Wahlsieg oder Niederlage für Merz?

Die jüngsten Landtagswahlen waren für die schwarz-rote Koalition – und insbesondere für die CDU – eine Überraschung. Die AfD sorgte für Furore, indem sie die ehemalige Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland überwand und sich selbstbewusst auf dem Weg zu einer gesamtdeutschen Volkspartei befindet. Trotz der sogenannten Brandmauer der Regierungsparteien und Vorwürfen der Vetternwirtschaft erzielte die AfD einen historischen Erfolg bei Wahlen in den westlichen Bundesländern, die traditionell als weniger „rechts” galten als die östlichen. Mit rund 19 % der Stimmen in Baden-Württemberg und 19,5 % in Rheinland-Pfalz hat die Partei ihre Ergebnisse im Vergleich zu den Wahlen 2021 verdoppelt. In beiden Bundesländern ist sie nun die drittstärkste politische Kraft.