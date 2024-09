Ehemaliger NIH-Direktor konfrontiert: „Wie fühlt es sich an, mehr Menschen als Hitler getötet zu haben?“

Alex Jones traf am Sonntag den ehemaligen NIH-Direktor Francis Collins am Flughafen von Austin. Jones konfrontierte den dortigen COVID-19-Bürokraten mit den von ihm begangenen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Der ehemalige Direktor der National Institutes of Health warb für die tödlichen experimentellen mRNA-Spritzen und wollte so viel Menschen die Injektion verpassen.

Alex Jones Confronts Former NIH Director Francis Collins Over Crimes Against Humanity pic.twitter.com/drkkv67ltt