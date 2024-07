Ehemaliger israelischer Premierminister gibt zu, dass Israels Kriegsverbrechen nicht ohne US-Unterstützung geschehen können

Von Caitlin Johnstone

“Israels gesamte Luftstreitkräfte beruhen auf dem amerikanischen Engagement für die Verteidigung Israels. Wir haben keine andere verlässliche Quelle für wichtige Ausrüstungsgegenstände, Munition und moderne Waffen, die Israel nicht selbst herstellen kann.”

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hat Benjamin Netanjahu sowohl in den amerikanischen als auch in den israelischen Medien heftig angegriffen, weil er den Frieden im Gazastreifen sabotiert und Israel an den Rand des Abgrunds mit der Hisbollah im Libanon getrieben hat. Dabei machte er versehentlich eine interessante Feststellung, die der vorgetäuschten Machtlosigkeit der Regierung Biden, Israels Wahnsinn zu zügeln, zuwiderläuft.

“Ich werfe dem israelischen Premierminister vor, dass er absichtlich versucht, das politische, sicherheitspolitische und militärische Bündnis zwischen Israel und den Vereinigten Staaten zu zerstören”, schreibt Olmert in einem Meinungsartikel für Haaretz mit dem Titel “Ich beschuldige Netanyahu des Verrats“.

“Viele Jahre lang beruhte die politische Stabilität Israels auf der internationalen Bühne auf der absoluten Unterstützung der Vereinigten Staaten”, schreibt Olmert und fügt hinzu: “Die gesamte israelische Luftwaffe ist vollständig auf amerikanische Flugzeuge angewiesen: Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge, Tankflugzeuge und Hubschrauber. Die gesamte israelische Luftwaffe basiert auf dem amerikanischen Engagement für die Verteidigung Israels. Wir haben keine andere verlässliche Quelle für wichtige Ausrüstungen, Munition und moderne Waffen, die Israel nicht selbst herstellen kann.”

Netanyahu’s controversial planned address to the US Congress, the mood in Israeli politics, the danger of war with Hezbollah, and the future of Israeli leadership: my conversation with former Israeli PM Ehud Olmert, from today’s GPS pic.twitter.com/347ML4392t

Olmerts Äußerungen spiegeln die Äußerungen des pensionierten israelischen Generalmajors Yitzhak Brick wider, der im November letzten Jahres über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen sagte: “All unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, all die Flugzeuge und Bomben, all das kommt aus den USA. Man hat keine Möglichkeiten mehr. … Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.”

Man vergleiche diese offenen Eingeständnisse von langjährigen israelischen Regierungsinsidern mit der Art und Weise, wie die Biden-Administration seit den ersten Tagen dieses Angriffs so tut, als könne sie nichts tun, um Israel zu zwingen, in Gaza weniger monströs und mörderisch zu sein, und sich ständig als passiver Zeuge einer völkermörderischen Gräueltat nach der anderen aufspielt, während die westliche Presse pausenlos anonyme Artikel darüber herausgibt, wie sehr der Präsident insgeheim über das Netanjahu-Regime verärgert ist.

Es ist eine einfache Tatsache, dass Israels völlige Abhängigkeit von der US-Unterstützung bedeutet, dass die Biden-Administration alle Hebel in der Hand hat, um jederzeit ein Ende der israelischen Aggressionen zu erzwingen, aber stattdessen bekommt man Beamte des Weißen Hauses wie John Kirby, die lächerlichen Unsinn darüber verbreiten, dass Israel eine völlig unabhängige Nation ist, der die USA keine Bedingungen diktieren können.

WHITE HOUSE: "[Israel] is a sovereign nation. They plan their military operations and they conduct their military operations and they make the choices. It's not like we give them a homework assignment and they have to then turn in their plan to us for grading." pic.twitter.com/obdGyGE2JF