Ehemaliger Mitarbeiter der Regierung Reagens warnt: Solange die bekannten Heilmittel gegen das Protokoll sind, wird sich Covid durchsetzen

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit die NIH, die CDC, die FDA, die WHO und die Propagandamedien vor anderthalb Jahren mit der Massenvermarktung ihrer Covid-Impfkampagne begonnen haben, erzählt Ihnen der dreckige, lügende Abschaum, dass der Impfstoff sicher sei, dass schlimme Reaktionen „sehr selten“ seien, dass der Impfstoff zu 97,5 % schütze und andere ungeheuerliche Lügen.

Die gesamte Gesundheitsbürokratie der westlichen Welt hat kein einziges Wort der Wahrheit gesagt. Der Impfstoff schützt Sie nicht. Im Gegenteil, er macht Sie krank.

Unerwünschte Wirkungen sind nicht „selten“, sie sind alltäglich.

Der Impfstoff bietet keinen Schutz gegen das Virus.

Aus allen Teilen der Welt wird berichtet, dass die überwiegende Mehrheit der neuen Covid-Fälle unter den vollständig Geimpften auftritt.

Die Datenbanken der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs über unerwünschte Impfreaktionen zeigen Zehntausende von Todesfällen und über 5 Millionen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff. Da die Datenbanken nur zwischen 1 % und 10 % der unerwünschten Wirkungen erfassen, haben die Impfstoffe mehr Schaden angerichtet als das Covid-Virus.

Während der gesamten Zeit, in der die „Pandemie“ auftrat, hat das offizielle Protokoll, das von CDC, NIH, FDA und WHO durchgesetzt wurde, verhindert, dass bekannte Präventiv- und Heilmittel – HCQ und Ivermectin – zur Behandlung von Patienten eingesetzt wurden. Eli Lilly hat ein neues Heilmittel angekündigt, aber es wurde „auf Eis gelegt“, d. h. für die Anwendung gesperrt. Warum hat das medizinische Establishment die Behandlung von Covid-Patienten mit bekannten sicheren Heilmitteln blockiert?

Mit klaren Worten: Das offizielle medizinische Protokoll ist voll und ganz für die Covid-Todesfälle verantwortlich. Es war der Mangel an Behandlung, nicht das Virus, das die Menschen tötete.

Warum wurden die Menschen nicht behandelt? Sie wurden nicht behandelt, weil das Fehlen einer bekannten Behandlung die einzige Rechtsgrundlage für die Verwendung eines ungetesteten, nicht zugelassenen, experimentellen „Impfstoffs“ ist. Das Gesetz ist eindeutig. Nicht zugelassene Impfstoffe dürfen nicht verwendet werden, wenn es ein Heilmittel gibt.

Sowohl bekannte Heilmittel als auch Präventivmittel – HCQ und Ivermectin – wurden durch das Protokoll blockiert, das eingeführt wurde, um die Massenimpfung mit dem „Impfstoff“ zu gewährleisten. Das Protokoll garantierte Milliardengewinne mit dem Impfstoff und stark steigende Aktienkurse der Impfstoffunternehmen. Die „Pandemie“ hat den Verantwortlichen enormen Reichtum beschert.

Die Profite hatten Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit und haben immer noch Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit.

Während die Informationen eintrudeln, dass der Impfstoff nicht schützt, sondern schadet, hat der vom Wahldieb zum Verteidigungsminister ernannte Schwachkopf angeordnet, dass das gesamte US-Militärpersonal bis zu einem Termin im September geimpft werden muss. Ein intelligenter US-Marineoffizier hat darauf hingewiesen, dass diese Anordnung angesichts der bekannten Beweise der nationalen Sicherheit der USA schadet, da der Impfstoff bekanntermaßen nicht schützt, sondern garantiert eine große Zahl von Krankheiten und Todesfällen unter den Truppen verursacht.

Es scheint, dass sogar der dämliche US-Verteidigungsminister mit Big Pharma im Bunde ist. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass er in den Vorstand eines Pharmaunternehmens berufen wird und mit seinen Boni am Ende 100 Millionen Dollar wert ist – eine gute Bezahlung für einen Quotenmann.

So funktioniert das amerikanische politische System.

In Island, einem kleinen Inselstaat, ist die Bevölkerung zu 95 % geimpft, und wie Israel, das ebenfalls stark geimpft ist, erlebt Island jetzt eine neue Viruspandemie. Wo ist die Immunität gegen Impfstoffe? Nirgends zu finden. Nach Angaben der isländischen Gesundheitsbehörden sind 62 % der Patienten auf der Intensivstation vollständig geimpft. 80 % der schwersten Fälle – derjenigen, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind – sind vollständig geimpft.

Wie ich bereits mehrfach untersucht habe, hat der Impfstoff bei ansonsten gesunden Menschen zu Covid geführt? Handelt es sich um Impfschäden? Trainiert der Impfstoff, wie namhafte Experten sagen, Varianten, um dem Impfstoff und dem menschlichen Immunsystem zu entkommen, so dass Varianten entstehen, die von Impfstoffen nicht aufgehalten werden können?

Solange diese Fragen nicht durch Expertenanalyse und -einigung beantwortet sind, begeht jeder, der eine Covid-Impfung vornimmt, ein Verbrechen am Patienten. Jeder Patient, der den Impfstoff akzeptiert, wird von Angst und Gruppenzwang getrieben und setzt sein Leben und seine lebenslange Gesundheit aufs Spiel.

Die Amerikaner und alle Völker der Welt, die törichterweise auf die USA als Vorreiter schauen, müssen verstehen, dass das amerikanische Gesundheitssystem nicht mehr funktioniert. Die private medizinische Praxis existiert nicht mehr. Obamacare und andere gesetzliche und haftungsrechtliche Faktoren zwingen Ärzte dazu, bloße Angestellte riesiger „Gesundheits“-Organisationen zu werden, die sich vor Haftung schützen, indem sie die von NIH und CDC festgelegten Protokolle befolgen. Da NIH und CDC mit Big Pharma im Bunde sind, befolgen die Ärzte im Wesentlichen die Anweisungen der Pharmaunternehmen.

Unabhängige Ärzte können immer noch denken und ihre Ausbildung und Fähigkeiten nutzen, um einen Weg zu finden, ihren Patienten zu helfen. Aber das Establishment ist entschlossen, seine Kontrolle über die verbleibenden unabhängigen Ärzte auszuweiten. Um unabhängige Praxen zu kontrollieren, macht das Establishment von der Möglichkeit Gebrauch, ärztliche Zulassungen zu entziehen. Diese Macht wird nun gegen Ärzte eingesetzt, die Covid-Patienten tatsächlich behandeln und heilen.

Wir gehirngewaschenen Amerikaner hören so viel darüber, dass wir eine kostenlose Medizin haben, statt einer sozialisierten Medizin wie in Europa. Das soll uns ein Gefühl der Überlegenheit vermitteln. Aber was die Amerikaner haben, ist ein Gesundheitssystem, das von Big Pharma beherrscht wird. In Amerika dient die Gesundheitsversorgung dem Profit, nicht der Gesundheit.

Das Problem des Westens ist, dass, nachdem die Aristokraten, die ein Gefühl für Ehre hatten, sogar die korrupten, aus der Politik vertrieben wurden, wir nur noch Dummköpfe und die niederen Korrupten haben.

Nehmen wir zum Beispiel den australischen Gesundheitsminister, der ankündigte, dass 24.000 Schüler mit dem tödlichen Covid-Impfstoff geimpft werden sollen, ohne dass die Eltern dagegen Einspruch erheben können.

Der Name des Verbrechers ist Brad Hazzard. Der Verbrecher verkündete, dass die Zwangsimpfung „eine goldene Gelegenheit“ sei, um sicher zu werden.

Hier haben wir die Hybris des Bösen. Hazzard hat einen passenden Namen. Er stellt eine Gefahr für 24.000 junge Australier dar. Es ist ein Wunder, dass noch niemand beschlossen hat, dass 24.000 australische Jugendliche mehr wert sind als ein mörderischer Gesundheitsminister.

In Neuseeland hat die Premierministerin Jacinda Ardern, die ihrem Aussehen nach einen IQ von etwa 70 hat, das ganze Land unter Verschluss gehalten, weil in der Stadt Auckland ein einziger Fall von Covid, „wahrscheinlich die Delta-Variante“, entdeckt wurde.

Zahlreiche der angesehensten und hochrangigsten Wissenschaftler der Welt haben erklärt, dass der Impfstoff bestenfalls ein Fehlschlag ist. Gegen die Delta-Variante kann nichts unternommen werden. Egal wie viele Impfungen, Abriegelungen, Maskenverordnungen. Alles ist wirkungslos. Die Delta-Variante wird sich in der Bevölkerung ausbreiten. Die einzige Lösung sind Heilmittel. Bekannte Heilmittel sind bekannt und werden von unabhängigen Praxen eingesetzt. In Indien hat Ivermectin Covid in den Bezirken, die es anwenden durften, vollständig gestoppt.

Aber in der großen wissenschaftlichen, allwissenden, außergewöhnlichen und unverzichtbaren Supermacht sind alle bekannten Heilmittel gegen das Protokoll.

Wenn ich schreibe, dass Amerika ein total verblödetes Land ist, wissen Sie jetzt, was ich meine. Wir haben eine „Pandemie“, weil die US-Gesundheitsbehörden ein Protokoll aufgestellt haben, das von den etablierten Medien unterstützt wird und das eine Behandlung mit bekannten und bewährten Heilmitteln verhindert. Stattdessen wird ein experimenteller „Impfstoff“ verwendet, um Krankheiten zu verbreiten.

Und die dumme amerikanische Bevölkerung sitzt da und lutscht am Daumen, während Arbeitsplätze vernichtet werden, die Freiheit zerstört wird, die Verfassung zerstört wird und an ihrer Stelle die Tyrannei errichtet wird.

Was machen die Dummköpfe, wenn sie feststellen, dass der Covid-Impfstoff nicht wirkt?

Sie verschreiben mehr davon!