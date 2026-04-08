Ein Manifest zur Rückgewinnung der Kontrolle über die digitalen Technologien

Es findet in der Bevölkerung eine zunehmende Abhängigkeit von den digitalen Technologien statt, die in ihren Auswirkungen weitgehend nicht verstanden und nicht beherrscht werden. Eine internationale Bürgerbewegung („OFF“) mit Zentrum in Spanien will „kritische Reflexion, bürgerschaftliche Engagement und konkrete Maßnahmen fördern“, um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken. Sie hat dazu ein Manifest veröffentlicht, das von mehr als 300 prominenten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Medizin, Recht, Philosophie und Wirtschaft unterzeichnet wurde und zu einer globalen Bewegung führen soll. Nachfolgend das Manifest, aus dem Spanischen übersetzt von Norbert Haering, mit freundlicher Erlaubnis übernommen. (hl)

„Das Manifest ist auf Spanisch, Englisch und Französisch veröffentlicht. … Ein Schwerpunkt der Tätigkeit von OFF liegt auf dem Schutz Minderjähriger vor der Vernetzungssucht und auf der Entdigitalisierung des Unterrichts. Das Motto der Bewegung lautet: Mobilisierung der Humanität gegen die technologische Entfremdung. Hier nun das Manifest, das Sie bei Gefallen unterschreiben können. Für die Endnoten verweise ich auf den Anhang der englischen Version.“ (Norbert Haering)

Ein Manifest

Die Kontrolle über digitale Technologien zurückgewinnen

Wir stehen an einem historischen Wendepunkt, an dem die Macht der Technologie exponentiell wächst und eine beispiellose Herausforderung für unsere Spezies darstellt.