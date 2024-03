Europaabgeordneter: Die Eliten haben entschieden, dass wir „falsch leben“ und sich „alles ändern muss“ im Namen des „Klimawandels“.

Die herrschende Klasse, die die Politik kontrolliert, will, dass die Landwirte verschwinden, indem sie sie mit einer Verordnung nach der anderen erstickt und dann Handelsabkommen mit der ganzen Welt abschließt, wo sie es für richtig hält und das alles unter dem Deckmantel des Klimawandels.

„Die herrschende Klasse will, dass die Landwirtschaft aus Europa verschwindet“, sagte der niederländische Europaabgeordnete Rob Roos. Sie wollen unser Leben völlig verändern. „Das ist eine Art Social Engineering“, und das Instrument, das sie dafür benutzen, ist der Green Deal.

Kürzlich twitterte der Europaabgeordnete Rob Roos: „In jedem EU-Land schaffen die Regierungen andere Probleme für die Landwirte. Stickstoff (Niederlande), Kohlenstoffsteuer (Dänemark), höhere Kraftstoffsteuern (Deutschland). Aber die Agenda ist dieselbe. Die herrschende Klasse will die Landwirtschaft aus Europa vertreiben. Ihr Instrument: der Green Deal“.

Er fügte einen kurzen Auszug aus einem Interview mit Del Bigtree von The Highwire vom letzten Monat bei.

„Die globalen Eliten … wollen, dass wir unser ganzes Leben ändern. Sie wollen, dass wir aufhören, Fleisch zu essen. Sie wollen, dass wir elektrische Autos haben. Sie wollen, dass wir Wärmepumpen haben. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist falsch, und sie wollen unser Leben ändern. Das ist eine Art Sozialtechnik“, sagte Roos zu Bigtree. „Und es wird durch den Green Deal umgesetzt.

Herr Roos besuchte Bigtree zu einer Zeit, als die Revolte der europäischen Landwirte an Fahrt gewann. Er erklärte Bigtree, warum die Europäische Union den Landwirten unter dem Deckmantel des Klimaschutzes so strenge Auflagen macht. Er erläuterte die Gründe für den Widerstand der europäischen Landwirte und die drohende Abschaffung von Rechten für normale Bürger.

Vordergründig gehe es bei den Protesten unter anderem um höhere Steuern, Stickstoff und billige Importprodukte. Aber, so Roos, die Ursachen liegen viel tiefer und sind überall gleich. Die unglaublich abgehobene globale Elite der herrschenden Klasse habe beschlossen, dass die Menschen „falsch leben“ und sich, so wörtlich, „alles ändern muss“.

Tatsächlich will die herrschende Klasse, die die Politik kontrolliert, dass die Bauern verschwinden, indem sie sie mit einer Verordnung nach der anderen erstickt und dann Handelsabkommen mit der ganzen Welt abschließt, wo sie es für richtig hält, alles unter dem Deckmantel des Klimawandels. Wenn die Landwirte erst einmal von der Bildfläche verschwunden sind, bedeutet diese Abhängigkeit von der Ernährungsstrategie der globalen Elite mit Sicherheit das Ende der Freiheit und der Lebensgrundlagen, wie wir sie kennen. Der Unternehmer und Energieexperte Roos erinnerte in einer Rede in Warschau am 9. Februar daran, dass Ernährungssicherheit eine Frage der nationalen Sicherheit ist, und fügte hinzu: „Keine Bauern, keine Nahrung, keine Zukunft“.

Da der tiefe Staat unerbittlich darauf abzielt, die Gesellschaft einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um den Fleischkonsum zu beenden, sind es nicht nur Kühe, die er töten will. In Wirklichkeit werden alle natürlichen Lebensmittel angegriffen, dank der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die schnell in Kraft gesetzt wurde, als die Welt für die Covid-Pandemie geschlossen wurde. Und sie konzentrieren sich nicht nur auf die gesunden Nahrungsmittel, von denen sie behaupten, sie würden die Erde zerstören. Die skrupellosen Milliardäre setzen darauf, dass ihre Propaganda, Greta Thunberg und all die anderen, als unwiderlegbare Tatsachen durch die Telefone und in die Ritzen der Gesellschaft dringen und jeden zum Einlenken zwingen, indem sie auch die Familie ins Visier nehmen und zerstören.

Leider ist das Albtraumszenario, das sich hier abspielt, real. Zum Glück sieht es Herr Roos.