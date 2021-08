NY-Polizisten, die sich weigern, sich impfen zu lassen, müssen Masken tragen

armstrongeconomics.com: Polizisten in New York City, die sich weigern, sich impfen zu lassen, müssen Masken tragen, obwohl diese absolut nichts bewirken. Wie ich bereits berichtet habe, zeigen alle Studien, dass Masken „nutzlos“ sind, was auch die Washington Post berichtet. Was passiert, ist, dass der Widerstand gegen diesen Unsinn zunimmt. Wenn sie Polizisten entlassen, weil sie nicht geimpft sind, könnten sie, abgesehen von den Klagen, mehr als ein Drittel ihrer Polizeikräfte verlieren.

Selbst Fauci hat anfangs die Wahrheit gesagt, dass Masken nichts bewirken. Natürlich wurde ihm gesagt, er solle diese Position ändern, wenn er weiterhin Teil des Gates-Clubs sein wolle. Wir befinden uns in einer ernsten Krise. Diejenigen, die in der Lage sind, wirklich zu denken, glauben nicht, dass die Regierung wie der Weihnachtsmann da ist, um sich um sie zu kümmern, weil sie immer noch mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachen.

Die Entlassung all dieser Leute würde nicht nur eine neue Große Depression auslösen, wenn die Arbeitslosigkeit 25 % erreicht, sondern wir könnten erleben, wie dieser wirtschaftliche Niedergang zu massiven Ausschreitungen führt, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie Polizeikräfte brauchen. Der Kongress würde die Armee in eine Nationalgarde umwandeln, damit sie die Straßen auch in Panzern kontrollieren könnte. Die Arbeitslosenquote erreichte in Friedenszeiten ihren historischen Tiefstand von 3,5 %.

Der Höchststand der Arbeitslosigkeit wurde im April 2020 mit 14,8 % erreicht. Inzwischen ist sie wieder auf 5,4 % zurückgegangen. Die Unternehmen schließen, weil sie kein Personal finden. Das untere Ende der Beschäftigung stagniert, weil die Arbeitslosenunterstützung und die Prämien als Konkurrenz zur Beschäftigung fortbestehen. Je mehr diese Regierung die Arbeitslosenunterstützung und die Politik der Nichtverschlechterung ausweitet, desto mehr gerät die Wirtschaft an den Rand des Abgrunds, von dem es keine Rückkehr zur Normalität mehr gibt. Unzählige kleine Unternehmen haben überall Schilder mit der Aufschrift „Hilfe gesucht“ aufgestellt. Viele Menschen haben keinen Anreiz, wieder arbeiten zu gehen.