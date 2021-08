Tausende italienische Beschäftigte im Gesundheitswesen lehnen Pflichtimpfung ab

In der Lombardei und in Venetien ist die Verweigerung von Impfungen massiv, und die anderen Regionen Italiens sind nicht weit davon entfernt. Infolgedessen haben die Repressalien gegen die 10.000 Arbeitsverweigerer in der Lombardei begonnen. Gegen 2.500 von ihnen wurden Verfahren zur Aussetzung des Arbeitsverhältnisses und zur Festsetzung des Arbeitsentgelts eingeleitet.

In Venetien weigern sich 5.000 Arbeitnehmer, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

In Sardinien weigern sich 700 Beschäftigte des Gesundheitswesens, die Impfstoffe zu verabreichen, und 57 von ihnen wurden mit der Suspendierung von Beschäftigung und Gehalt bestraft.

Da die Arbeitsverträge keine Verpflichtung zur Impfung der Arbeitnehmer vorsehen, ist die Rechtsgrundlage für die Strafen sehr schwach.

Aber die rechtlichen Folgen sind noch das geringste Problem. Der italienische Ärzteverband, der sich für die Impfungen ausgesprochen hat, räumt ein, dass bei einer Bestrafung von unwilligen Arbeitnehmern die Gefahr besteht, dass ganze Abteilungen von Krankenhäusern entleert werden und „medizinische Wüsten“ entstehen.

In Cervarese Santa Croce in der Nähe von Padua wurde der einzige Allgemeinmediziner, der für 1 300 Patienten zuständig war, über Nacht entlassen, weil er sich der Impfpflicht nicht unterworfen hatte. Die gleiche Situation besteht in vielen „medizinischen Wüsten“.

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, die Strafe vor einem Verwaltungsgericht anzufechten. Der Verfassungsrechtsprofessor Daniele Granara verteidigt 10.000 sanktionierte Arbeitnehmer vor etwa 15 Provinzgerichten sowie etwa 2.000 Lehrer an Schulen und Universitäten.

Ein weiterer Spezialist für Sammelklagen, Rechtsanwalt Mauro Sandri, vertritt ebenfalls viele von der Impfpflicht betroffene Arbeitnehmer und hat gegen den Impfpass und die Europäische Arzneimittelagentur geklagt.

Eine der von der Regierung erwogenen Alternativen besteht darin, dass die Armee, wie in anderen Ländern, Feldlazarette einrichtet, um die Kranken in „medizinischen Wüsten“ zu impfen und zu versorgen, wie auf dem Foto oben in Cosenza zu sehen ist.