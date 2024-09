Israel hasst die Wahrheit.

Israel greift Al Jazeera immer wieder an, ermordet Journalisten und bombardiert Pressebüros aus dem gleichen Grund, aus dem die Mafia Zeugen tötet.

Caitlin Johnstone

Israel hat seinen Krieg gegen den Journalismus mit einem weiteren Angriff auf Al Jazeera fortgesetzt, dieses Mal mit einer Razzia im Büro des Senders im Westjordanland und der Anordnung, es für 45 Tage zu schließen. Die Schließung erfolgte, obwohl das Büro gemäß den Osloer Verträgen rechtlich unter palästinensischer Kontrolle steht.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel und die Hisbollah sich einen heftigen Schusswechsel liefern und sich dem Rande eines umfassenden Krieges nähern, während Israel seine täglichen Massaker im Gazastreifen fortsetzt und seine Brutalität gegenüber den Palästinensern im Westjordanland immer weiter steigert.

Israel greift Al Jazeera immer wieder an, ermordet Journalisten und bombardiert Pressebüros aus dem gleichen Grund, aus dem die Mafia Zeugen tötet. Sie wollen ihre Verbrechen im Dunkeln begehen.

Sie legen die Presse lahm, töten Journalisten in Rekordzahlen und verbannen ausländische Reporter aus der Öffentlichkeit, obwohl Sie selbst viel zu verbergen haben.

Sie schalten die Presse aus, töten Journalisten in Rekordzahlen und verbieten ausländische Reporter, wenn Sie viel zu verbergen haben. https://t.co/EKNgqqsAag — Assal Rad (@AssalRad) September 22, 2024

Der Journalist Jonathan Cook schreibt über diese Nachricht:

Sie haben das Büro von Al Jazeera in Gaza zerstört und einen Großteil der dortigen Mitarbeiter getötet, nachdem Al Jazeera die Ausstrahlung in Israel verboten wurde,

zugegeben hat, die Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh hingerichtet zu haben (nachdem sie gelogen hatte, dass es Palästinenser waren),

Israelische Truppen sind nun in das Büro von Al Jazeera in der Stadt Ramallah im Westjordanland eingedrungen, die angeblich unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde steht, und haben den Betrieb des Senders eingestellt.

Dies ist der jüngste Angriff Israels auf den Journalismus: Im vergangenen Jahr hat Israel mehr als 170 Journalisten, die meisten von ihnen Palästinenser, getötet und allen ausländischen Korrespondenten untersagt, aus dem Gazastreifen zu berichten.

Wann werden die USA und das Vereinigte Königreich Israel als terroristischen Staat ächten?

Wann werden westliche Medienorganisationen und westliche Journalisten ihre Solidarität mit ihren terrorisierten Kollegen im besetzten Palästina bekunden?

Israel hasst die Wahrheit.

Israel hasst die Wahrheit aus demselben Grund, aus dem alle anderen die Wahrheit hassen: weil die Wahrheit über sie hässlich ist.

Während des Irakkriegs/GWOT griffen die USA Al Jazeera unerbittlich an, bombardierten dessen Einrichtungen, töteten dessen Korrespondenten in Bagdad und sperrten einen Kameramann in Guantanamo ein. Israel hat dieses Muster wiederholt. Alle Journalisten müssen diese gewalttätigen Angriffe auf die Pressefreiheit verurteilen.

During the Iraq war/GWOT, the U.S. attacked Al Jazeera relentlessly, bombed its facilities, killed its Baghdad correspondent and locked a cameraman in Guantanamo. Israel has repeated this pattern. All journalists must condemn these violent assaults on freedom of the press. https://t.co/vDNMic2Vlu — jeremy scahill (@jeremyscahill) September 22, 2024

Je mehr ich lebe und lerne, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass alles letztlich auf das Sehen ankommt. Klare Wahrnehmung ist das, was die Dinge in Richtung Gesundheit bewegt, und der Mangel an klarer Wahrnehmung ist das, was die Dinge in Dysfunktion hält. Je klarer die Wahrnehmung ist, desto mehr bewegen sich die Dinge aus der Dysfunktion heraus und in Richtung Gesundheit. Das gilt sowohl für die eigene persönliche Psychologie als auch für die weltweit größte Machtdynamik.

Aus diesem Grund greifen zutiefst hässliche Regierungen wie Israel und die Vereinigten Staaten ständig die Presse an, verbreiten Propaganda, manipulieren Berichte, beteiligen sich an Online-Informationskampagnen, wenden Zensur an und verhindern die Sichtbarkeit durch staatliche Geheimhaltung. Die Wahrheit über sie ist hässlich, also arbeiten sie daran, zu verhindern, dass die Wahrheit klar gesehen wird.

Sie werden sehen, dass dieselbe Dynamik in Ihrem persönlichen Leben mit den bösartigeren Personen, mit denen Sie zu tun haben, stattfindet. Sie verwenden eine enorme Menge an Energie darauf, die Art und Weise, wie Sie sie sehen, die Art und Weise, wie Sie andere in Ihrem Umfeld sehen, und die Art und Weise, wie Sie sich selbst sehen, zu stören und zu beeinflussen. Sie sprechen in privaten Gesprächen bösartig über andere und zeigen in der Öffentlichkeit ein anderes Gesicht. Sie manipulieren die Wahrnehmung, um sich selbst groß und glänzend darzustellen und andere klein und unwürdig erscheinen zu lassen. Sie arbeiten daran, Ihr Bild von ihnen aufzublähen und Ihr Bild von sich selbst zu entwerten.

Sogar in uns selbst werden Sie dieselbe Dynamik erkennen. All unsere psychologische Dysfunktionalität wird von unbewussten Wunden, Traumata und Bewältigungsmechanismen angetrieben, die wir bisher nicht ins Licht des Bewusstseins gelockt haben, und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, dann liegt der Grund dafür, dass wir dies bis jetzt nicht getan haben, darin, dass einige hässliche Wahrheiten in unserer inneren Dunkelheit verborgen sind, die wir lieber nicht sehen wollen. Es erfordert eine Menge Mut und eine leidenschaftliche Hingabe an die Wahrheit, um all diese inneren Dämonen ans Licht zu bringen, wo sie geheilt werden können, aber es ist der einzige Weg, ein authentischer Mensch zu werden.

Alles Hässliche in unserer Spezies versteckt sich in der Dunkelheit und vermeidet es, gesehen zu werden, ob es sich nun um Erfahrungen in der frühen Kindheit handelt, die wir lieber nicht untersuchen, um ungesunde zwischenmenschliche Beziehungen oder um die mörderischsten und verdorbensten Impulse des mächtigsten Imperiums der Menschheitsgeschichte.

Und in allen Fällen ist die Behandlung, die gleiche: jeden Tag alles tun, um das Sehen bei jeder Gelegenheit zu erweitern. Auf der persönlichen Ebene sieht das aus wie eine rigoros ehrliche und mutige innere Arbeit. Auf der zwischenmenschlichen Ebene sieht das so aus, dass man darauf achtet, wie sich Missbrauch und Manipulation in einem selbst und in den Menschen, die man kennt, auswirken, und dass man auf Wahrheit basierende Beziehungen zu Menschen pflegt, die von Wahrheit geleitet sind. Auf der kollektiven Ebene sieht das so aus, dass Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um das Bewusstsein für den Missbrauch unserer Herrscher und die missbräuchliche Natur der Systeme, unter denen wir leben, zu verbreiten, indem Sie Ihre eigenen einzigartigen Gaben und Fähigkeiten einsetzen.

Sehen ist der erste Schritt zur Gesundheit, weshalb jeder ungesunde Aspekt der Menschheit alles tut, um ihn zu vermeiden. Wir werden keine gesunde Welt haben, bis wir eine bewusste Spezies werden, und wir werden keine bewusste Spezies werden, bis wir alle eine uneingeschränkte Wahrnehmung haben, sowohl innerlich als auch äußerlich.