Ehepaar aus Michigan stirbt innerhalb weniger Minuten an COVID, obwohl sie vollständig geimpft waren

„Sie haben alles richtig gemacht, sie haben alles nach Protokoll gemacht, so wie es gemacht werden sollte.

Dies sind die Worte der Tochter eines Paares aus Michigan, das im Abstand von wenigen Minuten händchenhaltend starb, nachdem sich beide mit COVID infiziert hatten, obwohl sie vollständig geimpft waren.

Cal Dunham, 59, und seine Frau Linda, 66, aus Grand Rapids, starben am Montag nach einem kurzen Kampf mit COVID. Die beiden waren bereits gesundheitlich vorbelastet, aber beide waren vollständig geimpft. Einem lokalen Fernsehsender zufolge begannen sie sich während eines Campingausflugs der Familie krank zu fühlen, der aufgrund der fortschreitenden Krankheit des Paares abgebrochen wurde.

„Mein Vater rief mich vor unserem Campingausflug an und sagte, er fühle sich nicht gut, aber er glaubt, dass es nur eine Nebenhöhlenentzündung ist, und [Linda] hat sich angesteckt und sagt: ‚Er hat mir seine Erkältung gegeben'“, erzählte ihre Tochter Sarah Dunham einem lokalen Sender der Fox-Gruppe. „Am dritten Tag weckten sie mich auf und sagten: ‚Wir müssen gehen, weil wir uns nicht wohl fühlen‘. Also packte ich alles zusammen und sie gingen“, sagte sie.

Ihr Zustand verschlechterte sich innerhalb weniger Tage, und sie wurden schließlich an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie starben am Montag, nachdem sie von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet worden waren, so dass sie sich beim Einschlafen an den Händen halten konnten.

„Sie hat immer gescherzt und gesagt: ‚Nun, du wirst vor mir gehen, ich werde direkt hinter dir sein, ich verspreche es. Und das war sie wirklich, sie war wirklich direkt hinter ihm“, sagte Sarah gegenüber Fox 17. „Die Liebe, die die beiden nach einer früheren Ehe gefunden haben, ist fantastisch“, sagte sie. „Sie waren die Menschen, die man einfach ansah und dachte: ‚So möchte ich auch alt werden, ich möchte diese Liebe haben, wenn ich in diesem Alter bin.'“

Offiziell behauptet die CDC, dass Impfstoffe praktisch zu 100 % wirksam sind, wenn es darum geht, Todesfälle zu verhindern, doch mit der Zeit häufen sich die Beispiele von geimpften Amerikanern, die dem Virus erliegen – sei es der Delta-Virus oder ein anderer Stamm.