Anstelle 10.000 $ pro Tag an Geldstrafen zu zahlen macht das Krankenhaus einen Rückzieher und verabreicht Ivermectin

Der Sieg unterstreicht, wie wichtig es ist, rechtliche Schritte zur Verteidigung der medizinischen Freiheiten einzuleiten, und kann anderen Krankenhäusern, die versuchen, Patienten ihrer Rechte zu berauben, als Warnung dienen.

Ein Krankenhaus in Virginia erklärte sich bereit, einer COVID-19-Patientin die Verabreichung von Ivermectin zu gestatten, nachdem besorgte Familienangehörige eine Klage gegen das Krankenhaus eingereicht hatten, weil es sich zunächst geweigert hatte, der Frau das gutartige Medikament zu verabreichen, das nachweislich die Symptome des Coronavirus lindert.

Dies geschah, nachdem ein Gericht das Krankenhaus wegen Missachtung des Gesetzes verurteilt und eine Geldstrafe von 10 000 Dollar pro Tag angedroht hatte, falls es sich weigern sollte, die gewünschte Behandlungsoption zu gewähren.

Die Entwicklung unterstreicht, wie wichtig es ist, rechtliche Schritte zur Verteidigung der medizinischen Freiheiten einzuleiten, und kann anderen Krankenhäusern als Warnung dienen, die versuchen, Patienten ihr Recht auf sichere medizinische Produkte zu verweigern, die nicht in den Krankenhausprotokollen vorgesehen sind.

Kathy Davies, eine katholische Ehefrau und Mutter von fünf Kindern und 10 Enkelkindern, die seit mehreren Monaten wegen COVID-19 im Fauquier Health behandelt wird, erhielt dank der Klage des Gerichts am Montagabend ihre erste Dosis Ivermectin.

„Kathy hat erst gestern Abend mit ihrer Ivermectin-Behandlung begonnen, und das nur durch die Kraft des Gebets“, sagte ein Freund der Familie (der anonym bleiben möchte) am Dienstag in einem Telefoninterview mit LifeSite.

The Daily Wire berichtete, dass das 20. Gericht von Virginia am Montag Fauquier Health in Warrenton, Virginia, wegen Missachtung des Gerichts verurteilt hat, weil das Unternehmen früheren Anordnungen, die Behandlung wie verlangt zu liefern, nicht nachgekommen ist.

Als Reaktion auf die gerichtliche Feststellung gab das Krankenhaus die Anwendung von Ivermectin am 13. Dezember frei, um einer Geldstrafe von 10.000 Dollar pro Tag zu entgehen, die vom Staat rückwirkend ab dem 9. Dezember verhängt worden wäre.

Virginia Hospital Found In Contempt Of Court, Subject To $10k Per Day Fines After Denying Patient Ivermectin https://t.co/ZclzCpcdtP pic.twitter.com/1A0wiqY45W — Daily Wire (@realDailyWire) December 14, 2021

Die Nachricht vom juristischen Sieg kommt, nachdem Kathys Ehemann Donald und ihr Sohn Chris, der als Radiologe im Krankenhaus arbeitet, Anfang des Monats einen Rechtsstreit begonnen hatten, um das Krankenhaus dazu zu bringen, Kathy einen Versuch mit Ivermectin zu erlauben.

Die Familie beschloss, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem die Standardprotokolle des Krankenhauses, zu denen auch gehörte, Kathy am 3. November an ein Beatmungsgerät anzuschließen, keine positiven Ergebnisse brachten. Ein Freund der Familie Davies sagte, das Krankenhaus habe ihr auch Remdesivir gegeben, vor dem einige Experten warnen, dass es das Risiko von Nieren- und Leberversagen erhöhen könnte.

Laut Rechtsanwalt Thomas Renz übersteigt die Sterblichkeitsrate bei COVID-Patienten, denen Remdesivir verschrieben wurde (26 %), die Sterblichkeitsrate von COVID-Patienten, denen Ivermectin verschrieben wurde, die in der CMS-Datenbank mit 7,2 % angegeben wird, bei weitem.

In der Zwischenzeit haben mehrere Studien gezeigt, dass Ivermectin, ein weit verbreitetes Generikum, das von der Food and Drug Administration (FDA) für mehrere Anwendungen beim Menschen zugelassen wurde, eine wirksame Behandlung für COVID-19 sein kann.

Bundesbehörden und Arzneimittelhersteller haben das Medikament jedoch aggressiv unterdrückt, obwohl verschiedene führende Experten wie Dr. Peter McCollough, Dr. Vladimir Zelenko, Dr. Robert Malone und die 12 700 Ärzte und Wissenschaftler, die die Erklärung von Rom unterzeichnet haben, es als COVID-Therapie befürwortet haben.

Doch trotz der Befürwortung des Medikaments durch anerkannte Experten und Kathys sich stetig verschlechterndem Zustand lehnte Fauquier Health den Antrag der Familie auf einen Ivermectin-Versuch ab.

Daraufhin beschloss die Familie Davies, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen, und teilte dem Krankenhaus am 3. Dezember mit, dass sie Anwälte einschalten und im Namen von Kathy eine Klage einreichen würde.

Einer der Anwälte, der die Familie vertritt, ist Ralph C. Lorigo, ein in New York ansässiger Anwalt, der bereits mehrere Fälle gewonnen hat, in denen Krankenhäuser dazu gedrängt wurden, Patienten die Behandlung mit Ivermectin zu gestatten, darunter auch einen aktuellen Fall in Pennsylvania.

Als Reaktion auf die Nachricht über den Sieg im Fall der Familie Davies schrieb Dr. Pierre Kory am Montag in einem Twitter-Post, dass „Lorigo fast alle seiner VIELEN Fälle gewonnen hat, in denen er klagte, um [Ivermectin] für sterbende Patienten zu bekommen.“

„Jedes Mal, wenn das Krankenhaus sich weigert, verzögert oder Berufung einlegt“, sagte Kory und fügte hinzu: „Jetzt sind SIE an der Reihe, zu zahlen … und nicht der Patient.“

Unter Bezugnahme auf das Gerichtsurteil vom Montag, das besagt, dass das Krankenhaus rückwirkend Geldstrafen von bis zu 10.000 Dollar zahlen muss, wenn es Kathy Davies weiterhin das Recht verweigert, Ivermectin auszuprobieren, fügte Kory hinzu: „Ein Krankenhaus muss 50.000 Dollar zahlen, wenn [Ivermectin] nicht bis 21 Uhr verabreicht wird. Ich frage mich, was sie dann tun werden?“

Am 6. Dezember entschied das Gericht, dass Kathy nach dem Recht des Staates Virginia das Recht hat, Ivermectin auszuprobieren, das von Dr. Martha Maturi verabreicht werden kann, einer von der Familie beauftragten Ärztin, die das Medikament zuerst empfohlen hatte.

Die Entscheidung des Gerichts wurde vom Krankenhaus offenbar nicht beachtet, denn die Krankenhausleitung hinderte Chris und eine Krankenschwester daran, Kathy am 7. Dezember Ivermectin zu verabreichen. Das Krankenhaus teilte Chris mit, dass es eine Dringlichkeitsanhörung bei Gericht beantragt hatte, um zu versuchen, die vorherige Entscheidung, die die Verabreichung von Ivermectin erlaubte, aufzuheben.

Am 9. Dezember erließ das Gericht eine weitere Entscheidung, allerdings nicht zu Gunsten des Krankenhauses.

Richter James P. Fisher bestätigte, dass Dr. Maturi Kathy Ivermectin verabreichen durfte, und argumentierte, dass die Gründe von Fauquier Health für die Blockierung der Behandlung unzureichend waren, lehnte es jedoch ab, „sich in eine Analyse der Vorzüge von Ivermectin als Behandlungsprotokoll zu vertiefen“.

Fisher sagte, das Krankenhaus müsse „alle angemessenen Anstrengungen“ unternehmen, um die gewünschte Behandlung zu ermöglichen.

Trotz der Entscheidung des Gerichts kam das Krankenhaus den gerichtlichen Anordnungen immer noch nicht vollständig nach, und die Anwälte des Krankenhauses und der Familie Davies verbrachten das Wochenende mit hin- und hergehenden Diskussionen über Kunstfehler und Haftung.

Die Anwälte der Familie Davies gaben nicht auf und argumentierten am 13. Dezember, dass das Krankenhaus wegen unangemessener Pflege für Kathy Davies und der Missachtung der Wünsche ihrer Familie wegen Missachtung des Gerichts verurteilt werden sollte.

„Richter Fisher stimmte dem zu und entschied am Montag, dass das Krankenhaus gegen die Anordnung Berufung einlegen, sich ihr fügen oder mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro pro Tag rechnen muss“, berichtete der Daily Wire.

Seit Montag ist Fauquier Health der Anordnung nachgekommen. Nach 41 Tagen an einem Beatmungsgerät erhielt Kathy ihre erste Dosis Ivermectin und soll auch weiterhin behandelt werden.

Doch für die Familie Davies ist der Kampf mit dem Krankenhaus noch nicht vorbei.

Kathy befindet sich immer noch im Krankenhaus, und eine Sprecherin von Fauquier Health gab am Dienstag eine Erklärung ab, in der sie mitteilte, dass das Krankenhaus beim Gericht die Aufhebung der Entscheidung wegen Missachtung des Gerichts beantragt hat.

Eine Freundin der Familie Davies sagte gegenüber LifeSite, sie hoffe, dass der bisher errungene Sieg anderen Familien in ähnlichen Situationen helfen werde, die Ivermectin oder andere Medikamente zur Behandlung von COVID-19 ausprobieren wollen.

„Die Leute gehen einfach ins Krankenhaus und bekommen das gleiche Protokoll, das jeder durchläuft“, sagte sie und wies darauf hin, dass der Erfolg von Kathys Familie zu ähnlichen Erfolgen für andere Familien führen könnte.

Die Leser von LifeSite wurden gebeten, für die Familie zu beten, während Kathy auf die neue Behandlung anspricht.