Idee ist, zu implizieren oder eine Umgebung zu schaffen, in der ein Überleben ohne Technologie nicht möglich ist. „Es ist eine Verleugnung des Reichtums agrarökologischen Wissens und agrarökologischer Praktiken, die überall auf der Welt wieder auftauchen“, heißt es in einem der Berichte von Navdanya.

Shiva gründete 1994 Navdanya, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Biodiversität, biologischer Landwirtschaft und Saatguteinsparung. Sie hat auch den Globus bereist, um andere Länder, einschließlich Afrika, vor Plänen zu warnen, ländliche Bauern zu verdrängen, damit Investoren das Land in industrielle Farmen verwandeln können, um die Rohstoffe zu exportieren.

In Gates‘ Buch geht es um die Abschaffung jahrhundertealter bäuerlicher Traditionen, die nach Shivas Meinung geschützt werden müssen. Im Gespräch mit Brand sagte Shiva:

„Er [Gates] hat den indischen Pflug, den es seit 10’000 Jahren gibt, und sagt, diese primitive Technologie muss verschwinden. Ich nenne dies, als die zukünftige Technologie, eine Partnerschaft zwischen unseren Körpern, dem Körper der Erde und dem Körper der Tiere – in dem Bewusstsein, dass wir nicht die Herren sind, sondern dass wir dazu da sind, zu dienen durch das, was Gandhi Brotarbeit nannte, die Arbeit unseres Körpers im Dienste der Erde, im Dienste der Gemeinschaft.

Wir befinden uns also mit Sicherheit in einem epischen Moment, in dem alles Falsche zu neuem Leben erweckt wird, gerade zu dem Zeitpunkt, an dem die Welt erwacht … Ich denke, das geschieht … wegen der Arroganz … wir haben jedes internationale Gesetz zerstört, wir haben alle Demokratie zerstört, wir haben die Menschen in Angst eingesperrt … wissen Sie, das britische Empire hatte diese Arroganz.“

Der Bruch der heiligen Beziehung zur Nahrung

Mit der Industrialisierung begann der Prozess, die uralte Verbindung der Menschen zu ihrer Nahrung und dem Land, auf dem sie angebaut wird, zu kappen. „Jetzt, mit der Digitalisierung“, so Shiva, „möchten sie das für immer beenden. Um die digitale Landwirtschaft voranzutreiben, arbeiten Tech-Giganten daran, das Leben auf Software zu reduzieren und gleichzeitig digitale Überwachungssysteme voranzutreiben.

Bisher ist es Shivas Organisation gelungen, Gates‘ Startup für die Überwachung von Saatgut zu verhindern, bei dem Bauern nur dann Saatgut anbauen dürfen, wenn es von Gates‘ Überwachungssystem genehmigt wurde. Das Data-Mining, sagt Shiva, sei nötig, weil sie die Landwirtschaft nicht wirklich kennen.

Das ist der Grund, warum Gates die Überwachung der Bauern finanziert. Er muss ihre Daten auswerten, um zu erfahren, wie die Landwirtschaft tatsächlich betrieben wird. Um den Versuchen der Tech-Giganten entgegenzuwirken, die heilige Beziehung der Menschen zur Nahrung zu beseitigen, sagt Shiva, dass wir uns wehren können, indem wir uns an ein paar wesentliche Prinzipien erinnern und uns darauf konzentrieren:

Nahrung ist die Währung des Lebens

Die höchste Pflicht ist es, Nahrung in Hülle und Fülle anzubauen und zu geben

Die schlimmste Sünde ist es, jemanden in der Nachbarschaft hungern zu lassen, keine Nahrung anzubauen und, noch schlimmer, schlechte Nahrung zu verkaufen

„Wir müssen die Rituale, die das Leben heilig machen, in den Mittelpunkt unseres täglichen Lebens stellen“, sagte Shiva. „Unser Atem … Atem ist das, was uns mit der Welt verbindet … Wasser verbindet uns mit der Welt. Essen verbindet uns mit der Welt.

Der nur „Null“ Unsinn

Gates hat lautstark verkündet, dass das Erreichen von „Netto-Null“-Emissionen das „Erstaunlichste sein wird, was die Menschheit je getan hat“. Bis 2030 drängt er auf drastische, grundlegende Veränderungen, einschließlich des weit verbreiteten Konsums von künstlichem Fleisch, der Einführung der nächsten Generation von Kernenergie und des Anbaus von Fugus als neue Art von Nahrungsprotein.

Die von Gates gesetzte Frist, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ist das Jahr 2050, wahrscheinlich weil er seine globale Vision noch zu seinen Lebzeiten verwirklichen will. Aber laut Shiva werden, um die Welt zu zwingen, dieses neue Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssystem zu akzeptieren, neue Bedingungen durch Netto-Null-„Natur“-Lösungen geschaffen. Navdanyas Bericht, „Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-Being of All“, erklärt:

„Wenn ‚die Welt ernähren‘ durch Chemikalien und Zwergsorten, die für Chemikalien gezüchtet wurden, das falsche Narrativ war, das geschaffen wurde, um die Grüne Revolution durchzusetzen, dann ist das neue falsche Narrativ ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Rettung des Planeten‘. In der neuen „Netto-Null“-Welt werden die Landwirte nicht als Hüter des Landes und Pfleger respektiert und belohnt, als Annadatas, die Lieferanten unserer Nahrung und Gesundheit.

Sie werden keinen fairen und gerechten Preis dafür erhalten, dass sie gesunde Lebensmittel durch ökologische Prozesse anbauen, die die landwirtschaftlichen Systeme als Ganzes schützen und regenerieren.

Sie werden für die lineare Extraktion von Fragmenten der ökologischen Funktionen des Systems bezahlt, die mit der neuen „Netto-Null“-Falschlösung für das Klima in Verbindung gebracht werden können, die auf einer gefälschten Kalkulation und gefälschter Wissenschaft basiert, die weitere Emissionen erlaubt, während sie die Kontrolle über das Land der indigenen Völker und Kleinbauern übernimmt.

Net Null ist eine neue Strategie, um Kleinbauern loszuwerden, zuerst durch „digitale Landwirtschaft“ und „Landwirtschaft ohne Bauern“ und dann durch die Last der gefälschten Kohlenstoffbuchhaltung.

Carbon Offsets und der neue Buchhaltungstrick von ‚Net Zero‘ bedeutet nicht null Emissionen. Es bedeutet, dass die reichen Verschmutzer weiter verschmutzen und sich auch das Land und die Ressourcen derjenigen, die nicht verschmutzt haben – indigene Völker und Kleinbauern – für Kohlenstoffausgleiche aneignen.“

Gates spielte bereits auf diese Doppelmoral an, als er jenen antwortete, die ihn für die Heuchelei kritisierten, selbst ein ernsthafter Umweltverschmutzer zu sein, mit einer 66’000 Quadratfuß großen Villa, einem Privatjet, 242’000 Hektar Ackerland und Investitionen in von fossilen Brennstoffen abhängige Industrien wie Fluggesellschaften, schwere Maschinen und Autos.

Diese Umweltverschmutzung sei akzeptabel, so Gates, weil „ich meine Kohlenstoffemissionen ausgleiche, indem ich sauberen Flugzeugtreibstoff kaufe, die Kohlenstoffabscheidung finanziere und kostengünstige Wohnungsbauprojekte finanziere, um Elektrizität statt Erdgas zu verwenden“.

Kohlenstoff-Kolonisierung und Kohlenstoff-Sklaverei

Kohlenstoffkolonisierung und Kohlenstoffsklaverei sind zwei Begriffe, die verwendet werden, um die Realität hinter dem Kohlenstoffhandel zu erklären, der von Big Tech als die nächste große Chance angesehen wird, sagt Shiva. Der Kohlenstoffhandel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Gutschriften, die es einem Unternehmen erlauben, eine bestimmte Menge an Kohlendioxid zu emittieren, aber durch den Aufkauf von Gutschriften von Nichtverschmutzern kann die Industrie weiter verschmutzen.

Technokratie ist auch ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, weshalb das Weltwirtschaftsforum von der Schaffung einer „nachhaltigen digitalen Finanzwirtschaft und dem Handel mit Kohlenstoffgutschriften spricht. Wie auf seiner Website erklärt:

„Digitales Finanzwesen bezeichnet die Integration von Big Data, künstlicher Intelligenz (KI), mobilen Plattformen, Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) bei der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen. Nachhaltige Finanzierung bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in die Geschäfts- oder Anlageentscheidungen zu integrieren.

In Kombination kann die nachhaltige digitale Finanzwirtschaft die Vorteile neuer Technologien nutzen, um Daten zu analysieren, Investitionsentscheidungen zu unterstützen und Arbeitsplätze in Sektoren zu schaffen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.“

Wie der Navdanya-Bericht erklärt, werden dadurch jedoch letztlich die Rechte von Kleinbauern weiter beschnitten, die in eine neue Form der Datensklaverei gezwungen werden:

„Ein globales ‚Gütesiegel‘, das auf gefälschter Wissenschaft und gefälschter Ökonomie der Gewinnmaximierung durch Extraktion basiert, wird eine neue Datensklaverei für Bauern schaffen. Anstatt ihren eigenen Kopf zu benutzen und mit der Erde zusammenzuarbeiten, werden sie gezwungen sein, ‚Big Data‘ zu kaufen. Anstatt den Gesetzen von Mutter Erde zu gehorchen, werden sie gezwungen sein, Algorithmen zu gehorchen, die von Big Tech und Big Ag geschaffen wurden.“

Die ausschließliche Fokussierung auf die Reduktion von Kohlenstoff geht auch an der Tatsache vorbei, dass „Wälder, Ländereien und Ökosysteme so viel mehr sind als der Kohlenstoff, der in ihnen gespeichert ist“, und dass die Auferlegung von Bedingungen für Kleinbauern die Ungerechtigkeiten in der Umwelt nur verschlimmern wird. Der Bericht fügt hinzu:

„Konditionalitäten unter jeder Bedingung verletzen demokratische Prinzipien und Menschenrechte. Landwirte werden von der Sorge um die Erde geleitet. Die Kultur der Erdpflege muss respektiert und belohnt werden, weil sie auf die Rechte der Erde und die Rechte aller ihrer Kinder ausgerichtet ist … Bedingungen, die den Nicht-Verschmutzern von den Verschmutzern auferlegt werden, die weiterhin verschmutzen wollen, sind ungerecht und ökologisch, moralisch und ethisch bankrott.“

‚Das Universum ist göttlich‘

Nach den alten Veden ist das Universum göttlich, und alles darin – selbst das kleinste Gras – ist ein Ausdruck des Göttlichen. „Wenn ich in Dörfer gehe“, sagte Shiva Brand, „werden die Frauen heilige Zeremonien mit einheimischem Saatgut durchführen. Sie werden niemals einen hybriden Samen für eine heilige Zeremonie verwenden … Es ist ziemlich erstaunlich. Niemand hat es ihnen gesagt, aber sie haben dieses Verständnis von Integrität und was das Heilige bedeutet. Es bedeutet, ohne Verletzung zu behandeln.

Das Universum existiert für das Wohlergehen aller, aber seine Gaben müssen ohne Gier genossen werden, erklärte Shiva. Mehr als seinen Anteil zu nehmen, ist Diebstahl und wird nur nach hinten losgehen. Die Lösung für wahre Nachhaltigkeit liegt nicht in neuer Technologie, sondern im Vertrauen auf die natürliche „Technologie“, die das Universum ist:

„Indem wir von der Erde lernen, können wir die Erde regenerieren. Wir müssen Schüler von Mutter Erde werden, nicht versuchen, sie zu beherrschen. Wenn wir Landwirtschaft im Einklang mit den ökologischen Prozessen der Erde betreiben, die mit den ökologischen Gesetzen der Natur und der Erde übereinstimmen, entwickeln wir eine Landwirtschaft der Sorge für das Land, für den Boden. Wir beteiligen uns am Prozess der Regeneration von Saatgut und Biodiversität, von Boden und Wasser.“

