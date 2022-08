In dieser Folge von Die Quelle sprechen wir mit Lawrence Wilkerson, ehemaliger Oberst der Armee und ehemaliger Stabschef des ehemaligen US-Außenministers Colin Powell, über das Thema Außenpolitik mit Schwerpunkt Taiwan und Ukraine. Lawrence Wilkerson diente 31 Jahre lang in der US-Armee und ist inzwischen angesehener Professor für Regierung und öffentliche Politik am William and Mary College.