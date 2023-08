Gruppe, die Mercola angreift, wird von Elon Musk verklagt – Wer steckt hinter dem „Desinformations-Dutzend“?

Die Geschichte auf einen Blick

Eines der einflussreichsten Instrumente zur Unterdrückung des im ersten Verfassungszusatz verankerten Rechts auf freie Meinungsäußerung in den USA war der am 24. März 2021 veröffentlichte Bericht des Center for Countering Digital Hate (CCDH) „Disinformation Dozen“. Das CCDH war eine winzige, bisher unbekannte Gruppe mit Sitz in Großbritannien, deren Finanzierung bis heute weitgehend verborgen geblieben ist. Ihre Vorstandsmitglieder haben jedoch eindeutige Verbindungen zum militärisch-intelligent-industriellen Komplex, was an sich schon aufschlussreich ist.

AntiVaxWatch.org hat den Bericht gesponsert, und diese Gruppe ist noch undurchsichtiger als das CCDH. Sie ist nicht mehr als ein einfacher Nachrichtenaggregator. Sie ist weder eingetragen noch in irgendeiner Weise registriert, und sie führt keine Mitarbeiter und keine Finanzierungsquellen auf.

Jeder seriöse Reporter oder Politiker würde dies sofort als roten Faden erkennen, doch niemand hat sich gefragt, wie oder warum ein Nachrichtenaggregator als seriöse Quelle gelten kann. Ein Großteil der „Nachrichten“ wird von der CCDH bezogen, so dass es sich im Grunde um einen geschlossenen Kreis handelt.

CCDH – eine von Schwarzgeld finanzierte „Astroturf-Front*“

*Der Begriff Astroturfing (englisch abgeleitet von AstroTurf), zu deutsch sinngemäß künstliche Graswurzelbewegung, bezeichnet – insbesondere in den USA – politische Public-Relations- und kommerzielle Werbeprojekte, die darauf abzielen, den Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vorzutäuschen. Ziel ist es dabei, den Anschein einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerung über Politiker, politische Gruppen, Produkte, Dienstleistungen, Ereignisse und Ähnliches zu erwecken, indem das Verhalten vieler verschiedener und geographisch getrennter Einzelpersonen zentral gesteuert wird.

Mein IT-Team war schließlich in der Lage, die AntiVaxWatch-Website bis zu ihrem Schöpfer, Brandon Hill, zurückzuverfolgen, indem es ihre XML-Seite durchsuchte. Hill ist zusammen mit Amanda Hite Mitbegründer eines Medienunternehmens und selbsternannten „Nachrichtendienstes“ namens Be the Change Revolutions, der wiederum mit Eric Kessler von Arabella Advisors in Verbindung steht, einem großen, bekannten Schwarzgeldnetzwerk, das fortschrittliche Anliegen mit nicht zurückverfolgbaren Mitteln unterstützt.

Kessler hat übrigens auch „direkten Zugang zu Kabinettsmitgliedern von Biden und spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Agenda dieser Regierung“, so die Geschäftsführerin von Americans for Public Trust (APT), Caitlin Sutherland.

Angesichts der Tatsache, dass Anti-Vax Watch keine offiziellen Finanzierungsquellen hat, stellt sich die Frage, woher die Organisation die Mittel für den „Desinformation Dozen“-Bericht des CCDH erhalten hat. Kam das Geld über Arabella, die auch mit dem Vorstandsvorsitzenden des CCDH, Simon Clark, verbunden ist, der zufällig auch einen „Draht“ zur globalen Nachrichtenagentur Reuters hat? (Clark war der erste Direktor der Webdienste von Reuters).

Was die CCDH betrifft, so wird sie neben der Finanzierung durch Arabella (über den Hopewell Fund) in einem Exposé von Sayer Ji, dem Gründer von GreenMedInfo.com, vom Juli 2023 auch mit mindestens acht weiteren Schwarzgeldquellen in Verbindung gebracht, von denen mehrere offenkundig liberal/progressiv ausgerichtet sind.

„Es hat den Anschein, dass CCDH eine Tarnorganisation für Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und die britische Regierung ist, um direkt in die verfassungsmäßigen Rechte von US-Bürgern einzugreifen“ so Ji gegenüber The Defender.

Desinformations-Dutzend-Bericht zehntausendfach zitiert

Facebook bezeichnete den Bericht „The Disinformation Dozen“ später als eine Erfindung, die keine Grundlage in der Realität hatte, aber nicht bevor er zehntausende Male zitiert wurde – von Mainstream-Medien, Kongressmitgliedern, Generalstaatsanwälten, Gesundheitsbeamten, dem Weißen Haus und sogar dem Präsidenten selbst.

Diesem gefälschten Bericht zufolge waren 12 „Anti-Impfgegner“, darunter auch ich, „für fast zwei Drittel der auf Social-Media-Plattformen zirkulierenden Anti-Impf-Inhalte verantwortlich“ und damit „für eine Flutwelle von Desinformationen“. Die Antwort, so der CCDH, war, uns zu zensieren und zu deplattieren, überall. Und wir wurden zensiert und deplattiert.

Die Twitter Files beweisen nun, dass die US-Regierung den „Disinformation Dozen“-Bericht als Rechtfertigung nutzte, um Social-Media-Unternehmen und Tech-Plattformen unter Druck zu setzen, jeden auf dieser Liste zum Schweigen zu bringen.

Dazu gehörte auch Robert F. Kennedy Jr., der vor dem Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government am 20. Juli 2023 aussagte. Ironischerweise setzten die Demokraten im Repräsentantenhaus alles daran, Kennedy zu verdrängen und ihn daran zu hindern, über die Zensur, die er erfahren hatte, auszusagen. Es war ein ziemlicher Zirkus.

Glücklicherweise scheiterten am Ende ihre verblüffend irrationalen Bemühungen. Wie der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (Kalifornien), bemerkte: „Bei der Anhörung, die wir diese Woche haben, geht es um Zensur. Ich glaube nicht, dass die Zensur hier die Lösung ist“.

Kennedy nannte seine Aufnahme in die CCDH-Liste als Teil einer „neuen Form der Zensur, die als ‚gezielte Propaganda‘ bezeichnet wird, bei der Leute Pejorative wie ‚Anti-Vax‘ verwenden, um mich zum Schweigen zu bringen.“ Er sagte auch, dass er „durch Verleumdungen, durch Fehlinterpretationen dessen, was ich gesagt habe, durch Lügen und durch Assoziationen“ zensiert wird. In der Tat hat jeder auf dieser Liste, und viele andere auch, diese Erfahrung bereits gemacht.

Kennedy wies auch darauf hin, dass eine brandneue Kategorie zensierbarer Informationen geschaffen wurde, die speziell auf die Personen auf der CCDH-Liste abzielt, nämlich „Fehlinformationen“. Kennedy definierte Fehlinformationen als Informationen, die faktisch wahr sind, „aber der Regierung unbequem sind und von denen sie nicht will, dass die Menschen sie hören.“

Bei vielen Gelegenheiten zensierten Social-Media-Unternehmen auf Geheiß des Weißen Hauses und anderer Bundesbehörden Kennedys „Fehlinformationen“, obwohl sie anerkannten, dass die Informationen wahr waren, einfach weil sie „offizielle Orthodoxien in Frage stellten“.

In der Tat, so der stellvertretende Generalstaatsanwalt für Louisiana, D. John Sauer, ein Anwalt der Kläger im Fall Missouri gegen Biden, „sind Bundesbeamte am eifrigsten und konzentriertesten darauf bedacht, wahrheitsgemäße Äußerungen zum Schweigen zu bringen“, und wenn „sie unkontrolliert bleiben, wird die Bundeszensur praktisch jede umstrittene soziale und politische Frage erreichen, über die Bundesbeamte ihre Macht ausüben wollen.“

Facebook hat in seinem Bericht eine „fehlerhafte Erzählung“ angeprangert

Es ist klar, dass die Angriffe auf Kennedy, mich und viele andere ihren Ursprung in der „Disinformation Dozen“-Liste haben. Ohne diese Liste wären die Angreifer im „Blindflug“ unterwegs gewesen und hätten nicht gewusst, wen sie angreifen sollten.

Mit konkreten Zielen war die Regierung jedoch in der Lage, in illegaler Zusammenarbeit mit Big Tech hinter den Kulissen eine breit angelegte Zensurkampagne zu entwickeln, deren eigentliche Absicht (so glaube ich) darin bestand, alle anderen zu verängstigen, damit sie sich der offiziellen Linie anschließen, damit nicht auch sie gestrichen, verleumdet, deplattiert, entlizenziert oder Schlimmeres werden.

In einem Facebook-Bericht vom 18. August 2021 stellte Monika Bickert, Vizepräsidentin für Facebook-Inhaltsrichtlinien, klar, dass die 12 vom CCDH identifizierten Personen in Wirklichkeit nur für 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich waren – weit entfernt von den vom CCDH behaupteten 73 %. Laut Bickert:

„Der Bericht, auf den sich die fehlerhafte Darstellung stützt, analysierte nur eine kleine Gruppe von 483 Inhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen aus nur 30 Gruppen, von denen einige nicht mehr als 2.500 Nutzer haben. Sie sind in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen, die Menschen in den vergangenen Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben. Außerdem gibt es keine Erklärung dafür, wie die Organisation, die hinter dem Bericht steht, die Inhalte identifiziert hat, die sie als „Anti-Vax“ bezeichnet, oder wie sie die 30 Gruppen ausgewählt hat, die sie in ihre Analyse einbezogen hat. Es gibt keine Rechtfertigung für ihre Behauptung, dass ihre Daten eine ‚repräsentative Stichprobe‘ der über unsere Apps geteilten Inhalte darstellen.“

CCDH erfüllt die Definition von „hasserfüllten Extremisten“

Obwohl die CCDH behauptet, „Hass“ im Internet zu bekämpfen, und ihr Gründer und CEO Imran Ahmed im Lenkungsausschuss der britischen Kommission zur Bekämpfung von Extremismus sitzt, erfüllt die CCDH selbst die Definition der Kommission für hasserfüllte Extremisten. Im Dokument der Kommission von 2019, „Challenging Hateful Extremism“, wird der Begriff definiert als:

„Verhaltensweisen, die zu Hass aufstacheln und diesen verstärken können, die anhaltenden Hass schüren oder die Gewalt moralisch rechtfertigen, die sich auf hasserfüllte, feindselige oder rassistische Überzeugungen stützen, die sich gegen eine Außengruppe richten, die als Bedrohung für das Wohlergehen, das Überleben oder den Erfolg einer Innengruppe wahrgenommen wird, und die Einzelpersonen, Gemeinschaften oder der Gesellschaft insgesamt Schaden zufügen oder zufügen können.“

Im Vorwort des Berichts stellt die federführende Kommissarin Sara Khan außerdem fest, dass „hasserfüllte Extremisten danach streben, die individuellen Freiheiten einzuschränken und die Grundfreiheiten, die unser Land ausmachen, zu beschneiden“.

All diese Definitionen und Klarstellungen, was hasserfüllter Extremismus ist, passen genau auf die CCDH. Ahmed fabrizierte Daten, um ein falsches Narrativ zu kreieren, dass 12 Individuen eine Bedrohung für das Wohlergehen und Überleben der ganzen Welt darstellen, und nutzte dieses Narrativ dann, um Hass gegen uns zu schüren und unsere Redefreiheit zu beschneiden.

„Wer finanziert diese Organisation? Sie verbreiten Desinformation und fördern Zensur, während sie das Gegenteil behaupten. Wahrhaftig böse.“ Elon Musk

Seitdem hat sich die gegen uns gerichtete Schikane – angeheizt durch die vom CCDH geschaffene falsche Darstellung – zu Cyberangriffen und Debanking ausgeweitet, die unsere Grundfreiheiten in einer Weise beschnitten haben, die in der Vergangenheit undenkbar gewesen wäre.

Elon Musk verklagt die CCDH

Am 31. Juli 2023 reichte Twitter, das inzwischen in X Corp umbenannt wurde, eine Klage gegen die CCDH ein und behauptete, die CCDH arbeite „aktiv daran, die freie Meinungsäußerung zu verhindern“ und verbreite „beunruhigende und unbegründete Behauptungen, die offenbar darauf abzielen, Twitter im Allgemeinen und seinem digitalen Werbegeschäft im Besonderen zu schaden“.

Die unbegründeten Behauptungen, auf die sich Musk bezieht, beziehen sich auf einen CCDH-Bericht vom 1. Juni 2023 über Twitter Blue, in dem behauptet wird, dass Twitter 99 % der Hasspostings von Konten, die Twitter Blue abonniert haben, nicht zensiert hat. Musk zufolge sind die Behauptungen des CCDH „falsch, irreführend oder beides, und sie werden durch nichts gestützt, was man glaubhaft als Forschung bezeichnen könnte“.

In einem Twitter/X-Post vom 18. Juli 2023 wiederholte Musk die Ablehnung des Berichts „The Disinformation Dozen“ durch Facebook und erklärte: „Wer finanziert diese Organisation? Sie verbreiten Desinformation und fördern Zensur, während sie das Gegenteil behaupten. Wahrhaftig böse.“ Zwei Wochen später, am selben Tag, an dem er seine Klage gegen die CCDH einreichte, twitterte er: „Lasst uns die Maske von dieser Organisation ziehen und sehen, wer wirklich dahinter steckt.“

Musk zufolge hat die CCDH „eine Reihe rechtswidriger Handlungen begangen, die darauf abzielten, sich unrechtmäßig Zugang zu geschützten Daten der X Corp. zu verschaffen“, um eine „Angstkampagne“ zu starten und Werbekunden von seiner Plattform zu vertreiben. Der Defender berichtet:

„In der Klage, die vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, wird CCDH vorgeworfen, sich als Forschungsagentur auszugeben und mit unrechtmäßig erlangten Anmeldedaten auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Der Klage zufolge nutzte CCDH die Daten, um „aus den Hunderten von Millionen von Beiträgen, die täglich auf X veröffentlicht werden, eine Auswahl zu treffen und fälschlicherweise zu behaupten, sie hätten statistische Belege dafür, dass die Plattform mit schädlichen Inhalten überschwemmt wird“. Die X Corp. schätzt, dass ihr durch die Handlungen von CCDH Werbeeinnahmen und andere Kosten in Höhe von mindestens zehn Millionen Dollar entgangen sind.“

Sayer Ji, Gründer von Greenmedinfo.com, kommentierte die Klage gegenüber The Defender:

„Die Mainstream-Medien berichten über Musks Schritt in einem negativen Licht, was zu erwarten ist, wenn man bedenkt, wie sie in früheren Kampagnen mit CCDH zusammengearbeitet haben, indem sie sie entweder angegriffen oder in ihrem Namen verteidigt haben, ohne zu versagen … Diese Klage soll CCDH, ihre Komplizen in den US-Medien und der Regierung sowie ihre Schwarzgeld-Finanziers in Übersee darauf aufmerksam machen, dass die Gesetze dieses Landes und die US-Verfassung, die sie mit Leben erfüllt, nicht ohne einen guten Kampf so schändlich mit Füßen getreten werden.“

Jim Jordan leitet Untersuchung des CCDH ein

Am 3. August 2023 leitete der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan (R-Ohio), ebenfalls eine Untersuchung gegen die CCDH ein. Die Gruppe wurde angewiesen, dem Justizausschuss bis zum 17. August 2023 Unterlagen über ihre Interaktionen mit der US-Regierung und der Exekutive vorzulegen. Dies berichtet der Washington Examiner:

„Wir wissen aus den Facebook-Akten, dass das Center for Countering Digital Hate mit dem Weißen Haus zusammengearbeitet hat, um Sprache zu zensieren“, sagte ein ranghoher GOP-Kongreßabgeordneter, der mit der Untersuchung vertraut ist. Aber wie weit ist das gegangen? Die Republikaner wollen das herausfinden, und natürlich sind Vorladungen auf dem Tisch, wenn wir keine Antworten bekommen. Jordans Brief [an das CCDH] … ist die jüngste Eskalation der Bemühungen der GOP, zu untersuchen, wie die Bundesregierung in einigen Fällen mit dem privaten Sektor zusammengearbeitet hat, um bestimmte Äußerungen, einschließlich Äußerungen im Zusammenhang mit COVID-19, als ‚Desinformation‘ oder ‚Fehlinformation‘ zu kennzeichnen … Wir sind daran interessiert, die Interaktionen zwischen dem Center for Countering Digital Hate (CCDH) und der Bundesregierung im Besonderen sowie zwischen CCDH und Social-Media-Unternehmen zu verstehen“, schrieb Jordan in seinem Brief an den CEO des Centers, Imran Ahmed … In seinem Brief forderte Jordan das Zentrum auf, die bis Januar 2015 zurückreichende Kommunikation zwischen ihm selbst und Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Vertretern der Exekutive oder von Social-Media-Unternehmen zu untersuchen, die sich auf die Moderation, Löschung, Unterdrückung, Einschränkung, Demonetisierung oder reduzierte Verbreitung von Inhalten“ sowie auf die Genauigkeit oder den Wahrheitsgehalt von Inhalten“ und die Zuordnung von Inhalten zur Quelle oder zum Teilnehmer an einer ausländischen bösartigen oder staatlich geförderten Beeinflussungsmaßnahme“ bezieht oder diese betrifft. Der Vorsitzende verlangte auch eine Liste von Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Vertretern des Zentrums, die mit Technologieunternehmen oder der Regierung über die Moderation von Inhalten „kommuniziert“ haben – und Einzelheiten zu Verträgen oder Zuschüssen, die von der US-Regierung für diese Praxis erhalten wurden.“

Was ist der wahre Zweck der CCDH?

Die CCDH hat nicht nur „Anti-Vaxxer“ ins Visier genommen, sondern auch „Fehlinformationen zum Klimawandel“. Wir können wahrscheinlich jeden Tag mit einer „Top-10-Liste der Superverbreiter von Fehlinformationen über den Klimawandel“ rechnen, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die Schließung von Bauernhöfen, die Einschränkung des Reiseverkehrs und das Verbot von Gasöfen im Namen des Klimawandels wenden.

Letzten Endes wurde die CCDH offenbar als Propagandawaffe für einen Informationskrieg geschaffen, in dem wir uns gerade befinden.

Als der Bericht „Disinformation Dozen“ veröffentlicht wurde, war die CCDH buchstäblich ein Ein-Mann-Betrieb, obwohl er einen Vorstand hatte, der seine Arbeit überwachte. Seitdem hat die CCDH mehrere Teammitglieder hinzugewonnen, darunter eine Leiterin für Politik und Partnerschaften (Sarah Eagan), einen Leiter für Forschung (Callum Hood), einen Leiter für Kampagnen und Kommunikation (Tom Lavelle) und einen COO (Jemma Levene).

Früher waren alle Vorstandsmitglieder auf der CCDH-Website aufgeführt, aber diese Liste wurde inzwischen entfernt, und eine Suche in den Unternehmensunterlagen auf UK.gov zeigt, dass der Vorstand der CCDH in den letzten Jahren einige Änderungen erfahren hat.

Als 2021 der Bericht „The Disinformation Dozen“ veröffentlicht wurde, konnten die Vorstandsmitglieder, die diese Arbeit beaufsichtigten und genehmigten, mit einer langen Liste von Deep State-Hochburgen und Great Reset Pushern in Verbindung gebracht werden, darunter:

Die Trilaterale Kommission, der Atlantic Council, der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen, Save the Children Fund (finanziert von der Gates Foundation und Partner von Gates‘ GAVI Vaccine Alliance), das britische Parlament, die CIA, Reuters und Event 201 (die Pandemieübung, die im Oktober 2019 stattfand und die drakonischen Gegenmaßnahmen, die beim Auftreten von COVID-19 Monate später umgesetzt wurden, vorwegnahm und „durchspielte“).

In Anbetracht des beispiellosen und unverdienten Einflusses des CCDH müssen wir wirklich herausfinden, wer diese Organisation leitet und finanziert. Die Zeit wird zeigen, ob die Klage von Elon Musk Klarheit darüber bringen kann, was wirklich hinter dieser Organisation steckt, deren einziges Ziel die Beseitigung der Meinungsfreiheit zu sein scheint, ohne die eine Demokratie nicht existieren kann.

