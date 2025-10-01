Ehemaliger Mitarbeiter der Reagan-Regierung enthüllt: Präsidenten haben wenig Kontrolle über ihre Regierungen

Paul Craig Roberts

Die Kubakrise im Oktober 1962 war ein Weckruf für Präsident John F. Kennedy und seinen sowjetischen Amtskollegen Nikita Chruschtschow, den Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Beide Führer erkannten, dass der militärische Wettbewerb zwischen den beiden Atommächten in der Vernichtung beider Länder enden könnte.

Der Tisch war gedeckt, um den gefährlichen und unvorhersehbaren Kalten Krieg zu beenden. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion und das russische Volk hatten genug von einer Regierung, in der nicht einmal die Führer der Bolschewistischen Revolution sicher gewesen waren. Am 25. Februar 1956 hatte Chruschtschow in einer Rede vor einer geschlossenen Sitzung des 20. Parteitags der KPdSU mit dem Titel „Über den Personenkult und seine Folgen“ den Autokraten Stalin angeprangert. Präsident Kennedy hatte gerade die erschreckende Situation erlebt, in der der US-Militär-/Sicherheitskomplex kurz davor war, einen Krieg mit der Sowjetunion ohne Zustimmung des Präsidenten zu beginnen.

Die Kubakrise wurde von Kennedy und Chruschtschow gemeinsam gelöst – ohne ihre kriegstreiberischen Beamten. Die Krise wurde gelöst, indem Chruschtschow die sowjetischen Raketen aus Kuba abzog, im Gegenzug für Kennedys Zusage, die amerikanischen Raketen in der Türkei sechs Monate später still und leise zu entfernen.

Doch bevor die beiden Führer den Kalten Krieg beenden konnten, wurde Kennedy von der CIA und den Joint Chiefs of Staff ermordet, weil er zu weich gegenüber dem Kommunismus war und die nationale Sicherheit der USA sowie die Macht und das Budget des US-Militär-/Sicherheitskomplexes bedrohte. Ähnlich wurde Chruschtschow von Hardlinern im Politbüro entfernt, weil er dem kapitalistischen Machtblock unberechtigt vertraute. Der Kalte Krieg wurde fortgesetzt, und es blieb Reagan und Gorbatschow überlassen, es erneut zu versuchen. Gorbatschow bezahlte dafür, indem er von Hardlinern im Politbüro unter Hausarrest gestellt wurde, die meinten, er liberalisiere zu schnell und vertraue dem Westen, ohne eiserne Sicherheitsgarantien zu sichern. Es war Gorbatschows Verhaftung, die die Sowjetunion zu Fall brachte.

Aufgrund meiner Erfahrung im Kongressstab und als vom Präsidenten ernannter Beamter in der Reagan-Regierung habe ich mehrfach versucht, den Amerikanern zu erklären, dass der Präsident nicht allmächtig ist und wenig Kontrolle über seine Regierung hat. Hier sind zwei meiner jüngsten Versuche, der amerikanischen Öffentlichkeit Verständnis zu vermitteln:

In dieser Kolumne werde ich Präsident John F. Kennedy als Beispiel nehmen und ihn in seinen eigenen Worten sprechen lassen und James W. Douglass in einem Auszug aus seinem Buch „JFK and the Unspeakable“ zu Wort kommen lassen, um anhand von Kennedys Ermordung zu zeigen, wie extrem schwierig es für einen Präsidenten ist, Kontrolle über seine Regierung auszuüben.

Vietnam ist das Beispiel. Kennedy erkannte, dass Vietnam eine Falle war, dass der Militär-/Sicherheitskomplex einen Krieg anheizte, den Amerika nicht gewinnen konnte und aus dem es sich nur schwer wieder befreien würde – wie viele Jahre später Präsident Nixon und Henry Kissinger feststellen mussten. Kennedy sagte Senator Mike Mansfield, Abgeordnetem Tip O’Neill, US-Marinekommandant General David M. Shoup, Senator Wayne Morse und Kolumnist Charles Bartlett, dass er die Entscheidung getroffen habe, US-Truppen aus Vietnam abzuziehen, bevor das Pentagon den Krieg ausweitete. Kennedy sagte ihnen, dass dies bis 1964 nach seiner Wiederwahl warten müsse. Kennedy sagte: „Wir haben keine Chance, dort zu gewinnen. Aber ich kann nicht ein Stück Territorium an die Kommunisten abgeben und dann das amerikanische Volk dazu bringen, mich wiederzuwählen.“

Wie James Douglass feststellt, „braucht ein Geist Hände, um seine Absichten auszuführen. Die Hände eines Präsidenten sind sein Stab und die erweiterte Regierungsbürokratie.“ Wie Kennedy wusste, waren seine „Hände“ bei der konkreten Umsetzung seiner Entscheidung, das US-Engagement in Vietnam zu beenden, bevor es größer wurde, widerständig – besonders die „Hände“ des Pentagon. Er wusste auch, dass er nach seinem Wahlsieg im Herbst 1964 seine Mitarbeiter dazu inspirieren musste, die Maschinerie für den Rückzug zu bewegen, die er am 11. Oktober 1963 mit National Security Action Memorandum 263 in Gang gesetzt hatte.

Am Tag bevor er nach Dallas aufbrach, wo er ermordet wurde, sagte er einem seiner widerwilligen Mitarbeiter, Michael Forestal: „Ich möchte eine vollständige und sehr tiefgreifende Überprüfung beginnen, wie wir in dieses Land (Vietnam) hineingeraten sind, was wir zu tun glaubten und was wir jetzt glauben, tun zu können. Ich möchte sogar darüber nachdenken, ob wir überhaupt dort sein sollten.“

Wie Douglass sagt: „Der Geist des Präsidenten musste die Hände seiner Regierung sanft und umsichtig dazu bringen, so zu funktionieren, wie er es wünschte.“ Stattdessen töteten sie ihn.

Auch Nixon wollte Amerika aus Vietnam herausbringen, und er und Kissinger standen vor demselben Problem wie Kennedy. Nixon konnte nicht abziehen, eine amerikanische Niederlage akzeptieren und wiedergewählt werden. Nixon brauchte verzweifelt eine gesichtswahrende Verhandlungslösung, aber Nordvietnam, das wusste, dass es die stärkere Position hatte, war unkooperativ. Diese Frustration führte zur Ausweitung der Gewalt auf Laos und Kambodscha. Die amerikanische liberal-linke Seite hat nie den geringsten Versuch unternommen, das Dilemma zu verstehen, das Johnsons Ausweitung des Krieges für Nixon darstellte.

Nixon war bereits beim Militär-/Sicherheitskomplex in Ungnade gefallen. Er hatte sich China geöffnet und damit diese Bedrohung reduziert, und er hatte mit der Sowjetunion das SALT-I-Abkommen und den ABM-Vertrag ausgehandelt, wodurch diese Militärausgaben eingeschränkt und ein mögliches Ende des profitablen Kalten Krieges eröffnet wurden. Zu dieser Zeit gab es viele Zweifel am Bericht der Warren-Kommission über Kennedys Ermordung, und physische Gewalt konnte gegen Nixon nicht angewendet werden. Stattdessen ermordete ihn die CIA politisch, indem sie den „Watergate-Skandal“ inszenierte, den die Washington Post im Auftrag der CIA steuerte.

Ich habe über meine persönlichen Erfahrungen mit den Schwierigkeiten berichtet, die Präsident Reagan hatte, sein Steuergesetz durch seine eigene Regierung zu bekommen, und über die Schwierigkeiten, die er hatte, die Kooperation seiner Regierung beim Beenden des Kalten Krieges zu erhalten.

In der amerikanischen Geschichte gibt es endlose Erklärungen, die Agenden statt der Wahrheit dienen. Republikaner und Demokraten, Liberale und Konservative erfinden falsche Narrative, um sich gegenseitig die Schuld zu geben. Ideologen produzieren Narrative, die ihre Anliegen voranbringen. Das war schon immer ein Problem. Es wurde jedoch durch die Ära des Kalten Krieges stark vergrößert, in der die Narrative vom kommunistischen Feind und dem israelischen Verbündeten in Stein gemeißelt wurden. Diese Narrative üben weiterhin einen starken Einfluss auf den amerikanischen Geist aus und schränken damit die Fähigkeit eines Präsidenten ein, sich realen Problemen zu stellen.

Hinweis: Wie ich bereits erklärt habe, wenn die CIA ein Ereignis durchführt, ist die Titelgeschichte bereits geschrieben. Sie wird den Medien übergeben und wird zur offiziellen Darstellung, bevor jemand die Chance hatte, darüber nachzudenken, was passiert ist. Herausforderungen der offiziellen Darstellung werden dann als Verschwörungstheorien abgetan. Die CIA hat mehrere andere Titelgeschichten parat, falls die ursprüngliche dünn wird.

Ich kenne die Erklärungen, dass die Mafia JFK getötet hat, dass Israel JFK getötet hat und so weiter. Diese Narrative sind völlig unplausibel. Keiner dieser alternativen Täter hatte die Macht, Kennedys Secret-Service-Schutz aus seiner offenen Limousine abzuziehen. Keiner hatte die Macht, Jack Ruby in das Gefängnis von Dallas mit einer Pistole hineinzubringen, damit er Oswald ermorden konnte, bevor dieser verhört werden konnte. Keiner hatte die Macht, die Joint Chiefs anzuweisen, militärische Ärzte Kennedys Kopf rekonstruieren zu lassen, damit der Schaden dem angeblichen Schuss von hinten entsprach, und die Ärzte in Dallas zum Schweigen zu bringen, die die Wahrheit kannten. Keiner hatte die Macht, die Warren-Kommission daran zu hindern, Zeugen zu laden, deren Aussagen nicht zum Narrativ der Warren-Kommission passten.

Sicherlich hatte Israel ein Motiv – Kennedys Absicht, Israels Entwicklung von Atomwaffen zu stoppen –, aber Israel hatte nicht die Macht, die gesamte US-Regierung in eine Verschwörung zur Vertuschung von Israels Ermordung eines US-Präsidenten zu verwandeln. Nur die CIA und die Joint Chiefs hatten die Macht, ihre Ermordung Kennedys zu vertuschen.