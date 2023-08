Ein Albtraum des Covid-Impfstoffs, den jeder hören sollte. Der nächste verkrüppelte, behinderte oder tote Mensch könnte Sie sein!

Von Wayne Allyn Root

In unserem Land spielt sich eine stille Tragödie epischen Ausmaßes ab. Sie wird verschwiegen, weil die Medien sich weigern, die Zusammenhänge zu erkennen.

Haben Sie die Flut von Schlagzeilen über prominente Amerikaner bemerkt, die „plötzlich“ gestorben sind oder in jungen Jahren einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder ein Blutgerinnsel erlitten haben? Berühmte Persönlichkeiten, Sportler, Entertainer und Vorstandsvorsitzende sterben oder erleiden Herzinfarkte.

Trotzdem vernebeln die Medien die Vorfälle.

Es gibt immer tausend Entschuldigungen. Alles, nur nicht den Impfstoff Covid. Am Impfstoff kann es nie liegen.

Trotzdem ist es seltsam. Praktisch alle diese Toten, Krüppel, Behinderten oder Schwerkranken haben eines gemeinsam: Sie waren geimpft. Was für ein verrückter Zufall!

Demnächst schreibe ich eine Kolumne über 65 Freunde, Bekannte, Geschäftspartner… Menschen, die ich kenne… die nach der Impfung gestorben oder schwer erkrankt sind. Die Zahlen häufen sich. Das sind keine Zufälle. Das ist ein Muster. Früher nannte man die Untersuchung eines solchen Musters „WISSENSCHAFT“.

Inzwischen habe ich eine sehr persönliche Geschichte, die jeder Amerikaner hören sollte. Vergangene Woche war ich mit einem meiner besten Freunde, nennen wir ihn Mike, zum Abendessen verabredet. Er erzählte mir die Geschichte seiner eigenen Schwester, die durch den Covidimpfstoff schwer verletzt und behindert wurde. Dann erzählte er mir, dass sie ein großer Fan von mir sei und sich jeden Samstag meine Fernsehsendung Real Americas Voice anschaue. Er sagte, sie würde gerne mit mir sprechen und mir ihre Geschichte erzählen.

Gestern haben wir gesprochen. Hier ist ihre Geschichte.

Nennen wir sie Jane. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Jane leitet eine medizinische Organisation, die Kindern hilft. Sie hat mir erzählt, wie gesund sie war, bevor sie geimpft wurde. Sie reiste geschäftlich um die Welt und schleppte überall ihr eigenes Gepäck. Sie fuhr jeden Tag 24 km) mit dem Fahrrad. Sie nahm an einstündigen Spinning-Kursen teil. Sie aß gesund. Sie nahm keine Medikamente.

Während der Grippepandemie bekam Jane nie Grippe. Sie fuhr weiterhin mehrmals pro Woche 24 km mit dem Fahrrad. Jeden Tag ging sie ca. 5 km zu Fuß.

Dann drängte ihr Arzt sie, sich mit dem Covid-Impfstoff impfen zu lassen. Sie war besorgt und skeptisch, gab aber schließlich nach. Sie ließ sich von Pfizer impfen. Eine. Keine zweite Impfung. Keine Auffrischung. Nur eine.

Mehr war nicht nötig, um ihr Leben zu ruinieren. Jane wird nie mehr dieselbe sein.

Innerhalb von vier Stunden verspürte sie extreme Nervenschmerzen. Schmerzen, wie sie sie noch nie in ihrem Leben gespürt hatte. Lähmende Schmerzen.

Dann kam das Herzrasen. Starke Muskelzuckungen. Schwere Muskelschwäche. Kurzatmigkeit. Schreckliche Müdigkeit. Gehirnnebel, so stark, dass sie sich nicht mehr konzentrieren und nicht einmal einfache Aufgaben erledigen konnte.

Dann kam verschwommenes Sehen. Lichtempfindlichkeit und Geräuschempfindlichkeit. Trockene Augen und trockener Mund. Schwindel. Ein so lautes Klingeln in den Ohren, dass sie nicht mehr denken konnte. Haarausfall in Büscheln. Starkes Sodbrennen. Kreislaufprobleme – ihre Füße wurden lila. Sie konnte kaum noch gehen. Inneres Zittern, so stark, dass es sich anfühlte, als würde ein Handy in ihrem Körper vibrieren. Nachts hatte sie so starke Schmerzen, dass sie nicht schlafen konnte.

Jane litt auch unter Menstruationsbeschwerden, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte. Im Februar dieses Jahres hatte sie so starke Blutungen, dass sie ins Krankenhaus kam und notoperiert werden musste.

Im März musste sie erneut ins Krankenhaus. Ihr Herz schlug so schnell, dass es sich anfühlte, als würde es explodieren. Innerhalb von Sekunden ist sie von 60 Schlägen pro Minute auf 165 hochgeschnellt. Ihre Herzerkrankung ist so ernst, dass sie befürchtet, jederzeit „plötzlich sterben“ zu können.

Das ist Janes neue Normalität. Ihr ganzes Leben lang war sie kerngesund. Dann bekam sie den Impfstoff von Pfizer. Nach dieser einen Impfung änderte sich ihr Leben schlagartig. Jetzt fällt es ihr schwer, auf die Toilette zu gehen.

Aber das ist kein Zufall. Jane ist einer Facebook-Gruppe für Covid-Impfopfer beigetreten. Mittlerweile hat sie 5.000 Mitglieder – alle mit ähnlichen Geschichten.

Vielleicht sind sie die Glücklichen. Meine Frau und ich essen jeden Freitagabend in unserem Lieblingsrestaurant. Der Geschäftsführer (nennen wir ihn John) kam jede Woche an unseren Tisch, um uns zu begrüßen. Er erzählte uns immer Geschichten von seiner Frau und seiner Tochter. Seine Familie war sein Leben. Wir unterhielten uns gerne mit John.

Vor drei Wochen gingen wir ins Restaurant. Der Geschäftsführer teilte uns mit, dass John gerade „plötzlich gestorben“ sei. Er war nie krank in seinem Leben, 52 Jahre alt, und plötzlich brach er zusammen und starb vor den Augen seiner Frau an einem Herzinfarkt. Da jeder Mitarbeiter geimpft sein musste, um arbeiten zu dürfen, wissen wir, dass John geimpft war. Wir werden am kommenden Wochenende an seinem Gedenkgottesdienst teilnehmen.

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Der interne Bericht der CDC zeigt, dass es seit der Impfung mehr als 117.000 Todesfälle unter amerikanischen Kindern gegeben hat. KINDER. Das sind mehr Kinder, die in zwei Jahren gestorben sind, als alle US-Soldaten, die in einem Jahrzehnt im Vietnamkrieg getötet wurden.

Lebensversicherungsgesellschaften melden seit 2021 (dem Jahr der Einführung des Covid-Impfstoffs) mehr Todesfälle unter Amerikanern im arbeitsfähigen Alter als jemals zuvor in der Geschichte. Was haben die Amerikaner im arbeitsfähigen Alter gemeinsam? Die Regierung Biden hat sie gezwungen, sich impfen zu lassen oder ihren Job zu verlieren.

Ed Dowd, ehemaliger Vermögensverwalter bei Blackrock, der beruflich Zahlen analysiert, sagt, dass die Zahl der Erwerbsunfähigen seit der Impfung um Millionen gestiegen ist. MILLIONEN. Das ist der Grund für den Arbeitskräftemangel.

Wir wissen, dass das passiert. Die nächsten Opfer könnten Sie sein, Ihr Ehepartner, Ihre Kinder. Jetzt nichts zu tun, so zu tun, als ob es nicht passiert, zu hoffen, dass es verschwindet, zu versuchen, es zu vertuschen, hat nichts mehr mit Ignoranz, Verblendung oder gar Gier zu tun.

An diesem Punkt nichts zu tun, sich zu weigern zu handeln, ist eine Kombination aus purem Bösen, Massenmord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

*

