Das ukrainische Pulverfass und die Zündschnur

Von Manlio Dinucci: Er ist preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograf, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Roger Wicker, Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte des US-Senats, erklärte in einem Interview mit Fox News (8. Dezember), dass er ein direktes militärisches Eingreifen der USA gegen Russland zur „Verteidigung der Ukraine“ nicht ausschließe, und fügte ungefragt hinzu: „Sie wissen, dass wir den Ersteinsatz von Atomwaffen nicht ausschließen“, d.h. den Einsatz von Atomwaffen zuerst. Dies ist eine übergreifende Botschaft an Moskau über die Entschlossenheit der USA, einen möglichen Angriff Kiews auf die Russen im Donbass zu unterstützen. Dies würde sicherlich als Antwort auf einen Angriff der Russen im Donbass dargestellt werden. In den Augen derjenigen, die seit 2014 die Strategie der Spannung gegen Russland umsetzen, wäre dies immer noch ein erfolgreicher Schachzug.

Moskau hätte zwei Alternativen: nicht militärisch einzugreifen, um die Russen im Donbass zu verteidigen, so dass sie von dem ukrainischen Angriff, der de facto von der NATO unterstützt wird, überwältigt werden und gezwungen sind, die Region zu verlassen und in Russland Zuflucht zu suchen – eine Entscheidung, die für Moskau vor allem intern traumatisch wäre; oder militärisch einzugreifen, um den ukrainischen Angriff zu stoppen, und sich damit einer internationalen Verurteilung wegen „Aggression und Invasion eines souveränen Staates“ auszusetzen.

Ukrainische Generäle haben gewarnt, dass sie nicht in der Lage wären, „russische Truppen ohne eine massive Infusion militärischer Hilfe aus dem Westen zurückzuschlagen“. Die Infusion hat bereits begonnen: Die USA, die Kiew bereits eine Militärhilfe von 2,5 Milliarden Dollar gewährt haben, stellten im November im Rahmen eines „Pakets“ von 60 Millionen Dollar weitere 88 Tonnen Munition zur Verfügung, darunter Javelin-Raketen, die bereits gegen die Russen im Donbass eingesetzt wurden. Gleichzeitig haben die USA mehr als 150 Militärberater in die Ukraine entsandt, die, flankiert von denen eines Dutzend NATO-Verbündeter, die Operationen tatsächlich leiten.

Die Situation ist umso brisanter, als die Ukraine – heute Partner, aber faktisch bereits NATO-Mitglied – offiziell als 31. Mitglied in das Bündnis aufgenommen werden könnte, was zur Folge hätte, dass die anderen 30 NATO-Mitglieder gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags an der Donbass-Front zur Unterstützung der Ukraine gegen Russland militärisch eingreifen müssten. Das russische Außenministerium forderte die NATO auf, die Ukraine nicht aufzunehmen, um die militärischen und politischen Spannungen in Europa nicht noch weiter zu verschärfen, und erinnerte daran, dass Russland seit dem Ende des Kalten Krieges immer wieder zugesichert wurde, dass die Rechtsprechung und die Streitkräfte der NATO keinen Zentimeter nach Osten vordringen würden, dass diese Versprechen aber nicht eingehalten wurden. Daraufhin schlug das russische Außenministerium der NATO vor, Verhandlungen über langfristige Vereinbarungen aufzunehmen, die eine weitere NATO-Osterweiterung und die Stationierung von Waffensystemen in unmittelbarer Nähe des russischen Hoheitsgebiets verhindern würden. Dieser Vorschlag wurde am 10. Dezember von der NATO aus dem Munde von Generalsekretär Stoltenberg scharf zurückgewiesen: „Die Beziehung der NATO zur Ukraine wird von den 30 Mitgliedern des Bündnisses und der Ukraine entschieden, und von niemandem sonst“.

Unmittelbar danach, am 13. Dezember, erklärten die Außenminister der G7 (Vereinigte Staaten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan) und die Hohe Vertreterin der Europäischen Union bei ihrem Treffen in Liverpool, dass sie „die militärische Aufrüstung Russlands und seine aggressive Rhetorik gegenüber der Ukraine einhellig verurteilen“ und dass „Russland keinen Zweifel daran haben sollte, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine massive Konsequenzen und ernste Kosten nach sich ziehen würde“.

Unterdessen kündigt Finnland, EU-Mitglied und aktiver NATO-Partner gegen Russland, den Kauf von 64 F-35A-Kampfflugzeugen von Lockheed Martin zu einem Preis von 8,4 Milliarden Euro an, der sich einschließlich der Infrastruktur auf 10 Milliarden Euro erhöht, zu denen die Regierung weitere 10 Milliarden Euro für deren Wartung und Modernisierung hinzurechnen wird. Die 64 nuklearen Kampfflugzeuge des Typs F-35A werden an der Grenze zu Russland stationiert. Russland, nur 200 km von St. Petersburg entfernt, und zwar unter dem Kommando der USA, die, wie Senator Wicker in Erinnerung ruft, den Einsatz von Atomwaffen nicht von vornherein ausschließen.