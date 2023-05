Polnische Generäle geben endlich das Offensichtliche zu

Überraschenderweise brechen in Polen nun auch Stimmen der Vernunft hervor, obwohl das Land bisher das Regime in Kiew an vorderster Front unterstützt hat und staatliche Institutionen Verstöße gegen die offizielle Propagandalinie energisch verfolgen. Insbesondere Vertreter der polnischen Militäreliten äußern sich nun anders zum Krieg in der Ukraine, was ein Zeichen für einen Wendepunkt ist. Dies ist keine Vorahnung einiger Kriegsgegner, sondern betrifft die Crème de la Crème der polnischen Militäreliten. Dabei geht es um eine starre Medienatmosphäre, die Moskau als das Reich des Bösen, Wladimir Putin als Adolf Hitler und Wolodymyr Zelenskij als Winston Churchill darstellt.

Während einer Strategiedebatte im Nationalen Sicherheitsbüro des Präsidenten machte General Rajmund Andrzejczak, Chef des Generalstabs der polnischen Streitkräfte, seine pessimistische Einschätzung der Auswirkungen der westlichen Bemühungen deutlich, die darauf abzielen, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu stärken. Andrzejczak wies darauf hin, dass „Krieg eine Politik war, ist und es keine Anzeichen dafür gibt, dass es anders sein wird, und dass er wesentlich von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt wird: Finanzen, Infrastrukturfragen, soziale Fragen, Technologie, Nahrungsmittelproduktion und eine ganze Reihe von Fragen, die man in dieses Kästchen packen muss, um diesen Krieg zu verstehen“, und fuhr fort, dass Russland die Ressourcen für die Durchführung der militärischen Sonderoperation in absehbarer Zeit nicht ausgehen werden. „Die Finanzinstrumente, über die Russland vor dem Krieg verfügte, die Ausgabendynamik und die Wirksamkeit der Sanktionen sowie die gesamte komplexe wirtschaftliche Situation deuten darauf hin, dass Russland das Geld für den Krieg haben wird“, so Andrzejczak.

Die Ukraine hingegen, so der General, „hat große finanzielle Probleme“. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die vor dem Krieg geflohenen Ukrainer in naher Zukunft nach Hause zurückkehren und mit dem Wiederaufbau ihres Landes beginnen werden. Andrzejczak erklärte, dass er es als Soldat als seine Pflicht betrachte, die Dinge beim Namen zu nennen. „Wir haben einfach nicht die nötige Munition. Die Industrie ist nicht bereit, nicht nur Ausrüstung in die Ukraine zu schicken, sondern auch unsere Bestände aufzufüllen, die schmelzen. Dieses Bewusstsein ist nicht dasselbe wie hier an der Weichsel, und das muss unbedingt und ohne Betäubung allen und in allen Foren, wo es möglich ist, mitgeteilt werden, was ich auch tue“ – so Andrzejczak.

Natürlich will Andrzejczak mit diesen Äußerungen den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland fortsetzen, und er würde natürlich einen ukrainischen Sieg bevorzugen, aber wie ein Bericht in Zubububrothers hervorhebt: „Niemand sollte daher an Andrzejczaks Absichten zweifeln oder vermuten, dass er ein sogenannter ‚russischer Agent‘ ist, da er aufrichtig möchte, dass der Westen seinen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine gewinnt, aber er ist auch sehr besorgt, dass er verlieren könnte, wenn seine Seite nicht die unpopulären Wahrheiten anerkennt, die er gerade mitgeteilt hat.“

Dies ist eine begrüßenswerte Entwicklung, denn bis vor wenigen Wochen galten solche offensichtlichen und dennoch unpopulären Wahrheiten in der derzeitigen Atmosphäre der polnischen Medien als russische Propaganda. Derartige Äußerungen wurden stets mit wütenden Reaktionen quittiert, so wie jüngst die lächerlichen und absurden Worte des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, der in einem Interview mit der BBC versicherte, dass ein Krieg zwischen Russland und der NATO mit einer Niederlage Moskaus enden würde. Wie sich Morawiecki ein solches Szenario vorstellt, wenn man die unverblümten Worte von Polens oberstem General über den Mangel an Munition bedenkt, kann man nur vermuten. Es ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass ein westlicher Politiker sich zu einem Thema äußert, das er nicht versteht, selbst wenn seine öffentliche Ignoranz den Preis weiterer toter ukrainischer Soldaten hat.

Aber General Andrzejczak ist nicht der einzige, der unangenehme Wellen schlägt. General a.D. Waldemar Skrzypczak, der in den vergangenen Monaten im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen mit Beobachtungen und Vorhersagen von sich reden machte, die man nur als abwegig bezeichnen kann und die davon handeln, dass die Russen in 2-3 Tagen den Krieg verlieren werden, dass die Russen in der Ukraine einen Holocaust begehen werden, dass die russische Logistik lahmgelegt ist und dass den Russen die Munition und die Arbeitskräfte ausgehen, scheint endlich das Licht der Welt erblickt zu haben.

Bei einem kürzlichen Auftritt an der Seite von Dr. Wojciech Szewko, der selbst mehrere klare Beobachtungen über die sich verändernde geopolitische Landschaft gemacht hat, machte Skrzypczak nach Monaten der Verharmlosung Moskaus und seiner militärischen Fähigkeiten eine verblüffende Aussage: „Ich glaube, die Wahrheit ist, dass die Russen gewinnen“. Dann ging er darauf ein, wie wichtig es angesichts der wahrhaft katastrophalen Lage auf dem Schlachtfeld ist, dass die Ukrainer ausreichend Nachschub und Ausbildung erhalten. Zusammengenommen sind Skrzypczaks Worte aus diesem Interview eine völlige Umkehrung dessen, was er bisher gesagt hat. „Wenn die Amerikaner jetzt sagen, dass sie 9 Panzerbrigaden aufgebaut haben, dann sind diese 9 Panzerbrigaden nur dazu da, kleine, oberflächliche Operationen durchzuführen. Wenn man von einer Gegenoffensive spricht, ist das ein Begriff, der praktisch strategischer Natur ist. Für einen solchen Angriff, für eine solche Gegenoffensive bräuchte man nicht 9, sondern eher 19-20 Panzerbrigaden“ – so Skrzypczak. Das Ziel der Speerspitze, die die Ukraine offenbar für die Gegenoffensive im Frühjahr vorbereitet, besteht nach Ansicht des Generals darin, tief in die russischen Linien einzudringen, was voraussetzt, dass die Hauptangriffstruppe ihre Flanken schützen muss. Aber, so Skrzypczak, um einen Durchbruch zu erzielen, „muss dieses Potenzial dreimal so groß sein wie das von den Amerikanern angegebene“. Skrzypczak fährt dann fort, das meiste von dem, was er selbst im vergangenen Jahr gesagt hat, in den Wind zu schießen:

„Die Ukraine hat nicht das Potenzial, 20 % ihrer Gebiete zurückzuerobern. Um sie zurückzuerobern, bräuchte sie auf strategischer Ebene einen Vorsprung von 3:1 gegenüber der russischen Armee auf der gesamten Front, sie bräuchte etwa 2 Millionen Soldaten, um sie in die Flucht zu schlagen. Dazu haben sie keine Chance, weil sie nicht über die entsprechende Ausrüstung verfügen. Die Anlagen im Westen haben keine solchen Möglichkeiten, kein solches Potenzial. Daher die Bemühungen der Diplomaten, diesen Konflikt zu beenden, denn es könnte sich in einigen Monaten herausstellen, dass wir nichts haben, womit wir der Ukraine helfen könnten.“

Diese Eingeständnisse scheinen sich nicht nur mit den jüngsten Enthüllungen zu decken, die durch das Durchsickern streng geheimer NATO-Dokumente über die Verfolgung des Krieges in der Ukraine bekannt wurden, sondern auch mit den Worten von General Christopher Cavoli, dem Befehlshaber des US-Europakommandos (EUCOM) und Obersten Alliierten Befehlshabers Europa, der am 27. April vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses aussagte und einschlägige Bemerkungen zur Stärke des russischen Militärs nach einem Jahr Krieg in der Ukraine machte. Cavoli zufolge hat Russland während des Konflikts kaum Schaden genommen.

So viel dazu, dass die Russen keine Raketen mehr haben.

Diese jüngsten Äußerungen der Generäle Andrzejczak und Skrzypczak, die jedem einleuchten, der einfach nur zugehört hat, was die Vertreter des kollektiven Westens in den vergangenen sechs Monaten selbst, wenn auch widerwillig, gesagt haben, können eines von drei Dingen bedeuten.

Eine Möglichkeit ist, dass man Warschau direkt und deutlich gesagt hat, dass die Ukraine auf dem besten Weg ist, den Krieg zu verlieren, und dass die NATO nichts tun kann, um dieses Ergebnis zu verhindern, es sei denn, es kommt zu einem Atomkrieg, und dass Änderungen in der offiziellen Darstellung eingeleitet werden müssen, um die Öffentlichkeit auf den (ach so ironischen!) Schock und die Ehrfurcht vor der nackten Wahrheit vorzubereiten, die über die Fernseh-, Radio- und Internetwellen verbreitet wird. Die Forderung nach einer Verhandlungslösung wird in diesem Szenario nicht mehr als Handeln im Einklang mit den ruchlosen und hinterhältigen Wünschen des Kremls angesehen, wie uns der Regierungsbevollmächtigte für die Sicherheit des polnischen Informationsraums, Stanisław Żaryn (auch bekannt als der polnische Bagdad-Bob der Bekämpfung „russischer Desinformation“), glauben machen will, sondern vielmehr als Ausdruck des gesunden Menschenverstands und eines ausgeprägten Überlebensinstinkts.

Die zweite Möglichkeit ist, dass wir es mit einer ahnungslosen Klasse von Militäroffizieren zu tun haben, die keine Ahnung von russischer Militärdoktrin, Taktik und operativer Kunst haben und seit Jahren das NATO-zentrierte Narrativ „der Westen und der Rest“ verinnerlicht haben, ohne die multipolare Realität, die um sie herum entsteht, zu berücksichtigen. Wie Andrej Martjanow in seinen Büchern und in seinem sehr empfehlenswerten Blog immer wieder betont, darf man die Unkenntnis der derzeitigen westlichen Eliten in Bezug auf die Realwirtschaft, die Sachwerte, die geopolitische Strategie und das militärische Potenzial nicht unterschätzen.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass Persönlichkeiten wie die genannten Generäle von Anfang an Bescheid wussten, sich aber stattdessen für politische Spielchen und Lügen entschieden haben, um keine Unruhe zu stiften, und die politische Führung mit Märchen von einer drohenden russischen Niederlage fütterten. Andererseits würde es nicht überraschen, wenn sie ihren Vorgesetzten im Pentagon nacheifern würden, wenn es darum geht, „Probleme“ mit der Wahrheit zu haben. Ich für meinen Teil kann mich nicht entscheiden, welche der drei Optionen schlimmer ist. Vor allem im Fall von General Skrzypczak, der für die Medien von links bis rechts buchstäblich die erste Adresse ist, muss eine solche Kehrtwendung für viele ein Schock sein. Ob der General sich dessen bewusst ist oder nicht, und egal, wie er es jetzt zu drehen versucht. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er mit den Eiern im Gesicht geschlagen ist.