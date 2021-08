Dieses Dokument stellt die vorläufigen Ergebnisse einer Untersuchung dar, die von den Mitgliedsärzten von America’s Frontline Doctors durchgeführt wurde.

Zusammenfassung von:

Von Simone Gold, MD, JD, James Todaro, MD, Lee Merritt, MD, Richard Urso, MD, Robin Armstrong, MD, Scott Barbour, MD, Jeff Barke, MD, Mark McDonald, MD, Teryn Clark, MD, Shelley Cole, MD, Geoff Mitchell, MD, JD

Wir raten Patienten, politischen Entscheidungsträgern und Arbeitgebern zur Vorsicht. Wir brauchen mehr Transparenz und mehr Forschung, bevor wir die Amerikaner auffordern, sich auf das größte medizinische Versuchsprogramm in der Geschichte der USA einzulassen. Die Unbekannten müssen in einem wissenschaftlich strengen Prozess untersucht werden.

Mandate für experimentelle medizinische Therapien sind weder zulässig noch ratsam. Gewöhnliche Amerikaner sollten nicht gezwungen werden, einen „Impfpass“ oder ein ähnliches Mandat zu unterschreiben, nur um ein Flugzeug zu besteigen oder ein Konzert mit Freunden zu besuchen. Das Potenzial für den Missbrauch privater Gesundheitsinformationen durch Dritte und das tatsächliche medizinische Risiko für den Einzelnen ist nach wie vor viel zu hoch. Die Konzentration privater Macht stellt eine Bedrohung für die Privatsphäre und andere bürgerliche Freiheiten dar, und die politischen Entscheidungsträger müssen mit Vorsicht vorgehen.

Wir fordern unsere Gesundheitsbehörden außerdem auf, die Priorisierung von experimentellen biologischen Wirkstoffen auf der Grundlage der Rasse zu vermeiden. Bei der COVID-19-Impfung sollte die „Opt-out“-Politik ohne Druck fortgesetzt werden, wie dies auch bei früheren Impfungen der Fall war. Darüber hinaus stehen Senioren, die nicht in Langzeitpflegeeinrichtungen leben, nach der Prioritätenliste der CDC bei der Impfung an letzter Stelle, obwohl Patientenerfahrungen und Daten zeigen, dass 70 Prozent der Todesfälle in den USA bei Menschen über 70 Jahren auftreten.

Häufig gestellte Fragen

Ist America’s Frontline Doctors (AFLDS) mit einer anderen Gruppe verbunden?

Nein. Unsere ärztlichen Mitglieder sind völlig unabhängig und haben keine finanziellen oder unternehmerischen Verpflichtungen gegenüber einer anderen Organisation. Wir sind weder mit der pharmazeutischen Industrie noch mit der sogenannten „Impfgegner“-Bewegung verbunden. Wir sind keine Gegner von Kinderimpfungen, Impfprogrammen oder ähnlichen Initiativen der öffentlichen Gesundheit. Als praktizierende Ärzte sind wir alle geimpft worden. Wir sind jedoch gegen Zwangsimpfungen, die von der Regierung oder privaten Interessengruppen, z. B. Arbeitgebern, Fluggesellschaften, Konzertveranstaltern usw., vorgeschrieben werden, es sei denn, sie sind aufgrund von Sterblichkeitsraten und anderen Faktoren medizinisch notwendig. Dies ist ein dringendes Anliegen, da die derzeitige Initiative einen „Versuchsimpfstoff“ oder experimentellen Impfstoff verwendet.

Was versteht die AFLDS unter einem „experimentellen Impfstoff“?

Laut der Food and Drug Administration (FDA) kann ein Prüfpräparat auch als experimentelles Medikament bezeichnet werden und wird untersucht, um zu sehen, ob sich Ihre Krankheit oder Ihr medizinischer Zustand verbessert, wenn Sie es einnehmen. Siehe S. 15. In den Anträgen von Pfizer, Moderna und AstraZeneca werden die neuen Wirkstoffe ordnungsgemäß als „Prüfpräparate“ bezeichnet, was in diesem sehr frühen Stadium der Entwicklung normal ist. Alle Impfstoffkandidaten werden aus den folgenden vier Gründen als experimentell eingestuft:

Die Pharmaunternehmen haben den Status eines Prüfpräparats beantragt.

Unerwünschte Ereignisse werden nach dem rechtlichen Standard für experimentelle Medikamente behandelt

die Empfänger werden als Probanden in eine medizinische Studie aufgenommen, um Daten über Nebenwirkungen zu sammeln.

die Personen sind mindestens zwei Jahre lang in ein Pharmakovigilanzsystem eingeschrieben

viele Personengruppen wurden überhaupt nicht untersucht, darunter: frühere COVID-19-Patienten, schwangere Frauen, Jugendliche, ältere Menschen

keine veröffentlichten Daten aus Tierversuchen

Ist der Impfstoff sicher?

Für die Sicherheit des Impfstoffs sind ordnungsgemäße Tierversuche und von Fachleuten überprüfte Daten erforderlich; beides ist bei der Operation Warp Speed nicht gegeben. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass frühere Impfversuche gegen Coronaviren wie SARS-CoV-1, das Virus, das zu 78 % mit SARS-CoV-2 (COVID-19) identisch ist, fatal gescheitert sind. Frühere Impfstoffe gegen Coronaviren (und andere Atemwegsviren) sind aufgrund eines wissenschaftlichen Phänomens gescheitert, das als pathogenes Priming bekannt ist und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Impfling aufgrund eines massiven Zytokinsturms einen plötzlichen tödlichen Ausgang erleidet, wenn er dem Wildvirus ausgesetzt ist. Neben dem pathogenen Priming gibt es drei weitere potenzielle Sicherheitsprobleme, die minimiert werden. Wir hoffen zwar, dass der Impfstoff sowohl wirksam als auch sicher ist, aber Hoffnung ist keine Wissenschaft. Da diese experimentellen Impfstoffe nicht nach den üblichen Standards getestet wurden, haben wir ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit.

Behauptet die AFLDS, dass der COVID-Impfstoff unsicher ist?

Nein. Wir sagen, dass es per Definition unsicher ist, einen experimentellen Impfstoff in großem Umfang zu verbreiten, weil die Einnahme eines Impfstoffs etwas völlig anderes ist als die Einnahme eines gewöhnlichen Medikaments. Im Gegensatz zur Einnahme eines Medikaments gegen eine tatsächliche Krankheit ist die Person, die einen Impfstoff einnimmt, in der Regel völlig gesund und würde auch ohne den Impfstoff gesund sein. Da die erste Regel des Hippokratischen Eides lautet: „Nicht schaden“, muss die Sicherheit von Impfstoffen gewährleistet sein. Das ist bisher nicht geschehen. Es sollten mehr Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs durchgeführt und veröffentlicht werden, und der Öffentlichkeit sollte mehr Transparenz über mögliche Risiken geboten werden, bevor sich die Amerikaner auf das größte experimentelle Medikamentenprogramm in unserer Geschichte einlassen.

Behauptet die AFLDS, dass der COVID-Impfstoff unwirksam ist?

Nachdem er sich als sicher erwiesen hat, könnte sich der Impfstoff bei COVID-19 in bestimmten Kategorien als wirksam erweisen, obwohl wir das noch nicht mit einem hohen Maß an Sicherheit wissen. Die einzige Gruppe, die wirklich davon profitieren könnte, sind ältere Menschen im fortgeschrittenen Alter, und für diese Gruppe gibt es nur sehr wenige Daten zur Wirksamkeit und fast keine zur Sicherheit. Für gesunde Personen ≤ 69 Jahre ist es unmöglich zu sagen, dass ein Impfstoff wirksam ist, weil die Letalität des Virus selbst praktisch nicht vorhanden ist. Siehe S. 13.

Warum sollten die Amerikaner die beschleunigte Einführung des Impfstoffs mit Vorsicht genießen?

Es gibt Bedenken hinsichtlich des medizinischen Datenschutzes und anderer bürgerlicher Freiheiten im Zusammenhang mit dem experimentellen Impfstoff, die nicht angemessen berücksichtigt wurden. Insbesondere die Gewährung des Zugriffs Dritter (einschließlich Technologieplattformen, Regierungen, Privatunternehmen) auf Patientendaten in Form eines vorgeschlagenen „Impfpasses“ oder eines anderen Mechanismus sollte im Rahmen gesetzgeberischer Beratungen noch einmal genau geprüft werden, bevor Fluggesellschaften, Konzertveranstalter und Verkehrsbetriebe seine Verwendung vorschreiben. Siehe S. 30.

Warum sollte die Priorisierung von experimentellen Impfstoffen Afroamerikaner und andere ethnische Minderheiten betreffen?

Die Centers for Disease Control haben drei Hauptphasen für die Erstimpfung der US-Bevölkerung festgelegt: 1a, 1b und 1c. Wir wissen bereits, dass sich Phase 1a an Beschäftigte im Gesundheitswesen und an Personen richtet, die in Langzeitpflegeeinrichtungen leben. Die übrigen Kategorien sind weniger klar definiert. So umfasst 1b beispielsweise „wichtige Arbeitskräfte“ im weitesten Sinne, aber auch Berufe, in denen schwarze Amerikaner überrepräsentiert sind. Darüber hinaus haben die Bundesbehörden die frühzeitige Ansprache von Schwarzen und Minderheiten zu einer ihrer obersten Prioritäten gemacht. Die AFLDS wird niemals eine Priorisierung eines experimentellen Impfstoffs auf der Grundlage der Rasse unterstützen. Die einzige Priorisierung für ein freiwilliges experimentelles Medikament muss auf dem medizinischen Risiko beruhen. Unter diesem Paradigma sollte die Priorität darin bestehen, diesen Impfstoff zuerst SNF-Patienten (und ähnlichen Gruppen) auf freiwilliger Basis anzubieten Siehe Seite 25.

Warum räumt die FDA älteren Menschen keine Priorität ein?

Personen über 70 mit komorbiden Erkrankungen sollte der Zugang zu diesem experimentellen Medikament zuerst angeboten (nicht vorgeschrieben) werden. Das sind Personen, die in SNFs und ähnlichen Einrichtungen leben. Die nächste Priorität sind alle Personen über 70 und Personen mit komorbiden Erkrankungen, die mit zunehmendem Alter der Amerikaner häufiger auftreten, also Personen über 60 mit komorbiden Erkrankungen. Jede andere Priorität ist mit der Wissenschaft unvereinbar.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.