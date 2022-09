Ehemaliger Fußballstar will wissen, warum junge Sportler sterben und es niemand zu bemerken scheint

Medical experts have linked the sudden rise in heart attacks and illnesses to the COVID vaccines.

Ein ehemaliger englischer Fußballstar beklagte letzte Woche, dass niemand dem plötzlichen Anstieg der Todesfälle bei Sportlern seit der Einführung der COVID-Spritzen Aufmerksamkeit schenkt.

In einem Gespräch mit Mark Steyn für GBNews am vergangenen Donnerstag erklärte der ehemalige englische Fußballstar Matt Le Tissier, dass die fehlende Untersuchung der plötzlichen Zunahme von Todesfällen bei jungen Sportlern ein Skandal sei und dass dies in den Mainstream-Medien normalisiert werde.

„Ich habe so viele Menschen gesehen, so viele Vorfälle von jungen, fitten, gesunden Sportlern, die auf dem Spielfeld zusammengebrochen sind“, sagte Le Tissier zu Steyn. „Und es ist einfach nicht normal, und dennoch scheinen die Medien es zu normalisieren, und niemand scheint diesem enormen Anstieg überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken, und dass die für diese Sportarten zuständigen Behörden dies nicht bemerken oder keine Untersuchung einleiten, halte ich für absolut skandalös.“

„Ich habe versucht, und ich hoffe, dass ich bald ein Treffen mit den Verantwortlichen des Fußballs bekommen werde, um zu versuchen, ihnen Beweise vorzulegen, die ihnen zeigen, was genau passiert, denn sie scheinen es nicht selbst untersuchen zu wollen, und das halte ich für kriminell“, schloss Le Tissier.

Im vergangenen Jahr gab es einen plötzlichen Anstieg von Herzinfarkten und Erkrankungen bei Dutzenden von Sportlern aus verschiedenen Sportarten. Medizinische Experten wie der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, haben die plötzlich auftretenden Krankheiten mit den Impfstoffen in Verbindung gebracht. Tatsächlich erkannten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Juni 2021 den Zusammenhang zwischen Myokarditis, einer gefährlichen Entzündung des Herzgewebes, und den mRNA-entwickelten COVID-Impfungen an und erklärten einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ zwischen beiden.

Le Tissier hat sich bereits früher besorgt über die Rolle der Impfungen bei plötzlich auftretenden Krankheiten im Sport geäußert.

Nachdem der englische Fußballspieler John Fleck im November letzten Jahres bei einem Spiel zusammengebrochen war, wurde Trevor Sinclair, ein ehemaliger englischer Fußballstar und Sportkommentator, in einer Radiosendung unterbrochen, weil er gesagt hatte, die Leute würden sich fragen, ob Flecks Krankheit mit der Impfung zusammenhängen könnte. Le Tissier forderte auf Twitter nach Flecks Zusammenbruch eine Untersuchung über die Rolle der Impfstoffe bei der plötzlichen Zunahme von Herzinfarkten und Krankheiten bei Spielen.

Im Dezember fragte Le Tissier erneut, ob es einen Zusammenhang zwischen den COVID-Impfungen und den plötzlichen Erkrankungen bei Sportlern gebe, nachdem drei weitere Sportler während der Spiele erkrankt waren. Im Februar wurde Le Tissier von Oracle Films interviewt und sprach über die plötzliche Zunahme von Herzinfarkten und Krankheiten bei Sportlern als mögliche Folge der Impfungen.

Jüngste Autopsiedaten aus mehreren Studien belegen den Zusammenhang zwischen Myokarditis und den COVID-Impfungen, und eine im Februar im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichte CDC-Studie ergab, dass das Myokarditis-Risiko bei männlichen Jugendlichen nach der Pfizer-Impfung 133-mal höher war.

Die FDA genehmigte einen Antrag von Pfizer und Moderna auf eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für neue Auffrischungsimpfungen zur Bekämpfung der Omikron-Variante und stützte sich dabei auf Daten aus bestehenden Impfstoffen und Studien an Mäusen.