Ehemaliger Weltbank-Ökonom warnt: Die wahren Kosten von Net Zero werden der Öffentlichkeit verschwiegen

Ein bankrottes Großbritannien ohne Strom, in dem die wachsende Zahl der Armen unter die Räder kommt, in dem offene Grenzen die öffentlichen Ausgaben und Dienstleistungen unerträglich belasten, in dem die Reichen noch reicher werden, indem sie auf die hoch subventionierten weißen Elefanten der Energiewirtschaft setzen – und in dem die Älteren sich an die guten alten Zeiten der 1970er-Jahre erinnern. So formuliert es Professor Gordon Hughes in seinem exzellenten neuen Bericht, der die Energiewende-Zahlen des kollektivistischen Net-Zero-Projekts aufschlüsselt, zwar nicht ganz, aber zwischen den Zeilen gelesen könnte man es als treffende Zusammenfassung betrachten.

Der Wahnsinn von Net Zero wird von Tag zu Tag deutlicher. Die Vorstellung, dass Kohlenwasserstoffe – eine natürliche Ressource, die in der modernen Industriegesellschaft allgegenwärtig ist, von Medikamenten bis zu verlässlicher Energie – in weniger als 30 Jahren abgeschafft werden könnten, ist lächerlich. In seinem Bericht, der von der Global Warming Policy Foundation veröffentlicht wurde, untersucht Professor Hughes den Übergang von Kohlenwasserstoffen zu „grünen“ Technologien wie Wind und Sonne. Vergessen Sie all die politisch inspirierten niedrigen Zahlen für den Übergang, schlägt er vor. Ich schaue Sie an, das Komitee für Klimawandel. Die Neuinvestitionen, die für den Übergang notwendig sind, werden in den nächsten 20 Jahren mindestens 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, vielleicht sogar mehr als 7,5 Prozent. Gordon Hughes ist ehemaliger Ökonom der Weltbank und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Edinburgh.

Es gebe keine Möglichkeit, eine solch astronomische Summe zu leihen, so Hughes, und der einzige gangbare Weg, das Geld für neue Investitionen aufzutreiben, sei ein zwei Jahrzehnte andauernder Rückgang des privaten Konsums um bis zu 10 Prozent. „Einen solchen Schock hat es im vergangenen Jahrhundert nur in Kriegszeiten gegeben, und selbst dann nicht länger als ein Jahrzehnt„, so Hughes.

Jüngste Umfragen in den USA haben gezeigt, dass die Bereitschaft der Mehrheit der Bürger, für Net Zero zu zahlen, kaum größer ist als das Kleingeld in der Hosentasche. „Das Engagement für die Energiewende ist ein klassischer ‚Luxusglaube‘, der vorwiegend von denen vertreten wird, denen es so gut geht, dass sie sich über die Kosten keine Gedanken machen…. Tatsächlich sind zumindest einige derjenigen, die die Energiewende am stärksten befürworten, diejenigen, die erwarten, von den Geschäftsmöglichkeiten zu profitieren“. Mit dem letzten Punkt dürfte Hughes die jüngsten Aktivitäten des aufstrebenden Medienstars Dale Vince gemeint haben (110 Millionen Pfund an Subventionen für Windenergie bis heute, Tendenz steigend).

Politiker schwärmen manchmal von der Vorreiterrolle, die europäische Länder in Sachen Net Zero einnehmen. Hughes weist darauf hin, dass die führenden Politiker in China und Indien nicht dumm sind. „Es ist unwahrscheinlich, dass man jemanden überzeugen kann, indem man von Zielen spricht, die offensichtlich unerreichbar sind und wirtschaftlich ruinös sein könnten, auch wenn die meisten zu höflich sein werden, dies zu sagen“, bemerkte er.

In seinem Vorwort wies Lord Frost auf die Scheinwelt hin, in der die Befürworter von Net Zero leben, die behaupten, dass die Kosten auf magische Weise sinken werden, dass neue Technologien einfach erfunden werden und das versprochene grüne Wachstum alles finanzieren wird. „Aber sie liefern nie Beweise für diese Behauptungen – und dort, wo wir ihre Behauptungen überprüfen können, zum Beispiel bei den realen Kosten der Windenergie, sehen wir, dass diese Kostensenkungen einfach nicht eintreten“, sagte er.

Was die Einwanderung betrifft, so stellt Hughes fest, dass die Bevölkerung Großbritanniens jedes Jahr um 1% wächst. Er stellt fest, dass jedes Jahr 4% des BIP in neues Kapital (nicht Ersatzkapital) pro Kopf investiert werden müssen. Natürlich wird nichts davon ausgegeben und das Pro-Kopf-Kapital sinkt rapide. „Allein die Aufrechterhaltung des Pro-Kopf-Kapitals wird einen Investitionsbetrag verschlingen, der dem für die Energiewende entspricht“, erklärt er.

Die einzige realistische Möglichkeit, die enormen Summen für eine Netto-Null-Energiewende zu finanzieren, besteht darin, den Binnenkonsum einzuschränken, d.h. die ohnehin schon unter Druck stehenden Armen noch ärmer zu machen, indem man ihnen den letzten Luxus nimmt (alte Autos, billige Auslandsreisen, Fleisch). Es ist möglich, dass sich in politischen Kreisen ein Schimmer der Realität durchsetzt, denn die oppositionelle Labour-Partei hat sich „gequält“ und ihr grünes Programm im Wert von 28 Milliarden Pfund pro Jahr aufgegeben. „Sie sind eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass es unmöglich ist, einer widerstrebenden Wählerschaft eine Steuererhöhung in dieser Größenordnung zu verkaufen“, sagte er. Tatsächlich betrugen die Summen im Labour-Plan nur ein Fünftel der geschätzten Kosten des Übergangs.

Jede künftige Regierung, die den Weg des Nullsaldos beschreiten will, muss sich für einen Abbau der öffentlichen Dienstleistungen entscheiden und den Haushalten drastische Einsparungen auferlegen. Unnötig zu erwähnen, dass sich die Bevölkerung dieser Realitäten kaum bewusst ist. Hughes stellt fest, dass die Wähler keine Anzeichen dafür gezeigt haben, dass sie bereit sind, die damit verbundenen Kosten zu tragen. „Bisher hat man ihnen nur gesagt, dass wenig oder gar keine Kompromisse nötig seien und dass die Technologie alles auf magische Weise lösen werde.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.