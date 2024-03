Neil Oliver warnt vor einem „Sturm“ auf die Schuldigen

„Man hat nicht das Recht, die Welt zu formen … zum Vorteil einer winzigen Minderheit, zum Nachteil von Hunderten Millionen.“

Der schottische politische Kommentator sagte auf seinem YouTube-Kanal, Millionen von Leben seien durch den großen Staat, die große Pharmaindustrie und die großen Medien „für immer ruiniert“ worden – und die letzten vier Jahre seien „der gefährlichste und extreme Angriff auf Freiheit und Bürgerrechte in der Geschichte der Menschheit“ gewesen.

„Man spürt, wie die Wut der Bürger wächst. Sie köchelt seit Jahren. Jetzt scheint sie zum Kochen zu kommen. Die Hitze wurde aufgedreht, oder die Hitze, die schon da war, hat an Intensität zugenommen.

„Man kann nicht auf einen einzigen Ort auf der Landkarte zeigen und sagen: Hier ist der Ort, an dem sich alles abspielt. Die Wut, die Frustration, die Hitze und der Schmerz, die sich aufbauen, sind überall im Westen zu spüren. Und das aus allen möglichen Gründen. Es gibt viele Symptome, die alle auf die gleiche Krankheit zurückzuführen sind.

„Wir alle haben jetzt drei oder vier Jahre des gefährlichsten und eklatantesten Angriffs auf Freiheit und Bürgerrechte in der Geschichte der Menschheit hinter uns. Das ist eine Tatsache. Und ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass ich mich darüber aufrege wie ein Terrier über eine Ratte – denn der fortgesetzte Missbrauch unserer Spezies, der in einem noch nie dagewesenen Ausmaß begangen wurde, ist auch nach all den Jahren nicht aufgearbeitet, nicht eingestanden und ohne Konsequenzen für die Schuldigen geblieben – bis jetzt.

„Die Schuldigen sind wütend geworden, sie sind so selbstsicher, so abgestumpft, dass sie nicht einmal mehr versuchen, die koordinierte globale Kollusion von Big State, Big Pharma und Big Media zu leugnen, eine Kollusion im großen Stil, die unzählige Millionen Leben beendet oder für immer ruiniert hat. Und es sind Millionen von Leben im ganzen Westen, auf der ganzen Welt, direkt oder indirekt, aufgrund von Politiken und Praktiken, die eingeführt wurden…

„Man kann nicht die Welt gestalten, die Welt nach seinem Bilde umgestalten, zum eigenen Vorteil, zum Vorteil einer winzigen Minderheit, zum Nachteil von Hunderten Millionen, ja Milliarden, und dann das Opfer spielen, wenn jemand sagt: ‚Es reicht‘.

„Ein Mensch, der in die Enge getrieben wird, der nichts mehr hat oder der das Gefühl hat, nichts mehr zu verlieren, ist schließlich in einem fundamentalen Sinne frei, frei, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Es würde mich nicht wundern, wenn da ein Sturm aufzieht. Und diejenigen, die mit blutrünstigem Verstand die Saat für den Sturm gesät haben, die so lange davon profitiert haben, spüren endlich, endlich die Veränderung im Wind“.

Übersetzung des obigen Videos:

Die Wut der Bürger wächst.

Sie köchelt seit Jahren.

Jetzt scheint sie zu kochen.

Die Hitze hat zugenommen oder die Hitze, die schon da war, hat an Intensität zugenommen.

Man kann nicht auf einen einzigen Ort auf der Landkarte zeigen und sagen, das ist der Ort, an dem es passiert.

Die Wut, die Frustration, die Hitze und der Schmerz, die sich aufbauen, sind überall im Westen zu spüren.

Und das aus allen möglichen Gründen.

Es gibt viele Symptome, die alle auf die gleiche Krankheit zurückzuführen sind.

Wir alle haben jetzt drei, vier Jahre des gefährlichsten und eklatantesten Angriffs auf Freiheit und Bürgerrechte in der Geschichte der Menschheit hinter uns.

Das ist eine Tatsache.

Und ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass ich mich darüber aufrege wie ein Terrier über eine Ratte.

Denn der fortgesetzte Missbrauch unserer Spezies, der in einem noch nie dagewesenen Ausmaß stattgefunden hat, bleibt auch nach all den Jahren unaufgearbeitet, uneingestanden und ohne Konsequenzen für die Täter bis heute.

Die Schuldigen

sind so wütend geworden, so selbstsicher, so abgestumpft, dass sie nicht einmal mehr versuchen, die koordinierte globale Absprache zwischen dem großen Staat, der großen Pharmaindustrie und den großen Medien zu leugnen, eine Absprache im großen Stil, die ungezählte Millionen von Menschenleben vollständig beendet oder für immer ruiniert hat.

Und es sind Millionen von Menschenleben im Westen, in der ganzen Welt, die direkt oder indirekt auf die Politik und die angewandten Praktiken zurückzuführen sind.

Man kann nicht die Welt gestalten, die Welt nach seinem Bilde umgestalten, zum eigenen Vorteil, zum Vorteil einer winzigen Minderheit, zum Nachteil von Hunderten Millionen, ja Milliarden, und dann, wenn jemand sagt, es reicht, das Opfer spielen.

Ein Mensch, der in die Enge getrieben wird, ein Mensch, der nichts mehr hat oder der das Gefühl hat, dass er nichts mehr zu verlieren hat, ist schließlich in einem fundamentalen Sinne frei, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Es würde mich nicht wundern, wenn sich ein Sturm zusammenbraut und diejenigen, die die Saat des Orkans mit blutrünstiger Vernunft gesät und so lange davon profitiert haben, endlich, endlich

Den Wandel im Wind spüren.