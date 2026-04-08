Dutzende Nordsee-Öl- und Gasfelder durch Net Zero blockiertvon

Dutzende Öl- und Gasfelder in der Nordsee werden durch die Net-Zero-Politik der Labour-Partei an der Entwicklung gehindert: 51 bekannte neue Felder sowie 60 Erweiterungen bestehender Felder in britischen Gewässern wurden durch die Regierungspolitik als „unwirtschaftlich“ eingestuft. Der Telegraph berichtet.

Auszug:

Es gibt 51 bekannte neue Felder in britischen Gewässern, die heimische Leitungen versorgen könnten, jedoch durch die aktuelle Regierungspolitik – einschließlich der Übergewinnsteuer und eines Verbots von Explorationslizenzen – als „unwirtschaftlich“ gelten.

Zusätzlich dazu werden etwa 60 Erweiterungen bestehender Felder aus denselben Gründen zurückgehalten, so der Branchenverband Offshore Energy UK (OEUK).

Die Daten stammen aus einer Umfrage unter Offshore-Betreibern, um zu ermitteln, wie sie auf die von aufeinanderfolgenden Regierungen eingeführten Steuern und Regulierungen reagiert haben.

OEUK erklärte, die Felder wären unter einer „Reform des aktuellen regulatorischen und fiskalischen Regimes“ wirtschaftlich – insbesondere durch eine Überarbeitung der Übergewinnsteuer, offiziell bekannt als Energy Profits Levy.

David Whitehouse, Geschäftsführer des Branchenverbands, sagte: „Unser Vorschlag wird sofortige Investitionen freisetzen, Zehntausende Arbeitsplätze sichern und mehr Steuereinnahmen – nicht weniger – für essenzielle Dienste wie Schulen und Krankenhäuser liefern.

„Die Zukunft der Nordsee liegt in unseren Händen. Unsere Botschaft an die Regierung ist einfach: Reformieren Sie die Energy Profits Levy im Jahr 2026, um mehr Steuern, nicht weniger, zu ermöglichen, mehr Arbeitsplätze zu unterstützen, nicht weniger, und mehr heimische Energie zu liefern, nicht weniger.“

Energieminister Ed Miliband steht zunehmend unter Druck, die Haltung der Regierung zum Bohren in der Nordsee zu lockern, da die Krise im Nahen Osten die Abhängigkeit von Energieimporten stärker in den Fokus rückt.

Gemeinsam mit den Konservativen gehören auch John Swinney, Vorsitzender der SNP und schottischer First Minister, sowie Branchenführer wie Greg Jackson, Chef von Octopus Energy, Chris O’Shea, Leiter von British Gas, und Tara Singh, Chefin von RenewablesUK, zu denjenigen, die sich für mehr Bohrungen ausgesprochen haben.

Befürworter argumentieren, dass eine Maximierung der Förderung in der Nordsee Steuereinnahmen generieren, Arbeitsplätze sichern und zu geringeren CO₂-Emissionen führen würde als Öl und Gas aus dem Ausland.

Herr Miliband hat diese Forderungen jedoch zurückgewiesen und argumentiert, dass dies „keinen Penny von den Rechnungen nehmen“ könne.