„Man muss sich ansehen, wer die staatlichen Akteure sind, die dazu in der Lage sind“.

Ein ehemaliger Pentagon-Berater sagt, dass die wahrscheinlichsten Schuldigen hinter den Sprengungen der Nord Stream-Pipeline die Vereinigten Staaten und Großbritannien sind und dass der Angriff durchgeführt wurde, um zu verhindern, dass Deutschland aus dem Krieg in der Ukraine aussteigt.

Der pensionierte Oberst der US-Armee Douglas Macgregor äußerte sich während eines Auftritts im Podcast Judging Freedom.

Macgregor sagte, dass ein Ausschlussverfahren Deutschland ausschließe, weil es für seine Energiesicherheit von Nord Stream abhängig sei, während es für Russland auch keinen Nutzen habe, seine eigene Infrastruktur zu sabotieren.

„Würden die Russen ihre eigene Pipeline zerstören? 40 Prozent des russischen Bruttosozialprodukts oder Bruttoinlandsprodukts bestehen aus Devisen, die ins Land kommen, um Erdgas, Öl, Kohle und so weiter zu kaufen. Die Russen haben das also nicht getan. Die Vorstellung, dass sie es getan haben, ist meiner Meinung nach absurd“, sagte Macgregor.

Unter Bezugnahme auf den berüchtigten gelöschten Tweet des polnischen Europaabgeordneten Radoslaw Sikorski, in dem er schrieb: „Danke, USA“, merkte Macgregor an: „Wer könnte noch beteiligt sein? Nun, die Polen scheinen davon sehr begeistert zu sein.“

“Douglas Macgregor, former advisor to US Defense Secretary in the administration of Donald Trump, argued the absurdness of the rhetoric that Russia was behind the Nord Stream attack, and said, ‘The Russians did not do this’." pic.twitter.com/zVKesXKVIN