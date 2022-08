Im Auge des Sturms

Einmal zu Beginn dieses Jahres (2022) schien der Angstschweiß nachzulassen. Die Vorschriften wurden gelockert, Masken verschwanden, Aufkleber mit der Aufschrift „Soziale Distanzierung“ wurden in Supermärkten und Drogerien von den Fußböden abgenommen. Gelegentlich sah man in den freieren Restaurants sogar einen Kellner oder eine Kellnerin ohne Maske. Der Sturm hatte sich gelegt. Oder doch nicht?

Jeder, der meine Beiträge verfolgt hat, weiß, dass ich mich damals nicht an den Feierlichkeiten beteiligte, die viele andere in ihrem Überschwang darüber veranstalteten, dass wir den großen Krieg gewonnen hatten. So viele glaubten, dass die Bemühungen, die riesige Hydra der Mainstream-Agenda zu töten, erfolgreich gewesen seien. Alle Köpfe der Hydra, oder fast alle, waren abgehackt worden.

Ich habe das nie geglaubt, und viele von Ihnen da draußen haben es auch nie ganz geglaubt. Dies ist eine übliche Taktik bei einer psychologischen Operation, und ich habe schon oft darüber geschrieben.

Aber… vielleicht lag ich nicht ganz richtig. Kürzlich las ich einen Artikel von Off-Guardian, Ukraine in the Time of Covid, in dem im Wesentlichen darauf hingewiesen wurde, dass die Elite, die Agenda, vielleicht zu schnell gehandelt hat und in ihrer Aufregung vielleicht ein bisschen zu viel von ihrer Hand gezeigt hat. Das könnte stimmen, aber ich wundere mich über all die Filme, die ich gesehen habe, in denen die bösen Schurken nie denken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie lachen und spotten, wenn die guten Jungs ihnen sagen, dass ihre bösen Pläne zum Scheitern verurteilt sind.

Sie halten nie inne, schütteln das Grinsen aus dem Gesicht und sagen: „Ups, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, vielleicht hätte ich langsamer gehen sollen.“

Natürlich ist die Realität anders als ein Film (meistens, nehme ich an), und vielleicht ging es wirklich zu schnell, und die Bösewichte im wirklichen Leben wurden etwas zu übermütig und ließen sich in ihrer Arroganz etwas zu sehr gehen, so dass sie jetzt etwas zurückstecken. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.

Ich glaube es immer noch nicht ganz, und wenn es wahr ist, glaube ich nicht, dass ein kleiner Ausrutscher wie dieser (zu schnelles Handeln) viel ändern wird. Vielleicht wird es einige Taktiken ändern, die sie ursprünglich im Sinn hatten, aber der Moloch ist immer noch in Bewegung und wird jede Art von Barriere oder Verzögerung, auf die er trifft, niederreißen. Es ist eine gewaltige Maschine, die vielleicht ein wenig stottert und schnaubt, wenn sie auf gewaltige Hindernisse stößt, aber sie wird nicht sehr lange stehen bleiben, wenn sie überhaupt stehen bleibt.

Die Oberfläche mag ruhig erscheinen. Die Agenda hat fast die totale Kontrolle über die Oberfläche, d. h. die Kontrolle darüber, was die meisten Menschen denken, tun und glauben. Diese Oberfläche der Weltbevölkerung war bemerkenswert leicht zu kontrollieren … viel leichter, als ich es mir je hätte vorstellen können.

Das ist ein Beispiel für die Genialität des bösen Narrativs: Sie können im Grunde genommen mit allem durchkommen, und nur wenige werden auch bloß einen Funken Besorgnis erregen. Sie müssen dies auf eine besondere Art und Weise tun, aber es ist gar nicht so kompliziert. Ihre Methoden der Nötigung und Manipulation sind äußerst effektiv. Sollte es tatsächlich zu einer Verlangsamung gekommen sein, so ist dies wahrscheinlich beabsichtigt.

Die Oberfläche ist also ruhig. Die Oberfläche denkt, die Krise sei vorbei oder zumindest fast vorbei, und die Menschen werden mit kleinen Stößen gelegentlich auf Trab gehalten (was beabsichtigt ist): Ukraine/Russland, Affenpocken, HIV, Klimawandel, usw.

Wir sind immer darauf gefasst, dass eine Katastrophe eintritt, aber im Großen und Ganzen können wir unserem Alltag nachgehen, auf unsere Handys starren, ausgehen und feiern, arbeiten, um ein Auto oder ein Haus zu kaufen, oder was auch immer für eine sofortige Befriedigung wir in die Hände bekommen können (ich zeige nicht mit dem Finger auf andere, ich bin auch schuldig in dieser Hinsicht). Wir können sogar ohne allzu große Einschränkungen in den Urlaub fahren (nur gestrichene Flüge und Chaos auf den Flughäfen). Das Wasser an der Oberfläche ist ruhig… aber es fließt tief.

Welche seltsamen Kreaturen lauern in der Tiefe? Hier finden wir ein robustes Bemühen, jeden, der noch übrig ist, mit den Covid-Impfstoffen zu impfen, und zwar ohne jeglichen Grund (es gab nie einen, aber man hat uns immer wieder gesagt, dass es einen gäbe, und jetzt kann man uns zum Impfen bringen, ohne uns einen falschen Grund in die Kehle schieben zu müssen).

Im Moment gilt in den USA ein Alter von 6 Monaten als das jüngste Alter, in dem geimpft werden darf, aber ich bezweifle, dass es dabei bleibt. Wir haben immer noch Neugeborene, die auf die Liste gesetzt werden müssen. Und natürlich ist das Ziel dieser frühen Altersfreigaben für Impfungen das Bestreben, Big Pharma vor der Haftung zu schützen. Und wenn Sie noch tiefer in dieses stille Wasser eindringen, könnten Sie eine völkermörderische Agenda entdecken, die in den Schatten lauert. Vielleicht muss man nur so weit gehen, um einen klaren Blick auf den Sturm zu bekommen, der uns bevorsteht.

Die Saat des Völkermordes, wenn sie denn überhaupt gepflanzt wurde, ist auf dem besten Weg, im großen Stil zu sprießen. Die Agenda steht fest, sie brauchen nicht mehr viel zu tun (digitale IDs, Impfpässe, digitale Währung, ein weiterer Virusangriff, mehr Impfstoffe – all das kann man sich für den Zeitpunkt aufheben, wenn die Bevölkerung reduziert ist). Alles, was sie jetzt unternehmen müssen, ist sich zurückzulehnen und zuzusehen.

Viele unheimlich aussehende Fische sind da unten, die meisten von ihnen vertraut genug, aber immer noch nicht so sichtbar wie früher. An vielen Orten in den USA wird immer noch ein Impfnachweis verlangt. Beispielsweise verlangen viele Theater in New York City immer noch einen Impfnachweis (diese Einschränkungen kommen und gehen, also lassen Sie mich wissen, wenn sie später aufgehoben wurden).

Wie sieht es mit Kreuzfahrtschiffen aus? Einige haben die Impfpflicht aufgehoben, allerdings nur für ausgewählte Kreuzfahrten und Reiseziele. In vielen Innenstädten muss die Impfung noch immer nachgewiesen werden, und in vielen Berufen sind Impfungen nach wie vor Voraussetzung für eine Anstellung.

ArriveCAN in Kanada ist immer noch in Kraft, und zwar buchstäblich ohne wissenschaftlichen Grund (das mag sich in jüngster Vergangenheit geändert haben, als die CDC überraschend viele zuvor vorgeschriebene Maßnahmen aufgehoben hat). Ich habe einen Artikel nach dem anderen über die „unter dem Radar“ stattfindenden Ereignisse in der Welt gelesen (über die in den Mainstream-Medien nicht berichtet wird), wie z. B. die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Ländern wie Deutschland und Australien.

Affenpocken-Impfstoffe kommen in den Vordergrund, digitale IDs durchbrechen die Gesetzgebung, es wird von neuen Varianten, neuen Viren usw. gesprochen. An der Oberfläche ist es ruhig, aber das war’s auch schon. Sie müssen vielleicht ein wenig graben, um etwas davon zu finden, aber es ist nicht allzu weit da unten.

Stellen Sie sich das Ganze wie ein Gartenprojekt vor.

Zuerst kommt die Vorbereitung der Gartenfläche. Pflügen, graben, pflügen, wenden. Eine riesige Arbeit. Als ich noch ein Kind war und einen Garten auf dem Land hatte, war die Vorbereitung des Rohbodens für ein großes Grundstück eine gewaltige Zerreißprobe. Zuerst wurde das Land mit dem Traktor gepflügt, um den rohen Boden aufzureißen und zu wenden, dann zog der Traktor eine weitere Runde mit großen Zylinderscheiben, um den grob gepflügten Boden aufzubrechen. Dann ging man mit Muskelkraft, Spitzhacke, Hacke und Schaufel hinaus, um den Boden noch mehr aufzubrechen und Dünger, Mist und andere Bodenverbesserungsmittel unterzuheben.

Dieser Prozess ist mit der „Pandemie“ gleichzusetzen.

Was für ein gewaltiger Aufruhr das war! Die Weltbevölkerung wurde aufgewühlt, umgewälzt, umgegraben und fast in Hysterie versetzt. Sie diente unter anderem dazu, das Vertrauen in die „Retter des Tages“ wie Fauci, Biden, Walensky, Tedros und Trudeau und all die anderen „Winston Churchill“-Typen aus dem Krieg zu stärken, die mit markigen Sprüchen das Vertrauen und die Entschlossenheit stärken sollten, diesen „gemeinsamen Feind des Volkes“ durch persönliche Aufopferung und Tapferkeit zu besiegen. „Tut, was wir sagen, und alles wird gut“.

Diese Vorbereitung des Bodens schuf auch eine illusorische Verehrung für das, was die Agenda als „Wissenschaft“ bezeichnete, eine völlig falsche „neue Definition“ für das, was die neue Religion der Erzählung wurde. Sie schuf auch Angst: Angst vor dem Unbekannten und eine abnorme Angst vor der Natur selbst, die ein normales, natürliches Leben, das in den nährenden Armen der Natur liegt, in ein Leben und eine Natur verwandelt, die der Feind und die Quelle elender Angst sind.

Jetzt ist der Boden also vorbereitet. Der Staub des Pflügens und des Aufbrechens hat sich wieder gelegt. Die Samen sind nun gepflanzt. Wir sitzen da und warten voller Erwartung. Was wird aus diesen sorgfältig gepflanzten Samen sprießen, die in diesen sorgfältig vorbereiteten Boden gesät wurden? Worauf sind die Massen vorbereitet worden? Was wird diese Vorbereitung hervorbringen – eine gefügigere Masse, eine abhängigere Masse, eine ängstlichere Masse, eine weniger zuversichtliche Masse, eine Masse, die bereit ist, die Essenz des Lebens als Mensch aufzugeben, weil sie Angst vor der Natur und Angst vor dem Leben selbst hat?

Dies ist sicherlich ein fruchtbarer Boden für das Monster, das die Agenda für uns vorbereitet hat – ein Monster, das sehr wahrscheinlich dazu bestimmt ist, uns zu verzehren (vielleicht sogar einen großen Teil der Weltbevölkerung auszulöschen), wahrscheinlich zumindest dazu bestimmt, uns zu kontrollieren und so eine Welt nach dem Geschmack der Agenda zu schaffen. Wären wir Teil dieser elitären Gruppe, würden wir sie vielleicht zum Erfolg anfeuern… aber das sind wir nicht. Wir sind nutzlose Fresser.

Wir befinden uns also im Auge des Sturms.

Es ist die Zeit, in der sich der Bauer auf seiner Veranda zurücklehnt, über seine Felder blickt und abwartet, was aus seinen Bemühungen wird. Vielleicht ist dies die Zeit, um sich zu entspannen, die Sonne zu genießen, die Familie zu genießen, das Leben zu genießen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es die Zeit, sich auf das vorzubereiten, was auf dem Feld kommt.

Als ich ein Kind war, habe ich eine kleine Kindergeschichte gelesen, in der ein Huhn alle anderen Tiere auf dem Bauernhof bittet, ihr bei der Vorbereitung der Saat zu helfen, die sie für die Herstellung von Brot gesammelt hat. Alle lehnten ab, sie hatten Besseres zu tun, nichts schien zu dringend, um ihre Freizeit zu opfern, um der Glucke zu helfen. Man kann sich denken, was geschah. Die Henne machte die ganze Arbeit selbst, und als sie am Ende Brot hatte, das sie im Winter essen konnte, strömten alle anderen zu ihrer kleinen Hütte und bettelten um Brot. Wenn ich mich recht erinnere, sagte sie: „Schade, du hast mir nicht geholfen, als ich es brauchte, also zur Hölle mit dir.“

Mehr oder weniger bezweifle ich jetzt, als Erwachsener, dass es tatsächlich so endete (es war so!), aber das ist es, woran ich mich erinnere. Ich weiß nicht, warum die Geschichte mit dem Huhn aufkam. Vielleicht war das Huhn wirklich eines von uns und bereitete sich auf die neue Normalität vor, und all die anderen Tiere, die sie ignorierten, waren die neuen Normalen. Wie auch immer. Ich will damit nur sagen, dass dunkle Tage bevorstehen könnten, und dass es besser ist, das vorbereitete Huhn zu sein, als es zu bedauern.