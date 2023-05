Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer: Es gibt einen Plan, Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen zu töten

Wir sind derzeit Zeuge eines laufenden Verbrechens. Ich bin überzeugt, dass es das größte Verbrechen der Geschichte sein wird. Ich persönlich glaube, dass Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen getötet werden. So der ehemalige Vizepräsident von Pfizer Mike Yeadon auf dem vierten Symposium mit UK Column.

Dies wurde lange im Voraus geplant, sagte Yeadon, der Informationen erhalten hat, die zeigen, dass Armeen und Regierungsbehörden seit mindestens 25 Jahren darauf hinarbeiten.

Former Vice President at Pfizer, Dr. Mike Yeadon:



"We're in the middle of the biggest crime in history. It's global. It has the intent of control, removing everybody's freedom, and will involve killing further millions, if not billions of people. It is long planned."



