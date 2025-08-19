Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann

Von Tyler Durden

Verfasst von James Howard Kunstler

„Dies ist nicht unser Krieg. Die USA befinden sich nicht im Krieg. Die Ukraine befindet sich im Krieg. . .”

– Außenminister Marco Rubio

Wolodymyr Selenskyj kommt heute im Weißen Haus vorbei, damit Trump ihm die Leviten lesen kann. So einfach ist das. Irgendwo auf dem Weg nach oder aus Alaska kam Trump zu dem Schluss, dass ein Waffenstillstand nicht funktionieren würde, aus dem guten Grund, dass sieben vorherige Waffenstillstände in der Ukraine gescheitert sind und nur das Misstrauen und die Enttäuschung zwischen den Kriegsparteien verstärkt haben.

Stattdessen ist das Ziel eine Friedensregelung, ein Ende des Krieges.

Die USA und Russland können keinen Frieden in der Ukraine schließen, weil der Krieg zwischen der Ukraine und Russland stattfindet. Die USA können nur vermitteln und Bedingungen vorschlagen. Die Ukraine braucht Hilfe bei der Formulierung von Bedingungen, die nicht absurd sind. Die Bedingungen Russlands sind seit Jahren klar und präzise, insbesondere: keine NATO für die Ukraine. Was daran ist so schwer zu verstehen? Die EU will Raketenstützpunkte an der Grenze zu Russland. Sie will die Ukraine in ihren Einflussbereich ziehen. Die Ukraine befindet sich seit jeher im Einflussbereich Russlands.

Die USA haben 2014 unter Obama dazu beigetragen, diesen Konflikt zu schüren. Es war von Anfang an eine zynische Operation, die in Abstimmung mit den Zynikern der EU durchgeführt wurde. Um es ganz klar zu sagen: Trump hat diese Operation abgebrochen, weil er die Sinnlosigkeit dieses Vorhabens erkannt hat. Aber die EU-Akteure beharren manisch darauf, obwohl sie weder das Geld noch die Waffen haben, um dies aufrechtzuerhalten, und ansonsten gemeinsam den langsamen Selbstmord ihrer eigenen Gesellschaften begehen.

Wie auch immer, die Ukraine ist erschöpft. Die Ukraine hat verloren. Reine Unnachgiebigkeit könnte sie noch eine Weile am Leben erhalten, aber dann wird Russland mit noch sinnloseren Blutvergießen nach Westen vorstoßen. Die Debatte ist beendet. Die territorialen Realitäten müssen akzeptiert werden. Vereinbarungen müssen getroffen werden.

Im Moment ist es Zelenskyy, der zu einer Einigung gebracht werden muss. Seine Position als Führer der Ukraine ist, sagen wir mal, wackelig. Seine Amtszeit als gewählter Präsident der Ukraine endete im Mai 2024, und er bekleidet sein Amt nur noch unter selbst verhängtem Kriegsrecht. Die Russen erkennen seine Führung als Notlösung an, weil es im Moment niemand anderes gibt. Herr Trump wird heute im Weißen Haus mit Herrn Selenskyj über dessen Schicksal sprechen. (Das erinnert ein wenig an eine Szene aus einem Ingmar-Bergman-Film, finden Sie nicht auch?)

Es gibt viele Möglichkeiten, wie dies ausgehen kann. Herr Z kann eine Friedensvereinbarung einfach ablehnen, höflich oder auf andere Weise. (Der Krieg geht ohne triftigen Grund weiter.)

Am Sonntag hat er Andeutungen in diese Richtung gemacht. Oder er kann so tun, als würde er zustimmen, und dann eine gegenteilige Haltung einnehmen, wie er es schon zuvor getan hat.

Herr Z bleibt ein Schauspieler vom Schlag eines Primadonnas. Er kann so tun, als würde er in Washington verhandeln, und dann seinen Rückflug in ein anderes Land als die Ukraine nehmen und dort Asyl beantragen, wodurch er sein Amt unbesetzt lässt und Chaos in Kiew heraufbeschwört.

Oder … er kann einfach ehrlich sein und sich den territorialen Realitäten stellen.

Nämlich, dass:

1) Russland besetzt den größten Teil der umstrittenen östlichen Grenzprovinzen und beabsichtigt, diese zu behalten, da sie von russischsprachigen Menschen bewohnt sind, die, wie Sie sich erinnern werden, vor einigen Jahren von Herrn Z verboten wurden und vor Februar 2022 unerbittlichen Artillerie- und Raketenangriffen ausgesetzt waren, was Russland zu seiner Sonder Militäroperation veranlasste…

…dass 2) die Krim zu Russland gehört…

…dass 3) die Ukraine nicht der NATO beitreten wird…

…dass 4) die Ukraine so schnell wie möglich Neuwahlen abhalten wird…

…und dass 5) die Ukraine ihre Streitkräfte erheblich reduzieren wird. Sicherlich habe ich einige weniger wichtige Details ausgelassen, aber das ist im Wesentlichen alles, worum es geht.

Herr Z ist sich wahrscheinlich bewusst, dass er keinerlei Druckmittel in der Hand hat. Er denkt wahrscheinlich (wie alle anderen, die dieses Psychodrama verfolgen), dass er großes Glück haben wird, wenn er nach diesem Fiasko überhaupt noch am Leben ist, egal in welche dunkle Ecke der Welt er flieht oder wie viele Milliarden gestohlener US-Dollar er an den üblichen Orten versteckt hat, an denen man Bargeld unterbringen kann. In der Ukraine zu bleiben, kommt wohl nicht in Frage, wenn man bedenkt, welchen Schaden er seinem eigenen Volk zugefügt hat und welche Feindseligkeiten er damit ausgelöst hat. Wer weiß, vielleicht hat Herr Trump für Herrn Z eine hübsche kleine Villa in West Palm reserviert, wo der Präsident ihn im Auge behalten kann? Er könnte Golf lernen und ein Dinner-Theater eröffnen.

Unterdessen schmoren die drei großen Bären der NATO in Ohnmacht und Selbsttäuschung. Sie sind übrigens alle nur noch auf Abruf: Starmer, Macron, Merz. Ihre gemeinsamen Umfragewerte liegen im Bereich von 25 Prozent – und es ist allgemein bekannt, dass 25 Prozent jeder Bevölkerung dauerhaft zurückgeblieben und unfähig sind, irgendetwas zu begreifen. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird heute mit genau diesen drei Bären im Schlepptau nach Washington reisen, um Herrn Z moralisch zu unterstützen. (Das heißt, um Donald Trump davon abzuhalten, eine Beilegung des Krieges zu ermöglichen, den sie ohne jeden vernünftigen Grund lieber weiterführen würden. Vielleicht wird Herr Trump die Euroländer bitten, im nahe gelegenen Roosevelt-Raum zu warten, während er sich mit Herrn Z. zu einem Einzelgespräch zurückzieht und ihm verschiedene Angebote macht, die Herr Z. nicht ablehnen kann. Dann können sie sich alle im Oval Office zu Kaffee und Donuts versammeln und die Ergebnisse dieses Gesprächs besprechen.

Wenn es jemals eine Situation gegeben hat, in der die europäischen Staatschefs massiv gedemütigt werden konnten, dann ist dies der Höhepunkt, der in Echtzeit auf CNN übertragen wird. Man muss sich fragen, ob nach dieser psychologischen Niederlage noch jemand von ihnen einen weiteren Monat im Amt überstehen wird. Und dann warten wir ab, ob Wolodymyr Selenskyjs Flugzeug zurück nach Kiew fliegt oder einen unerwarteten Umweg nach Abu Dhabi macht.