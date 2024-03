Experte warnt vor drohendem Konflikt: China, Russland und Iran bereiten sich auf militärische Auseinandersetzung vor

Hegemoniekrise

„Warum baut China aggressiv sein Militär auf?“

Zunächst einmal sollte als historische Einleitung festgehalten werden, dass China in der Regel eher abgeschottet tendierte und über die Jahrhunderte hinweg kaum expansive Bestrebungen gezeigt hat.

Chinas derzeitiger geografischer Fußabdruck liegt weitgehend im Rahmen seiner historischen Normen, die seit Langem bestehen. Es gibt nur wenige Anzeichen dafür, dass sie danach streben, ihre Nachbarn zu erobern und zu beherrschen, geschweige denn die ganze Welt.

Auf der anderen Seite steht das stets hyperaggressive anglo-amerikanische Imperium vor einer Hegemoniekrise.

Sie haben die Goldene Gans des globalen Dollar-Systems geschlachtet und kämpfen nun um die Reste des Kadavers.

Ihre Pläne gegen Russland wurden entschieden besiegt – und die Dinge werden nur noch schlimmer, wenn sie etwas Dummes und Sinnloses versuchen, um das inzwischen leicht absehbare Fait Accompli rückgängig zu machen.

Ihre Pläne gegen den Iran werden durch geografische und geopolitische Einschränkungen sowie durch die überraschend starke, wenn auch noch junge militärische Stärke des Irans vereitelt.

Es sieht also immer mehr danach aus, als würde China das Privileg erhalten, sich dem letzten verzweifelten Zuckungen der verblassten Hegemonie unter dem Hashtag #ImperiumUmJedenPreis zu stellen.

Warum baut China seine militärische Stärke aus?

China, Russland und der Iran erkennen alle sehr deutlich, dass die Hegemoniekrise des Westens sich zuspitzt.

Und sie verstehen sehr gut, dass die herrschenden Eliten in Washington und London, berauscht von Inkompetenz, das Steuer des wohl räuberischen Imperiums in der Menschheitsgeschichte führen – stark geschwächt und dennoch extrem gefährlich, nicht zuletzt, weil es von einer Generation von Idioten geführt wird.

China versteht klar, dass es eine HOHE Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Narren nicht klug genug sind, um ihre Legionen freiwillig und friedlich abzuziehen und nach Hause schicken – obwohl die militärischen und logistischen Faktoren so eindeutig gegen sie sprechen.

China, Russland und der Iran müssen alle davon ausgehen, dass sie früher oder später gegen das Beste antreten müssen, was das Pentagon und ihre verschiedenen kleinen Verbündeten ihnen entgegenwerfen können.

Und wer auch immer die imperialen Kriegsherren schließlich als primäres Ziel wählen, Sie können darauf wetten, dass sich auch die beiden Zweitplatzierten in den Kampf einmischen werden – dessen Ausgang leicht vorhersehbar ist.

