Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer warnt vor „permanenter“ „totalitärer“ Gesundheitstyrannei … und gibt Ratschläge, wie man sie stoppen kann

Dr. Michael Yeadon zeigt vier einfache Wege auf, um andere davon zu überzeugen, dass das COVID-19 Gen-basierte Impfstoff- und Pass-Unternehmen ein „Schwindel“ der Regierung ist, um ein „totalitäres … Kontrollsystem“ zu etablieren.

Der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, äußerte sich alarmiert über die Einführung von „Impfpässen“ in ganz Europa und zeigte auf, warum diese Auflagen nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben, sondern nur der „totalitären Kontrolle“ dienen.

„Überall in Europa ist es entweder eine Minute vor Mitternacht oder zwei Minuten vor Mitternacht“, sagte der Brite auf einem Symposium, das von Doctors for Covid Ethics veranstaltet wurde.

Yeadons Vortrag beginnt bei 1:13:30, ein kürzeres Video mit seinen wichtigsten Zitaten finden Sie hier

Laut Yeadon gehen die Behörden bei der Einführung von Impfpässen schrittweise vor. „Sie fangen mit Orten an, an denen man wahrscheinlich nicht hingeht, z. B. wenn man in meinem Alter ist, geht man wahrscheinlich nicht in Nachtclubs. Ich bin also nicht persönlich betroffen von der Nachricht, dass man einen Impfpass braucht, um nachzuweisen, dass man geimpft ist, bevor man in einen Nachtclub gehen kann.

„Aber so machen sie es doch. Es ist, als würde man eine Krebszelle in seinen Körper einschleusen und man merkt es nicht, weil man immungeschwächt ist, und sie wächst und metastasiert und bringt einen dann um“, fuhr er fort. „Und das ist es, was diese [Impf-Pässe] tun werden. Dulden Sie sie also nirgendwo in Ihrem Land. Das System wird sich selbst bilden, und ich sehe keine Möglichkeit, sie zu entfernen“.

„Wenn diese Dinge erst einmal in Ihrem Land sind und dazu benutzt werden, den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen wie Lebensmitteln, Geld, Kraftstoff, Zügen und ähnlichen Dingen zu regeln, werden Sie sie nie wieder los“, sagte Yeadon. „Wir müssen das vorher verhindern.“

„Man wird die Möglichkeit verlieren, jederzeit zu entscheiden, wo man sich aufhält“, prophezeite er. Der Impf-Pass oder auch Zertifikat wird verwendet werden, um das Betreten und Verlassen fast aller kontrollierten Räume zu regeln, möglicherweise sogar Ihres eigenen Hauses.

Außerdem „wird man verpflichtet sein, seinen Impfpass auf dem neuesten Stand zu halten, indem man sich vollständig impfen lässt“, und derzeit „bedeutet ‚vollständig geimpft‘ zwei Injektionen, aber bald werden es drei, dann vier und dann fünf sein. Ich würde also nicht sagen, dass das das Ende der Impfungen ist“.

Yeadon beklagte, dass „ich denke, dass es nach und nach viele Menschen töten wird. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich um eine Entvölkerung handelt, aber es wird zu einer großen Anzahl von Todesfällen führen.“

Wie man Impfungen und Pässe stoppen kann

Yeadon weiß nicht, wie man verhindern kann, dass dieses „Kontrollsystem“ den Bevölkerungen auf der ganzen Welt aufgezwungen wird, und sagte, dass die einzige Möglichkeit, die funktionieren kann, darin besteht, dass mehr Menschen wissen, dass dies ein Betrug ist, und bereit sind, dies anderen Menschen zu sagen.

Nachdem er erfolglos versucht hatte, Lobbyarbeit bei Politikern in Großbritannien zu betreiben, kam Yeadon zu dem Schluss, dass es nicht die politische Führung sein wird, die uns rettet“, und dass es auch keine Anzeichen dafür gibt, dass Religionsgemeinschaften sich tatsächlich dem Kampf anschließen werden.

„Wenn es also weder die Politiker noch die religiösen Gruppen sind, dann sind wir es, die die Grundfreiheiten verteidigen müssen“, sagte er zu seinen Zuhörern und forderte sie auf, auf die Straße und in die Pubs zu gehen und mit anderen darüber zu sprechen.

Anschließend gab er einige Ratschläge, wie man Familie, Freunde und Fremde davon überzeugen kann, dass sie von der Regierung „betrogen“ werden.

Zunächst ging er auf „das einzig mögliche Argument“ ein, das die öffentlichen Gesundheitsbehörden vorbringen könnten, um Impfpässe zu unterstützen, und dazu gehört die Vorstellung, dass eine geimpfte Person „sicherer ist, wenn sie in der Nähe ist“, vorausgesetzt, dass die Impfungen „die Übertragung auf andere reduzieren“.

Der Experte für Atmungspharmakologie entgegnete: „Sie [reduzieren eine solche Übertragung] nicht. Das ist unumstritten. SAGE [Scientific Advisory Group for Emergencies] sagt das nicht. Die britische Regierung sagt das auch nicht. Also bitte, es ist nicht sicherer, in einer Bar neben jemandem zu stehen, der geimpft wurde. Ganz und gar nicht. Und die Regierung sagt das auch nicht.“

Zweitens kann es bei den COVID-19-Gen-Impfstoffen nicht um die Gesundheit gehen, denn wenn es so wäre, wären diejenigen, „die bereits mit dem Virus infiziert [und genesen] sind“, also eine natürliche Immunität entwickelt haben, „von solchen Injektionen befreit.“

„Warum sollte man Geld dafür verschwenden, jemandem eine Impfung zu verabreichen, der bereits eine bessere Immunität als der Impfstoff hat? Außerdem ist es gefährlich, Menschen zu impfen, die sich bereits von der fraglichen Krankheit erholt haben“, sagte er.

Drittens, wenn es um die Gesundheit ginge, „würde man auch keine Kinder impfen, denn gesunde Kinder erkranken in der Regel nicht an diesem Virus. Sie sterben nicht [und] weil sie nicht krank werden, übertragen sie es auch nicht. Aber wir injizieren Kinder. Das ist furchtbar. Ich fühle mich schrecklich [deswegen]“, sagte Yeadon.

„Und schließlich, wenn es um die öffentliche Gesundheit ginge, würden wir den experimentellen Impfstoff schwangere Frauen nicht injizieren“, sagte der Toxikologie-Experte. Sie haben das, was ich Reproduktionstoxikologie nenne, nicht abgeschlossen [Studien]. Wir haben keine Ahnung, ob es Babys im Mutterleib schadet oder die Befruchtung von Eizellen verhindert, weil die Studien nicht durchgeführt werden.

„Es geht also nicht um die öffentliche Gesundheit. Worum geht es dann? Es geht um totalitäre Kontrolle, es geht um ein Kontrollsystem“, sagte er. „Hier sind die beiden letzten Dinge, die ich sagen würde: Es ist totalitär, also deckt es absolut jeden Aspekt Ihres Lebens ab. Es gibt kein Versteck. [Und] es wird permanent sein.“

„Aldous Huxley sagte, dass wissenschaftliche und technische Tyranneien nie verschwinden. Es ist nicht wie bei religiösen oder politischen Tyranneien, in der sie müde werden und sie dann töten kann. Bestehende wissenschaftliche Tyranneien neigen dazu, sich zu vertiefen. Sie ist also dauerhaft, sie ist totalitär und sie ist fast da“, warnte Yeadon.