EILMELDUNG: Bill Gates wird am 10. Juni vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen – hier ist, wofür er laut dem Bundesarchiv Rechenschaft ablegen muss

Von Sayer Ji

Unter dem Vorsitz des Abgeordneten James Comer

Der Termin steht fest. Das Bundesarchiv ist öffentlich zugänglich. Und der Mann, der eine sechsseitige rechtliche Vereinbarung mit einem verurteilten Sexualstraftäter unterzeichnet – und ihm anschließend für seinen Ratschlag zur Reduzierung der Unterlagen gedankt – hat, wird sich zum ersten Mal einer strukturierten Befragung stellen müssen.

1/🚨 BREAKING: Bill Gates will testify before the @GOPoversight chaired by Representative @JamesComer on June 10.



The date is set. The federal archive is public. And the man who signed a legal agreement with a convicted sex offender — then thanked him for advice to "minimize… pic.twitter.com/NWVOcmNubq — Sayer Ji (@sayerjigmi) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Bill Gates wird am 10. Juni vor dem Ausschuss @GOPoversight unter dem Vorsitz von Abgeordneten @JamesComer aussagen. Der Termin steht fest. Das Bundesarchiv ist öffentlich zugänglich. Und der Mann, der eine rechtliche Vereinbarung mit einem verurteilten Sexualstraftäter unterzeichnet – und ihm anschließend für den Ratschlag gedankt hat, „Dokumente zu minimieren“ – wird sich zum ersten Mal einer gezielten Befragung stellen müssen. Hier ist, was dem Ausschuss vorliegen wird.

Es ist offiziell.

Bill Gates wird am 10. Juni 2026 vor dem Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses ein protokolliertes Interview geben, im Rahmen der Untersuchung des Ausschusses zu Jeffrey Epsteins Menschenhandels- und Finanzdelikten.

Mehrere Medien haben das Datum heute bestätigt, darunter Politico, CNBC, die BBC und TMZ. Ein Sprecher von Gates sagte, der Microsoft-Mitbegründer „begrüße die Gelegenheit“, zu erscheinen, und fügte hinzu: „Obwohl er niemals Zeuge von Epsteins illegalem Verhalten war oder daran teilgenommen hat, freut er sich darauf, alle Fragen des Ausschusses zu beantworten, um dessen wichtige Arbeit zu unterstützen.“

Diese Aussage wird anhand eines Bundesarchivs geprüft werden, das mittlerweile Millionen von Dokumenten umfasst – sowie anhand der spezifischen Dokumentationsunterlagen, die diese Serie seit Februar zusammengetragen hat.

Hinweis: Der ursprünglich im Schreiben des Ausschusses vom 3. März genannte Termin am 19. Mai wurde verschoben. Gates wird nun am 10. Juni erscheinen. Die Terminänderung wurde heute von einer Person bestätigt, die mit den Beratungen des Ausschusses vertraut ist. Alle anderen Zeugen sind ebenfalls für die kommenden Wochen eingeplant.

Der vollständige Zeitplan für die Befragungen

Gates bildet den Abschluss einer Reihe von transkribierten Befragungen, die der Ausschuss angesetzt hat:

14. April – Die ehemalige Generalstaatsanwältin Pam Bondi (Aussage). Trump entließ Bondi letzte Woche.

30. April – Ted Waitt, Mitbegründer von Gateway, der jahrelang eine Liebesbeziehung mit Ghislaine Maxwell hatte.

6. Mai – Handelsminister Howard Lutnick.

18. Mai – Tova Noel, die Bundesvollzugsbeamtin, die zum Zeitpunkt von Epsteins Tod im Gefängnis Dienst hatte. Sie hat ausgesagt, dass sie ihn als Letzte lebend gesehen habe.

9. Juni – Lesley Groff, Epsteins langjährige Assistentin der Geschäftsleitung. Groff wurde wegen Verschwörung zum Sexhandel auf Bundesebene angeklagt. Sie ist die Frau, die am 28. November 2010 eine Terminnotiz von Epstein erhielt, in der stand: „Jetzt am 6. … Mädchen sollten von 5–7 Uhr am Tor sein, ab 7–“ Ihre Antwort: „ok, super. danke“ (EFTA_R1_01477257).

10. Juni – Bill Gates.

Der Ausschuss hat bereits den ehemaligen Justizminister Bill Barr, den ehemaligen Arbeitsminister Alex Acosta, Ghislaine Maxwell (die sich weiterhin in Haft befindet) sowie Bill und Hillary Clinton befragt.

Die Befragungen werden protokolliert, sind jedoch nicht öffentlich – sie finden hinter verschlossenen Türen statt, sind informeller als eine eidesstattliche Aussage, werden aber offiziell festgehalten.

Die Reihenfolge – Groff am Tag vor Gates – ist kein Zufall.

Was der Ausschuss zu fragen gedenkt

Der Kongressabgeordnete Suhas Subramanyam (D-Va.), der dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses angehört, teilte TMZ mit, dass der Ausschuss plant, Gates zu seinen Verbindungen zu Epstein zu befragen, was er über Epsteins Verbrechen wusste, ob jemals jemand an ihn verkauft wurde, warum sein Foto in den Akten auftauchte und warum er sich entschied, mit einem Mann Umgang zu pflegen, der bereits wegen Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden war.

Diese letzte Frage ist diejenige, die das Bundesarchiv am unbequemsten beantwortet. Und die dokumentarischen Unterlagen, die diese Serie in zwölf Folgen zusammengetragen hat, liefern dem Ausschuss einen Fahrplan, der weit über die allgemeinen Umrisse der Beziehung zwischen Gates und Epstein hinausgeht.

Die dokumentarische Grundlage: Was dem Ausschuss zur Verfügung stehen wird

Für Leser, die diese Serie von Anfang an verfolgt haben, ist das Folgende bekannt. Für diejenigen, die erst mit den heutigen Nachrichten dazustoßen, hier ist die dokumentarische Grundlage, auf der der Ausschuss arbeiten wird – alles bezogen auf die Bundesakten unter justice.gov/epstein.

Die Terminnotiz und der Besuch

6. Dezember 2010 – Zwei Jahre nach Epsteins Verurteilung. Groff erhält eine Terminnotiz: „Mädchen von 5–7, Gates ab 7–.“ (EFTA_R1_01477257). Die Frau, die diese Termine verwaltete, sagt am Tag vor Gates aus.

1. März 2013 – Gates fliegt mit Epsteins Privatjet ohne sein Sicherheitsteam zu Epsteins Anwesen in Palm Beach. Fünf Personen aus zwei Teams koordinierten die Logistik. Gates’ Sicherheitsspezialist bestätigte den Abflug mit einem einzigen Wort: „Skeds up.“ An diesem Abend schreibt Epstein an die Publizistin Peggy Siegal: „Ich bin in Palm Beach, mit Bill Gates im Haus.“ Am nächsten Morgen antwortet Siegal – die zwei Tage zuvor gebeten worden war, Anne Hathaway um 22:30 Uhr zu Epsteins Haus zu bringen, um Gates zu treffen –: „Wo ist Melinda?“ (EFTA00955261, EFTA_R1_00331580, EFTA_R1_01658692)

5. März 2013 – Epsteins Nachbesprechung: „Bill war unterhaltsam.“ Es folgt ein zehn Punkte umfassendes operatives Memo, in dem Terje Rød-Larsen – der am Abend vor dem Flug nach Palm Beach bei Epstein zu Hause gewesen war – als Geheimdienstquelle für Pakistan und Nigeria benannt wird. (EFTA00955128)

Die Geheimdienst-Pipeline

9. März 2013 — Acht Tage nach dem Flug nach Palm Beach wird die vertrauliche Geheimdienst-Pipeline eröffnet. In den folgenden sechs Jahren werden geheime Lageberichte, Einschätzungen zu den Verhandlungen mit den Taliban und für Gates bestimmte Briefings des UN-Sicherheitsrats an Epsteins persönliches Gmail-Konto weitergeleitet. Als ein Feldforscher schrieb: „Dringend, vertraulich, bitte an Bill Gates weiterleiten“, ging die Nachricht an Epstein (EFTA00864113). Epstein verlangte redaktionelle Kontrolle: „Schickt nichts anderes, gar nichts! ohne dass ich es vorher sehe, nicht danach“ (EFTA00972411).

Am 9. Juni 2013 leitete Epstein innerhalb eines einzigen zweistündigen Zeitfensters operative Informationen der Taliban an Boris Nikolic weiter und wies gleichzeitig 5 Millionen Dollar aus Mitteln der Gates Foundation an Rød-Larsen an: „bg wird zunächst 5 Millionen überweisen“ (EFTA01971254). Die Vermittlung von Geheimdienstinformationen und die Auszahlung von Spendengeldern liefen gleichzeitig über dasselbe Gmail-Konto.

Rød-Larsen ist nun Gegenstand einer norwegischen polizeilichen Ermittlung wegen schwerer Korruption. Noch im Januar 2019 – Monate vor Epsteins Verhaftung – vermittelte Epstein in Davos weiterhin Kontakte zwischen Rød-Larsen und Gates’ innerem Kreis.

Das Hebel-Inventar

4. Juli 2013 – Epstein erstellt ein privates strategisches Memo, in dem er Gates’ Schwachstellen bewertet. Punkt 3: „Bill läuft Gefahr, vom reichsten Mann zum größten Heuchler zu werden, Melinda zur Lachnummer, und die Spendenzusagen werden infolgedessen verschwinden.“ Punkt 4: „Mila und Karima laufen Gefahr, über Nacht zu Sensationen zu werden.“ Zwei Frauen werden namentlich genannt. Die „Spendenzusagen“ sind der Giving Pledge – die moralische Architektur hinter dem gesamten philanthropischen Ökosystem der Gates. (EFTA00964598)

Drei Tage später übermittelte Epstein die Drohung schriftlich direkt an Nikolic: „Das wirklich Schlimme wäre, dass nach all dem Guten, das Bill und Melinda mit der Spendenkampagne bewirkt haben, so viele Paare, die sich für die Spendenaktion angemeldet haben, sich nicht mehr verpflichtet fühlen würden, ihr Versprechen einzuhalten, sollte Milas russischer Freund beschließen, diese Heuchelei aufzudecken.“ (EFTA00964802)

Der von einem Ghostwriter verfasste Brief und die Anweisung des Coaches

16. Juni 2013 – Epstein verfasste einen Brief im Namen von Boris Nikolic, der an Gates gesendet werden sollte, als stamme er von Boris. Der Brief enthielt eine falsche rechtliche Behauptung – dass Boris’ Kommunikation mit Epstein „vertraulich“ sei (Epstein war kein Rechtsanwalt) – und stellte Epstein als Boris’ bevollmächtigten Vertreter vor. Die dazugehörige Anweisung lautete: „Wenn du dich persönlich mit ihm unterhältst, MUSST du ihm sagen, dass du mir die Details bereits mitgeteilt hast, sonst könnte er dir sagen, dass du das auf keinen Fall tun sollst – dann bist du am Arsch.“ Epstein wies Boris an, Gates die Möglichkeit zu nehmen, seinen Zugang einzuschränken, bevor dieser überhaupt festgelegt war. Boris’ Reaktion: „Das ist großartig.“ (EFTA01967982)

Der Entwurf und die Löschanfrage

18. Juli 2013 – Epstein verfasst vorbereitendes Material – in Boris’ Tonfall, an sich selbst gesendet –, in dem behauptet wird, Gates habe Boris gebeten, E-Mails zu löschen, die sich auf eine sexuell übertragbare Krankheit, auf die Bitte an Boris, Antibiotika zu besorgen, die Gates Melinda ohne deren Wissen verabreichen könne, sowie auf die Beschreibung seines Penis beziehen. Im Entwurf heißt es weiter, Gates habe Boris gebeten, sich an „einer Vertuschung zu beteiligen, damit du den Ruf bewahren kannst, den du dir so hart erarbeitet hast.“ (EFTA00965773)

Es handelt sich hierbei um Vorwürfe, die als Verhandlungsmaterial zusammengestellt wurden. Es sind keine bewiesenen Tatsachen. Aber sie zeigen, womit Epstein aufwartete, als er drei Wochen später Gates gegenüber saß.

Die rechtliche Vereinbarung

8. August 2013 – Fünfunddreißig Tage nach der Bestandsaufnahme der Druckmittel, fünf Monate nach dem Flug nach Palm Beach, unterzeichnet Gates in den bgC3-Büros in Kirkland, Washington, eine sechsseitige rechtliche Vereinbarung. In der Vereinbarung heißt es, Gates habe Epsteins Rolle „ausdrücklich angefordert“. Die Bedingungen:

Selbstbestimmter Zugang: Epstein konnte nach eigenem Ermessen alle vertraulichen Informationen erhalten, die der Bill & Melinda Gates Foundation, bgC3, Watermark Estate Management und Melinda Gates persönlich gehörten. Der Umfang wurde von Epstein festgelegt, nicht von Gates.

Volle Freistellung: Epsteins zwei Unternehmen auf den Jungferninseln – Southern Trust Company und Financial Trust Company – wurden von jeglicher vergangenen und zukünftigen Haftung befreit.

Fortbestehungsklausel: Die Bestimmungen der Vereinbarung galten auch nach Epsteins Tod weiter und waren für Gates’ Nachlass bindend. (EFTA01106142)

Die Minimierung der Dokumente

10. August 2013 – Zwei Tage nach der Unterzeichnung. Epstein rät Gates, „so wenig Dokumente wie möglich vorzulegen. Sehr wenige.“ Gates’ Antwort: „Danke für deine Hilfe. Ich kann das gar nicht genug betonen.“ (EFTA01756693)

Dieser Austausch fand drei Wochen statt, nachdem Epstein in Boris’ Tonfall Vorwürfe darüber verfasst hatte, dass Gates die Löschung bestimmter E-Mails gefordert habe. Beide Männer hatten eine gemeinsame Vorstellung davon, was unter „Dokumenten“ zu verstehen war.

Die Bestätigung

29. August 2013 — Gates antwortet auf einen E-Mail-Verlauf mit Epstein, Boris Nikolic und Larry Cohen: „Ich stimme zu, dass es großartig ist, eine Vereinbarung zu haben, die für alle funktioniert.“ Die E-Mail bestätigte eine Vereinbarung, die 100 % von Boris’ Gewinnanteilen an Foundation Medicine, 50 % seiner Gewinnanteile an ResearchGate und einen Barvorschuss von 2,5 Millionen Dollar umfasste – mit der Anweisung „kein Hinweis auf den letzten Tag in öffentlichen E-Mails“. Foundation Medicine ging zweiundzwanzig Tage später an die Börse. (EFTA00649520, EFTA01957143)

Die Finanzarchitektur

Parallel zur privaten Verschuldung existierte eine Finanzarchitektur, die der Ausschuss mit gleicher Gründlichkeit untersuchen sollte.

Das Projekt „Molecule“ – ein 14-seitiger Vorschlag für einen Spenderberatungsfonds, der 2011 zwischen JPMorgan, Gates’ Umfeld und Epsteins E-Mails zirkulierte – sah eine Struktur aus drei Einheiten mit unbefristeter Laufzeit, Anonymität der Spender und Offshore-Zweigstellen für Impfstoffinvestitionen vor. Zu dem vorgeschlagenen Lenkungsausschuss gehörten Warren Buffett, Melinda Gates, Susan Rice, Seth Berkley von Gavi und Königin Rania von Jordanien. Das Budget sah 20 Millionen Dollar zur „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan“ vor. Epstein prognostizierte, dass der Fonds in den ersten zwei Jahren „Milliarden von Dollar“ und „bis zum vierten Jahr Dutzende von Milliarden“ generieren würde. (SDNY_GM_00078533, EFTA01256269)

In einem separaten Austausch benannte Epstein das zentrale Problem der Struktur: „Der Konflikt besteht darin, mit einer gemeinnützigen Organisation Geld zu verdienen. Daher müssen die gewinnorientierten Bereiche unabhängig sein.“ (EFTA01835356)

Dieser Konflikt – philanthropische Tarnung für private Gewinne – ist die strukturelle Frage, die der gesamten Beziehung zwischen Gates und Epstein zugrunde liegt.

Der Rothschild-Vergleich

Die Finanzstruktur reichte über Gates hinaus. Eine Vereinbarung vom Oktober 2015 (EFTA00584904) dokumentiert einen Auftrag im Wert von 25 Millionen Dollar zwischen Epsteins Southern Trust Company und der Edmond de Rothschild Holding, S.A., der sich auf „offene Angelegenheiten“ im Zusammenhang mit der US-Regierung bezog. Kathy Ruemmler – ehemalige Rechtsberaterin von Präsident Obama im Weißen Haus – wurde von Epstein für dieses Engagement rekrutiert, beauftragte ihn als Berater auf Briefpapier von Latham & Watkins (EFTA00582812) und flog mit Epstein und Ariane de Rothschild nach Genf (EFTA00644548). Im Dezember 2015 schrieb Rothschild an Epstein: „Ja, herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dankeschön!! Ich bin erleichtert, dass es geklärt und vorbei ist.“ (EFTA00669908)

Ruemmler verließ Goldman Sachs im Februar 2026 als General Counsel.

Die umfassendere Abrechnung

Gates’ Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die von ihm geschaffene institutionelle Architektur unter existenziellen Belastungen steht.

Buffett hält sich bedeckt. Warren Buffett erklärte gegenüber CNBC am 31. März, dass er seit der Veröffentlichung der Dokumente nicht mehr mit Gates gesprochen habe. „Ich erfahre Dinge, die ich nicht wusste“, sagte er. „Ich möchte lieber nicht unter Eid stehen.“ Er lehnte es ab, sich zur Fortsetzung seiner jährlichen Spenden in Milliardenhöhe an die Gates Foundation zu verpflichten – und setzte damit zum ersten Mal die Partnerschaft aus, die gemeinsam die Giving Pledge ins Leben gerufen hatte.

Thiel geht an die Öffentlichkeit. Peter Thiel bezeichnete die „Giving Pledge“ als „einen mit Epstein verknüpften, falschen Boomer-Club“ und bestätigte, dass er „Leute nachdrücklich davon abgeraten habe, sie zu unterzeichnen“ und „sie behutsam dazu ermutigt habe, sie zurückzuziehen“.

Die Abwanderungen häufen sich. Brian Armstrong hat seinen Namen stillschweigend aus dem Pledge gestrichen. Larry Ellison kündigte Pläne an, sein Engagement „neu zu gestalten“. Melinda French Gates verließ die Stiftung im Jahr 2024. Der CEO der Stiftung selbst teilte den Mitarbeitern mit, er fühle sich durch die Verbindung „etwas beschmutzt“.

Der Zensurapparat bröckelt. Morgan McSweeney – Gründungsarchitekt des Center for Countering Digital Hate, jener Organisation, deren „Disinformation Dozen“-Bericht von einem amtierenden Präsidenten zitiert wurde, um zu erklären, dass zwölf namentlich genannte Amerikaner „Menschen töten“ – trat als Stabschef des britischen Premierministers zurück, nachdem sein Mentor Peter Mandelson wegen Verbindungen zu Epstein entlassen worden war. YouTube hat Konten wiederhergestellt, die es unter dem Druck des CCDH gelöscht hatte. Imran Ahmed droht der Entzug seines US-Visums. Die Organisation, die die öffentliche Diskussion über diese Verbindungen als Extremismus brandmarkte, sieht sich nun selbst der gleichen Prüfung ausgesetzt, die sie gegen andere eingesetzt hat.

Die Schutzarchitektur bricht zusammen. Dieselben Einrichtungen, die die Zensurmaßnahme finanziert haben – ISD, CCDH, das Netzwerk von Arabella Advisors – wurden von denselben philanthropischen Quellen finanziert, deren finanzielle Interessen am Ausgang der Pandemie als tabu für die öffentliche Diskussion erklärt worden waren. Zum Gründungsvorstand von ISD gehörte ein Direktor der Rothschild-Bank. Zu den Finanzmitteln von ISD gehörten Zuschüsse der Gates Foundation und der Open Society Foundation. Open Society wurde später als direkter Geldgeber von CCDH bestätigt. Der Geldgeber, dessen Name als unaussprechlich erklärt wurde, finanzierte gleichzeitig sowohl die Organisation, die das Verbot verkündete, als auch die Organisation, die es durchsetzte.

Die Personen, gegen die sich die Maßnahmen richteten – die zwölf Privatpersonen, die vor dem Parlament und dem Weißen Haus als Mörder gebrandmarkt wurden – wurden nie zum Schweigen gebracht. Robert F. Kennedy Jr. ist Minister für Gesundheit und Soziales. Die von ihnen vorgebrachten Bedenken sind nun Gegenstand von Anhörungen im Kongress, Anordnungen zur Aufhebung der Geheimhaltung auf Bundesebene und einer laufenden Zivilklage auf Bundesebene.

Was der 10. Juni ist

Dies wird das erste Mal sein, dass Gates sich einer strukturierten Befragung durch Ermittler des Kongresses stellen muss, denen das gesamte Bundesarchiv zur Verfügung steht.

Als Gates 2021 mit PBS sprach, waren die Akten noch unter Verschluss. Als er Anfang dieses Jahres mit 9News Australia sprach, handelte es sich um eine journalistische Befragung. Als er sich im Februar an die Mitarbeiter seiner Stiftung wandte, geschah dies hinter verschlossenen Türen und nach seinen eigenen Vorgaben.

Der 10. Juni ist anders. Der Ausschuss verfügt über die Dokumente. Er hat die Bates-Nummern. Sie haben die Terminnotizen, die Flugaufzeichnungen, den von einem Ghostwriter verfassten Brief, die Coaching-Anweisungen, die Liste der Druckmittel, die rechtliche Vereinbarung, die Informationskanäle, den Austausch zur Dokumentenminimierung, die Finanzarchitektur und die E-Mails, die den Deal bestätigen.

Sie haben außerdem Lesley Groff – die Frau, die die Terminnotiz „Mädchen von 5 bis 7“ erhielt und wegen Verschwörung zum Sexhandel auf Bundesebene angeklagt wurde –, die am Tag zuvor aussagt.

Die Frage für den 10. Juni ist nicht, ob Gates die Beziehung bereut. Das hat er wiederholt gesagt. Die Frage ist, was die Beziehung hervorgebracht hat – institutionell, finanziell, operativ – und wer für die dadurch entstandene Struktur verantwortlich ist.

Die Dokumente sind öffentlich. Sie sind nummeriert. Sie sind unter justice.gov/epstein zu finden.

Wir werden das beobachten.