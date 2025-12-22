Ein angeschlagenes Amerika wartet auf Trumps nächsten SchrittIst

Trump der „erste jüdische Präsident“?

Philip Giraldi

Die Jahresendansprache von Präsident Donald Trump an die amerikanische Öffentlichkeit am 17. Dezember war voll von Selbstbeweihräucherung darüber, wie sich die Vereinigten Staaten unter dem neuen Regime an der Macht auf allen Ebenen zum Wohle des amerikanischen Volkes voranbewegen würden. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus: eine schwächelnde Wirtschaft, Inflation und steigende Arbeitslosigkeit sowie Kriege und Gerüchte über Kriege. Der einzige Wirtschaftssektor, dem es offenbar bestens geht, ist der „militärisch-industrielle Komplex“ (MIC) – oder sollte man ihn besser den Kriegskonzern nennen –, der sich an dem auf über eine Billion Dollar angesetzten Militär- und Rüstungsbudget mästet. Sicher ist, dass diese Kriegsrechnung die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treibt, während sie kaum zur nationalen Sicherheit beiträgt – bedingt durch tiefgreifende Unwissenheit in Kombination mit seriellem Versagen jener, die im und um das Weiße Haus an der Macht sind.

Die unausweichliche Tatsache, dass Trump nahezu überall, wo er aufgetreten ist, ein Chaos angerichtet hat, ist praktisch seit dem Amtseinführungstag vor elf Monaten sichtbar – verschärft durch die inkohärenten und häufig widersprüchlichen Erklärungen, die direkt aus dem Oval Office kommen. Man könnte die Kriege in der Ukraine sowie in und um Israel/Palästina als die unnötigsten und zugleich gefährlichsten der trumpschen Fehlentscheidungen bezeichnen, da beide für die Vereinigten Staaten keinerlei Bedrohung darstellten – es sei denn, sie eskalieren und „gehen nuklear“ – während beide tatsächlich als durch das, was Washington getan und unterlassen hat, aufrechterhalten beschrieben werden können.

Und dann ist da noch Venezuela – ein Krieg, dessen Vorwand so konstruiert und orchestriert ist, dass er fast schon komisch wirkt. Am Mittwoch beschrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk „Truth“, dass „Venezuela vollständig von der größten Armada umzingelt ist, die jemals in der Geschichte Südamerikas zusammengestellt wurde. Sie wird nur noch größer werden, und der Schock für sie wird alles übertreffen, was sie je zuvor erlebt haben – bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Vereinigten Staaten von Amerika all das Öl, Land und andere Vermögenswerte zurückgeben, die sie zuvor von uns gestohlen haben.“ Versucht man, Trumps Aussage zu verstehen, scheint es nun so, dass der hochverehrte US-Präsident von der venezolanischen Regierung verlangt, die Verstaatlichung ihrer eigenen Vermögenswerte rückgängig zu machen, die bis ins Jahr 1976 zurückreicht, und ihre Ölressourcen Washington zu überlassen. Vor 1976 haben US-Ölkonzerne die venezolanischen Ölreserven tatsächlich erschlossen und ausgebeutet, doch es stand nie ernsthaft zur Debatte, dass die Vereinigten Staaten das Öl oder das Land darunter besaßen. Trump will all das ändern – und ach ja, Venezuela unterstützt einen palästinensischen Staat, was möglicherweise ebenfalls etwas mit seiner Zielauswahl zu tun hat!

Was Russland und die Ukraine betrifft, so gelingt es Trumps unbeholfenem Verhandlungsteam, bestehend aus den beiden Immobilienentwicklern Steve Witkoff und Jared Kushner – von denen einer zufällig sein Schwiegersohn ist –, konsequent nicht, Russlands rote Linien zu verstehen. Sie haben den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sogar in eine Ecke gedrängt, in der er keinerlei territoriale Zugeständnisse machen will. Von dort aus gibt es keinen Ausweg in einem Krieg, der hätte verhindert werden können, bevor er überhaupt begann – wäre da nicht die Intervention der USA und Großbritanniens gewesen.

All dies führt uns zu Israel, das offenbar das Einzige ist, was Donald Trump wirklich für wichtig hält. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am 29. Dezember in Washington erwartet – ein Besuch auf Trumps Wunsch hin, der bereits das fünfte Treffen dieser Art in diesem Jahr sein wird. Offenbar soll es sich um eine abschließende Diskussion über die nächsten Schritte zur Einleitung der nächsten Phase des sogenannten „Trump-Friedensplans“ für Gaza handeln. Israel hat nahezu jeden Aspekt des Waffenstillstandsabkommens wiederholt verletzt und den Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten geschlossen gehalten, der im Rahmen der ersten Phase bereits im Oktober hätte wieder geöffnet werden sollen. Doch die Grenze bleibt geschlossen und Gaza vom Rest der Welt abgeschnitten. Israel ist bereits dazu übergegangen, eine „gelbe Linie“ zu etablieren, mit der es seine fortgesetzte Besatzung und Kontrolle über mehr als die Hälfte des Gazastreifens beansprucht, und setzt zugleich das Töten von Gaza-Bewohnern sowie die Verweigerung von Nahrung und Medikamenten fort. Die USA errichten zudem einen Militärstützpunkt – teilweise mit amerikanischen Soldaten besetzt – auf der Seite Gazas, die Israel zugeschlagen wird. Dieser wird zweifellos zur Unterstützung israelischer Ziele dienen. Der weitere Verlauf ist also ziemlich offensichtlich: Trump, der keine Einwände gegen die israelischen Verstöße gegen das von den USA garantierte Abkommen erhoben hat, wird erwartungsgemäß allen Forderungen seiner Eigentümer in Jerusalem und Tel Aviv nachgeben.

Weitere Entwicklungen in jüngster Zeit – sowohl in Washington als auch im Ausland – unterstreichen ebenfalls, wer hier in den USA tatsächlich das Sagen hat. Anfang Dezember unterstützte die US-Botschaft in Jerusalem gemeinsam mit der israelischen Regierung ein Treffen von 1.000 evangelikalen Pastoren aus den Vereinigten Staaten unter dem Titel „Friends of Zion Ambassador Summit“. Die Besucher wurden mit einer konzertierten Charmeoffensive israelischer Offizieller sowie von Botschafter Mike Huckabee als Co-Gastgeber überschüttet, um eine geschlossene Front zur Unterstützung des angeblichen israelischen „Rechts auf Selbstverteidigung“ zu schaffen – das der Großteil der Welt als Völkermord betrachtet, bei dem Tausende Frauen und Kinder ermordet und jede Kirche, jedes Krankenhaus und jedes Flüchtlingslager in der Region mit von Washington gelieferten Waffen bombardiert wurden. Dass die US-Botschaft ethnische Säuberungspolitik Israels unterstützt, ist beschämend, und Huckabee versteht offenkundig nicht die angemessene Rolle eines amerikanischen Botschafters – ebenso wenig offenbar Trump, der ihn ernannt hat.

Die Reise nach Israel wurde Berichten zufolge von der israelischen Regierung bezahlt, möglicherweise unterstützt durch die Israel-Lobby und das übliche Aufgebot jüdischer Milliardäre. Ein lokaler palästinensischer Christ bemerkte, dass die evangelikalen Teilnehmer „sich offenbar nicht darum kümmerten, dass palästinensische Christen, die nur wenige Minuten entfernt leben, ohne israelische Militärgenehmigung keinen freien Zugang zu ihren eigenen Kirchen in Jerusalem und anderen heiligen Stätten haben. Dennoch wurden diese Pastoren als Israels spirituelle Partner vorgeführt, während die einheimische Kirche – die Männer, Frauen und Familien, die tatsächlich die Last des Lebens in diesem Land tragen – als Unannehmlichkeit behandelt wurden.“

Die US-Regierung hätte sich an dieser Aktivität überhaupt nicht beteiligen dürfen, und die Beteiligten hätten nach den Bestimmungen des Foreign Agents Registration Act von 1938 (FARA) verurteilt werden müssen, der das Verhalten von Gruppen regelt, die im Auftrag ausländischer Regierungen handeln. In den „Before You Go“-Richtlinien des Gipfels wurde den Teilnehmern mitgeteilt, dass öffentliche Evangelisation und die Verteilung christlicher Materialien in Israel verboten seien und dass sie ganz auf Predigten verzichten sollten. „De facto wurde der Glaube, der Christen seit zwei Jahrtausenden dazu bewegt hat, das Evangelium zu verkünden, angewiesen, in Jerusalem zu schweigen.“ Mit anderen Worten: Die Teilnehmer des Gipfels wurden gezwungen, ihre eigenen religiösen Überzeugungen zu verraten, während sie die politische Agenda einer Regierung unterstützten, die eindeutig in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist. Natürlich wird die Trump-Regierung trotz all dessen keine FARA-Registrierung verlangen. Keine der Hunderte jüdischen und christlich-zionistischen Gruppen, die im Auftrag Israels tätig sind, wurde jemals FARA unterworfen. Tatsächlich wurde John F. Kennedy kurz nachdem er 1963 versucht hatte, eine der ersten dieser pro-israelischen Lobbygruppen registrieren zu lassen, ermordet – was darauf hindeutet, dass es Konsequenzen hat, Freunde Israels einzuschränken.

Wer noch daran zweifelt, dass Israel und seine vielfältigen Instrumente Trump besitzen, muss sich nur Donald Trumps Auftritt bei der jüngsten Chanukka-Feier im Weißen Haus ansehen. Der Fox-News-Moderator und kompromisslose Israel-First-Aktivist Mark Levin bezeichnete Präsident Donald Trump am Dienstag während des Empfangs als „den ersten jüdischen Präsidenten“. Vor der versammelten Menge forderte Trump Levin auf, „ein paar Worte zu sagen“. „Komm her. Und diese Leute mögen Israel“, bemerkte der Präsident. Levin umarmte Trump, bevor er rief: „Und er liebt Israel auch!“ Levin fuhr fort, Trump als ersten jüdischen Präsidenten zu feiern und erinnerte daran, wie er „vor sechs Jahren hier oben stand und sagte: Das ist unser erster jüdischer Präsident“, worauf Trump antwortete: „Das stimmt.“ Levin setzte fort: „Jetzt ist er der erste jüdische Präsident, der zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten absolviert. Wir danken Ihnen für alles.“ Abgesehen von Levin wurde auch plausibel behauptet, dass Trump tatsächlich der erste jüdische Präsident sei, da er 2017 konvertiert habe – eine Möglichkeit, die durch sein unterwürfiges Verhalten gegenüber dem jüdischen Staat während seiner Amtszeit durchaus gestützt wird.

Ebenfalls bei dem Empfang am Dienstag erklärte die israelische Casino-Magnatin aus Las Vegas und führende politische Großspenderin Miriam Adelson öffentlich und unmissverständlich, dass Trump trotz verfassungsrechtlicher Beschränkungen eine dritte Amtszeit anstreben könne. Adelson verwies auf ihre Gespräche mit dem – Schimpfwort gelöscht – Anwalt Alan Dershowitz über die Gültigkeit einer weiteren Amtszeit und stimmte ihm zu mit den Worten: „Ich habe Alan Dershowitz getroffen, und ich sagte: Alan, ich stimme dir zu. Also können wir es tun. Denk darüber nach.“ Sie sagte zudem weitere 250 Millionen Dollar an Wahlkampfunterstützung zu, um ein solches Vorhaben zu finanzieren, was im Publikum Sprechchöre von „Vier weitere Jahre“ auslöste. Trump lobte Adelsons Unterstützung und hob das Engagement ihres verstorbenen Ehemanns Sheldon Adelson für Israel hervor. Er sagte: „Vor fünfzehn Jahren war die stärkste Lobby in Washington die jüdische Lobby. Es war Israel. Das ist heute nicht mehr so.“ Trump beschuldigte anschließend einige Abgeordnete, „antisemitisch“ zu sein, und nannte die Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar, die seiner Ansicht nach „jüdische Menschen hassen“. Trump machte außerdem Universitäten dafür verantwortlich, antiisraelische Stimmungen zu schützen, und sagte voraus, dass Harvard, das er wegen angeblicher Antisemitismus-Verstöße verklagt hat, „viel Geld zahlen wird“.

Abschließend sollten wir Amerikaner, die die Meinungsfreiheit noch schätzen, die Ernennung eines neuen ranghohen Bürokraten in Washington zur Kenntnis nehmen. Trump hat soeben Rabbiner Yehuda Kaploun ernannt – einen in Israel geborenen extremistischen Chabad-Anhänger, der behauptet, „es habe niemals ein Palästina gegeben“ – zum obersten Zensor der Meinungsfreiheit in Amerika. In seiner Funktion als Leiter des Büros des Sondergesandten des Außenministeriums zur Überwachung und Bekämpfung des Antisemitismus wird er den Rang eines Botschafters tragen. Kaploun erklärte, dass unzutreffende oder aufwieglerische „Hassinhalte“ im Zusammenhang mit Israel und Juden in den sozialen Medien verbreitet würden, und versprach, mit sozialen Netzwerken zusammenzuarbeiten, um die Verbreitung angeblich antisemitischer Falschinformationen einzudämmen. Kaploun erwähnte nicht, was er gegen irreführende Informationen über Araber oder Muslime unternehmen würde, die gezielt in den von Juden dominierten Mainstream-Medien platziert werden – die naheliegende Annahme ist, dass er nichts tun wird. Es geht ausschließlich darum, diejenigen zu verfolgen, die jüdisches kollektives Verhalten oder Israel kritisieren. Kaploun ist Trumps Mann, und der Präsident ist offensichtlich der Meinung, dass dies der richtige Weg für uns alle ist. Leb wohl, Amerika!

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer als 501(c)(3) steuerlich abzugsfähigen Bildungsstiftung (Bundes-ID-Nummer #52-1739023), die eine stärker interessengeleitete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website: https://councilforthenationalinterest.org

Postanschrift: P.O. Box 2157, Purcellville, VA 20134

E-Mail: inform@cnionline.org