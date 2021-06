Algorithmen auf Spurensuche – so verkleinerst Du Deinen digitalen Fußabdruck

Wer kennt es nicht: Wir surfen durchs Internet, scrollen unseren Feed in Facebook durch und siehe da: Werbung! Aber natürlich nicht irgendeine Werbung, sondern genau die eines Produkts, über welches wir gerade gestern noch gesprochen haben. Oder Klamotten, die komischerweise genau unserem Geschmack entsprechen. Manchmal ein wenig gruselig ist dieses Phänomen in Zeiten der Digitalisierung gar nicht mal so besonders. Denn der digitale Fußabdruck, den wir beim surfen im Internet hinterlassen, ermöglicht es Werbetreibenden, Dinge über uns zu erfahren, die wir manchmal lieber für uns behalten würden. Der digitale Fußabdruck bietet allerdings nicht nur Bühne für Werbetreibende. Auch Hacker und andere kriminelle Gruppen können sich so in unser Leben schleichen und unsere Daten missbrauchen. Glücklicherweise bietet die Digitalisierung aber auch hier Möglichkeiten, den eigenen digitalen Fußabdruck zu tracken und im Zweifelsfall zu verkleinern.