Afghanistan: Ein neuer Dreh- und Angelpunkt im Nahen und Mittleren Osten?

GEOFOR interviewt den geopolitischen Analysten und weltbekannten Wirtschaftswissenschaftler Peter Koenig über die Entscheidung der Regierung Biden, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Laut Koenig handelt es sich dabei um eine Scheinentscheidung, „nicht wirklich um einen vollständigen Abzug. Was diese Abzüge normalerweise bedeuten, ist die absichtliche Schaffung von Chaos“.

GEOFOR: Welche Ziele verfolgt die Regierung Biden mit dem überstürzten Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan? Was ist der Grund dafür? Im Übrigen haben die Demokraten im vergangenen Jahr, als die Vereinbarungen der Trump-Administration mit den Taliban bekannt wurden, einen wahren Sturm der Kritik gegen den möglichen Truppenabzug aus diesem Land ausgelöst. Sollte dieser Abzug als Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Nahen und Mittleren Osten betrachtet werden?

Peter Koenig: Der Rückzug wurde lange vor Bidens Amtsantritt beschlossen. Der Druck für einen Rückzug aus dem längsten Krieg der USA – etwa 20 Jahre – seitens des Kongresses und der Öffentlichkeit ist stetig gewachsen, aber immer stärker seit Obamas Versprechen zu Beginn seiner zweiten Amtszeit, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Ein Versprechen, das er nicht eingehalten hat. Biden, Obamas damaliger Vizepräsident, hatte immer dazu tendiert, das Engagement der USA in Afghanistan zu reduzieren. Man kann also kaum von einem übereilten“ Rückzug sprechen.

Es gab viele „Stürme“, die die Demokraten gegen Präsident Trump aufbrachten, auch in Bezug auf den Truppenabzug in Afghanistan – und die meisten dieser „Stürme“ waren in Wirklichkeit Anti-Trump-Propaganda, die von den stark von der Regierung (Trump-Opposition) subventionierten Mainstream-Medien stark unterstützt wurde. Das Gleiche könnte man über Trumps Beziehungen zu China sagen. In seinem Wahlkampf stellte Biden eine bessere Beziehung zu China in Aussicht – bisher ist nichts dergleichen geschehen. Im Gegenteil, er verfolgt die gleiche harte Linie gegen China wie Trump – insbesondere in den Handelsbeziehungen.

Der „Abzug“ der USA aus Afghanistan ist ein geplanter „Abzug“ – wie auch der aus Syrien – und nicht wirklich ein vollständiger Abzug. Diese Abgänge bedeuten in der Regel, dass in einem Land absichtlich Chaos geschaffen wird. Wir sehen das im Irak, in Syrien und überall dort, wo die USA entweder Truppen stationiert hatten und ein Krieg im Gange war, oder indirekt, wo die USA enormen Einfluss auf die lokale Politik hatten – Ägypten, Tunesien und andere – wenn sie „abziehen“, hinterlassen sie ein anhaltendes Chaos. Denn Instabilität ist das, was ein Land schwach macht, was ein Land in einen gescheiterten Staat verwandelt – der Libanon ist vielleicht ein weiteres Beispiel – und was von außen, ohne Truppen vor Ort, viel leichter manipuliert werden kann.

Es ist absehbar, dass das auch in Afghanistan passieren kann – oder zumindest für Afghanistan geplant war. Denn Washington weiß, dass Afghanistan perfekte Transitrouten für den chinesischen Belt and Road bietet – den die USA bekanntlich verachten.

Und deshalb, nein, der „Abzug“ aus Afghanistan sollte keineswegs als Rückzug der USA aus dem Nahen Osten betrachtet werden.

GEOFOR: Wenn man bedenkt, wie schnell die Taliban die Kontrolle über das Territorium des Landes übernehmen und dass sie sich bereits in den Außenbezirken von Kabul befinden, ist es kaum angebracht, von der Möglichkeit der Bildung einer Übergangsregierung mit Kompromissen zu sprechen. Wie sehen Sie die Lage in der Region nach einem künftigen Regimewechsel? Welche internationalen und regionalen Akteure werden das Vakuum ausfüllen, das durch den Abzug des US-Militärs und seiner Verbündeten entsteht?

PK: Ja, es sieht so aus, als würden die Taliban schnell die Macht übernehmen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie die Kontrolle übernehmen werden – vor allem nicht auf lange Sicht. Zumal Afghanistan zu einer wichtigen Durchgangsstraße für Chinas Belt and Road werden könnte. Erinnern Sie sich an die Mudschaheddin, die von den US-Geheimdiensten geschaffen wurden, um die Sowjets in Afghanistan zu bekämpfen? Nun, aus diesen Mudschaheddin sind die Taliban geworden.

Die USA sind es gewohnt, in einem Land eine Opposition zu schaffen und zu finanzieren und sie dann „fernzusteuern“. Das geschah und geschieht immer noch im Irak, wo die US-Truppen angeblich schon vor Jahren abgezogen sind.

Was AP am 25. Juni 2021 berichtete, weist genau in diese Richtung.

„Es wird erwartet, dass etwa 650 US-Soldaten in Afghanistan bleiben werden, um die Sicherheit der Diplomaten zu gewährleisten, nachdem die wichtigsten amerikanischen Streitkräfte ihren Rückzug abgeschlossen haben, der größtenteils in den nächsten zwei Wochen erfolgen soll, sagten US-Beamte am Donnerstag gegenüber The Associated Press.

Darüber hinaus werden mehrere hundert zusätzliche amerikanische Truppen auf dem Flughafen von Kabul verbleiben, möglicherweise bis September [2021], um die türkischen Truppen bei der Gewährleistung der Sicherheit zu unterstützen, und zwar vorübergehend, bis eine formellere, von der Türkei geführte Sicherheitsoperation eingerichtet ist, so die Beamten. Insgesamt gehen die USA davon aus, dass das amerikanische und das militärische Kommando der Koalition, ihre Führung und die meisten Truppen bis zum 4. Juli [2021] oder kurz danach abgezogen sein werden, womit ein von den Befehlshabern vor Monaten festgelegter Wunschtermin eingehalten wird.

Die Beamten waren nicht befugt, Einzelheiten des Abzugs zu erörtern und sprachen mit der AP unter der Bedingung der Anonymität.“

Es ist also keineswegs sicher, dass die USA tatsächlich ein Vakuum hinterlassen werden. Im Gegenteil, sie werden weniger sichtbar sein und das – vielleicht – entstehende Chaos aus dem Hintergrund lenken können. Das ist die übliche Praxis des „ewigen Krieges“ des Pentagon und seiner NATO-Unterorganisation.

GEOFOR: Können sich die Ereignisse in Afghanistan negativ auf die Lage in den Nachbarländern auswirken? In diesem Zusammenhang möchten wir auf die jüngste Rede des Vertreters des pakistanischen Militärs im Parlament hinweisen, der die Gesetzgeber vor einer möglichen Zunahme terroristischer Aktivitäten und dem Ausbruch von Separatismus (insbesondere im pakistanischen Belutschistan) warnte. Außerdem stünden diese negativen Erscheinungen in direktem Zusammenhang mit den Erfolgen der Taliban.

PK: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig vorherzusagen, welche Auswirkungen der Abzug der USA und der NATO aus Afghanistan auf die Region haben wird. Die im Parlament geäußerte Befürchtung des pakistanischen Militärs, dass die Taliban in Belutschistan Unruhe stiften werden, ist meiner Meinung nach unbegründet. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Taliban die Initiatoren des Terrorismus und Separatismus in Pakistan-Belutschistan waren.

Während dieses von Washington initiierten 20-jährigen Krieges haben die Taliban nie Expansionsbestrebungen gezeigt. Dies gilt auch für den Krieg der Mudschaheddin gegen die Sowjets. Expansionismus scheint nicht in den „Genen“ des afghanischen Volkes zu liegen. Sie möchten endlich in Frieden leben, einem schwer fassbaren Frieden, den ihnen der Westen bisher verweigert hat.

Um ein wenig Geschichte in Erinnerung zu rufen: Das moderne Afghanistan existiert seit 1919, als das Land von der britischen Herrschaft „völlig“ unabhängig wurde. Eigentlich war Afghanistan nie völlig unabhängig. Auch wenn das Land offiziell nicht mehr unter britischer Herrschaft stand, waren die Briten immer noch sehr einflussreich.

1973 stürzte der prosowjetische General Mohammed Daoud Khan den letzten König, Mohammed Zahir Shah, durch einen Militärputsch. Obwohl Khan Afghanistan zu einem kommunistischen Staat modernisierte, wurde er 1978 in einem so genannten „kommunistischen Putsch“ getötet. Über den Wahrheitsgehalt der wahren Mörder lässt sich immer noch streiten.

Auf jeden Fall übernahm Nur Mohammad Taraki, eines der Gründungsmitglieder der Kommunistischen Partei Afghanistans, als Präsident die Kontrolle über das Land und unterzeichnete einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion, was den Briten und den Vereinigten Staaten natürlich gegen den Strich ging. In weiser Voraussicht und um die Entstehung eines kommunistischen Staates in diesem wichtigen Stück Land im Nahen Osten zu verhindern, gründeten die USA die Guerillabewegung der Mudschaheddin, die schließlich nach dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 gegen diese kämpfte, um das Recht der Afghanen auf Selbstbestimmung zu verteidigen.

GEOFOR: Bei einem Treffen mit Vertretern des russischen Außenministeriums in Moskau versuchte eine Delegation des politischen Flügels der Taliban, der sich in Katar befindet, ihre russischen Gesprächspartner mit allen Mitteln davon zu überzeugen, dass die Taliban nicht die Absicht haben, über die Nordgrenze Afghanistans hinauszugehen, und dass sie keine Bedrohung für die zentralasiatischen Republiken darstellen. Inwieweit ist dieser politische Flügel Ihrer Meinung nach in der Lage, die Aktionen der Feldkommandeure zu kontrollieren?

PK: Es ist in der Tat sehr plausibel, dass die Taliban nicht die Absicht haben, über ihre Grenzen hinauszugehen, weder im Norden noch irgendwo anders. Wie bereits erwähnt, haben die Taliban – oder das afghanische Volk – nie versucht, in das Gebiet anderer Länder vorzudringen.

Was ein modernes Post-NATO-Afghanistan braucht, ist eine Koalitionsregierung aus den verschiedenen politischen Gruppierungen des afghanischen Volkes. Es braucht eine neue Verfassung, in der die grundlegenden Menschenrechte geachtet werden, z. B. die Gleichberechtigung der Frauen in der Bildung, in der Politik und am Arbeitsplatz, wie sie einst unter sowjetischem Einfluss bestand. Das könnte Afghanistan mit der Zeit zu einer wirklich unabhängigen und souveränen Nation machen. Das ist es, was das afghanische Volk verdient.

Die Taliban wollen vielleicht nicht auf einen islamischen Staat verzichten und sich in eine „Demokratie“ westlichen Stils verwandeln, wie die kürzlich gescheiterten Verhandlungen in Doha gezeigt haben. Aber ein islamischer Staat zu sein, hindert sie nicht daran, die Menschenrechte und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu respektieren, wie dies unter Saddam Hussein im Irak und jetzt unter Bashar Hafez al-Assad in Syrien der Fall war.

Ist die Schaffung eines neuen souveränen und unabhängigen Afghanistans unter der Aufsicht der verbliebenen US-/NATO-Truppen – und unter deren Einfluss – möglich? – Die Vereinten Nationen, insbesondere die Menschenrechtskommission, könnten eine besondere Rolle bei der Unterstützung einer neuen afghanischen Koalitionsregierung und bei der Ausarbeitung einer neuen, auf den Menschenrechten basierenden Verfassung spielen, die den Schwerpunkt auf die Gleichstellung der Geschlechter legt.

Es ist möglich und sehr wahrscheinlich und wäre geopolitisch und wirtschaftlich sehr vorteilhaft, dass das neue Afghanistan regionalen Vereinigungen beitritt, z. B. der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) sowie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), einem starken eurasischen politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bündnis, das im Juni 2001 in Shanghai, China, gegründet wurde.

Die derzeitige Mitgliederzahl der SOZ ist beeindruckend: China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan sowie in jüngerer Zeit auch Indien und Pakistan, zwei Nachbarländer, und der Iran, Malaysia und die Mongolei, die einen Sonderstatus in der SOZ haben. Die SOZ umfasst fast 50 % der Weltbevölkerung und kontrolliert etwa 30 % des weltweiten BIP. Afghanistan würde gut daran tun, Mitglied dieser mächtigen Organisation zu werden und sich ihr anzuschließen.