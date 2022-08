Warum unterstützt die deutsche Regierung den Nationalsozialismus?

Von Paul Craig Roberts

Die Ungereimtheiten werden mit jedem Tag deutlicher und bleiben unbemerkt und unkommentiert.

Dann habe ich gelesen, dass ein Wachmann in Deutschland jemandem oder bei einer Gelegenheit einen Nazi-Gruß gezeigt hat, wahrscheinlich als Zeichen der Zustimmung, und dass er wegen eines Verbrechens verhaftet wurde. Deutschland ist so sehr unter der Knute der Israel-Lobby, dass die Deutschen keine unabhängige Existenz haben, zumal sie von Washington besetzt bleiben, was keine Möglichkeit der deutschen Souveränität zulässt.

In Deutschland ist ein Nazi-Gruß eine Straftat. Das Gleiche gilt für das Infragestellen der offiziellen Darstellung des Zweiten Weltkriegs, die auch den Holocaust einschließt. Ein deutscher Gelehrter, egal, wie angesehen, er ist oder wie viele Beweise er hat, wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wenn er Zweifel an einem Aspekt der Holocaust-Erzählung äußert. Deutschen Historikern ist es nicht einmal erlaubt, darauf hinzuweisen, dass der Zweite Weltkrieg begann, weil England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten. Die einfachen, grundlegenden Fakten über den Ursprung des Krieges können von deutschen Historikern nicht rechtlich anerkannt werden. Die Wahrheit wird als Nazi-Apologetik betrachtet.

Wenn die Nazis so diskreditiert sind, dass jeder Deutsche bestraft wird, der auch nur eine Kleinigkeit zu Gunsten des Nationalsozialismus findet, wie z. B. Vollbeschäftigung, wie kommt es dann, dass die deutsche Regierung die Bandera-Nazis in der Ukraine unterstützt, die gegen die Russen im Donbass kämpfen, genau wie sie es im Zweiten Weltkrieg für Hitler getan haben?

Die Amerikaner, deren Interesse sich auf Fußball und Golfergebnisse beschränkt, wissen nicht, dass die Westukraine, der Teil, den Washington kontrolliert, für Hitler gegen ihr eigenes Land gekämpft hat. Die gleichen Elemente kämpfen jetzt für Washington gegen Russland. Warum verhaftet sich die deutsche Regierung nicht selbst, weil sie gegen deutsches Recht verstößt und mit ihren Waffensystemen und ihrer diplomatischen Unterstützung für die ukrainischen Nazis den Nazismus aktiv unterstützt?

Die Antwort ist, dass die deutsche Regierung nicht intelligent genug ist, um die Frage zu erkennen, geschweige denn zu beantworten, noch hat sie die Souveränität, etwas dagegen zu unternehmen. Deutschland ist eine gefangene Nation, und das schon seit 1945. In der Tat gibt es keine deutsche Regierung, und es hat seit Hitler keine deutsche Regierung mehr gegeben. Alle Regierungen seither sind Regierungen Washingtons. Nicht eine einzige von ihnen hat jemals deutsche Interessen anstelle von Washingtons Interessen vertreten. Gelegentlich machen sie einen Aufstand, aber nur, um mehr Geld aus Washington zu bekommen.

Wir sehen uns also mit dem Paradox konfrontiert, dass dieselbe deutsche Regierung, die Deutsche für alles bestraft, was als positive Bezugnahme auf Nazi-Deutschland ausgelegt werden kann, egal wie begrenzt, ob es sich um einen Gruß oder eine absolute Tatsache handelt, Deutschland zur Unterstützung ukrainischer Nazis verpflichtet, die Nazi-Insignien auf ihren Uniformen tragen. Die deutsche Regierung unterstützt die ukrainischen Nazis sogar so weit, dass sie ihnen Waffen im Wert von Milliarden Dollar zur Verfügung stellt, mit denen sie die antinazistischen Russen bekämpfen können.

Erwarten Sie nicht, dass die korrupten Huren, aus denen die deutschen Medien, die Medien Europas und die Medien der USA bestehen, diese außergewöhnliche Inkongruenz bemerken.

Unstimmigkeiten sind ein Hauptmerkmal der westlichen Welt. In keiner Regierungs- oder Medienerklärung ist die Wahrheit zu finden. Die Realität ist dem Westen fremd, während die westliche Welt in völliger Ignoranz in den Tod marschiert.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.