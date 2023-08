Dokumente der Bank zeigen, dass mehr als 20 Millionen Dollar an die Biden Familie und Mitarbeiter geflossen sind

Neue Dokumente mit Bankdaten wurden veröffentlicht. Vater und Sohn Biden erlaubten Oligarchen aus Russland, Kasachstan und der Ukraine, 20 Millionen an Bestechungsgeldern zu zahlen, als Joe Biden Vizepräsident war.

Die Dokumente wurden von Republikanern im Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht.

BREAKING: The Biden family accepted $20 million from foreign countries including from Russian and Kazakhstani oligarchs according to newly released bank records.



Biden also personally met with some of these oligarchs to help sell “the brand.”



“During Joe Biden’s vice… pic.twitter.com/sz4NrSPfTq