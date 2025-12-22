Trump gibt zu, dass er Venezuelas Öl beschlagnahmen und es US-Konzernen geben will

Ben Norton

Donald Trump verhängte eine Seeblockade gegen Venezuela und gab zu, dass er das venezolanische Öl beschlagnahmen und an US-Konzerne verteilen wolle: „Wir hatten dort viel Öl. Sie haben unsere Firmen rausgeschmissen, und wir wollen es zurück.“

Donald Trump hat offen zugegeben, dass er sich Venezuelas Öl aneignen will. Hochrangige US-Beamte haben deutlich gemacht, dass dies ein Hauptgrund für ihren Krieg gegen das südamerikanische Land ist.

Am 16. Dezember verhängte Trump eine illegale Seeblockade gegen Venezuela. Die US-Regierung will Venezuela daran hindern, Öl nach China zu verkaufen, um Caracas die Exporteinnahmen zu entziehen.

Die Trump-Regierung blockiert Venezuela zudem illegal bei der Einfuhr wichtiger Güter – darunter Leichtrohöl und Chemikalien, die zur Verarbeitung und Raffination des eigenen Schwerrohöls benötigt werden.

Das Ziel der USA ist es, in Venezuela eine extreme Krise herbeizuführen – die Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen – in der Hoffnung, dass dies zu einem Regimewechsel führt.

Trump sagt, US-Konzerne sollten Venezuelas Öl kontrollieren

Am 17. Dezember fragte ein Journalist den US-Präsidenten : „Ist das Ziel der Blockade Venezuelas ein Regimewechsel?“

Trump antwortete:

Es handelt sich lediglich um eine Blockade. Wir lassen niemanden durch, der nicht durchkommen sollte.

Sie erinnern sich doch, sie haben uns alle Energierechte entzogen. Sie haben uns unser gesamtes Öl weggenommen , und das noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und wir wollen es zurück .

Ein anderer Reporter fragte Trump daraufhin: „Was Venezuela betrifft, Sir, Sie erwähnten die Rückgabe von Land aus Venezuela. Um welches Land handelt es sich?“

Der US-Präsident erklärte:

Wir haben unser Land, unsere Ölrechte, einfach alles, was wir hatten, zurückbekommen . Sie haben es uns weggenommen, weil wir einen Präsidenten hatten, der vielleicht nicht aufgepasst hat. Aber das werden sie nicht wieder tun. Wir wollen alles zurück.

Sie haben uns unsere Ölrechte weggenommen. Wir hatten dort große Ölvorkommen. Wie Sie wissen, haben sie unsere Firmen vertrieben, und wir wollen das Öl zurück .

Trump verhängt eine Seeblockade gegen Venezuela

In ihren Fragen bezogen sich die Journalisten auf einen Beitrag vom 16. Dezember auf Trumps Website Truth Social, in dem der US-Präsident eine „TOTALE UND VOLLSTÄNDIGE BLOCKADE ALLER SANKTIERTEN ÖLTANKER, die nach Venezuela ein- und ausfahren“, ankündigte.

Diese US-Sanktionen gegen Venezuelas Ölindustrie sind einseitige Zwangsmaßnahmen und haben nicht die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates und sind daher nach internationalem Recht illegal .

In seinem Beitrag forderte Trump „alle Öl-, Land- und sonstigen Vermögenswerte, die sie [Venezuela] uns zuvor gestohlen haben“.

Er bezog sich auf venezolanisches Öl, venezolanisches Land und venezolanische Vermögenswerte, die nach Trumps Ansicht Eigentum der Vereinigten Staaten sind.

Hugo Chávez‘ vollständige Verstaatlichung der venezolanischen Ölindustrie

Venezuela verfügt über die weltweit größten Ölreserven.

Seit 2007, als der linke Ex-Präsident Hugo Chávez die venezolanische Ölindustrie vollständig verstaatlichte , streben US-amerikanische Konzerne verzweifelt nach Zugang zu den Rohölvorkommen des Landes .

Die venezolanische Regierung verabschiedete eine Richtlinie, die vorschreibt, dass der staatliche Ölkonzern PDVSA die Mehrheitsbeteiligung an allen Projekten halten muss. Ausländischen Firmen wurde lediglich eine Minderheitsbeteiligung in Joint Ventures gestattet.

Große US-Konzerne wie ConocoPhillips, Chevron und ExxonMobil weigerten sich, diese Bedingungen zu akzeptieren, und verließen daher das Land.

Die Trump-Regierung hat diese Verstaatlichung von vor 18 Jahren als einen Angriff auf die Vereinigten Staaten dargestellt.

Trump prahlte damit, versucht zu haben, Venezuelas Öl zu übernehmen

Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Trump Venezuelas Bodenschätze ins Visier genommen hat.

Während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident unternahm Trump 2019 einen weiteren Putschversuch in Venezuela. Er ernannte den bis dahin wenig bekannten rechtsgerichteten Oppositionspolitiker Juan Guaidó zu seinem vermeintlichen „Interimspräsidenten“ Venezuelas.

Obwohl dieser Putschversuch scheiterte, gab Trump später zu, dass das Ziel darin bestand, Venezuela zu „übernehmen“ und dessen Öl zu plündern – und das souveräne, unabhängige Land wie eine US-Kolonie zu behandeln.

In einer Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner im Jahr 2023 erklärte Trump:

Venezuela, wie wäre es, wenn wir Öl von Venezuela kaufen würden? Als ich ging, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernommen. Wir hätten uns das ganze Öl unter den Nagel gerissen. Es wäre direkt nebenan gewesen.

Trumps erster Außenminister war der Vorstandsvorsitzende von ExxonMobil.

In seiner ersten Amtszeit war Trumps erster Außenminister Rex Tillerson, der von 2006 bis 2016 als Vorstandsvorsitzender und CEO von ExxonMobil tätig war.

ExxonMobil war einer der großen US-amerikanischen Ölkonzerne, die Venezuela im Jahr 2007 nach der vollständigen Verstaatlichung der Ölindustrie unter Hugo Chávez verließen.

Seitdem ist ExxonMobil verzweifelt bemüht, wieder in Venezuela Fuß zu fassen.

Tatsächlich hat ExxonMobil die venezolanische Regierung vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) verklagt, einem von der Weltbankgruppe betriebenen Unternehmensschiedsgericht , das von der US-Regierung dominiert wird.

Tillerson war CEO von ExxonMobil, als der Konzern Venezuela verklagte. Kurz darauf wechselte er, wie so oft, zum Außenminister und war dort für die US-Außenpolitik zuständig.

Trumps Top-Berater Stephen Miller behauptet, Venezuelas Öl gehöre den USA.

Es sind nicht nur Trump, sondern auch seine engsten Berater, die darauf bestehen, dass das venezolanische Öl den Vereinigten Staaten gehört.

Trumps berüchtigter, rechtsextremer stellvertretender Stabschef für Politik, Stephen Miller, ist an der Überwachung des US-Krieges gegen Venezuela beteiligt.

In einem Twitter-Beitrag vom 17. Dezember behauptete Miller, dass „amerikanischer Schweiß, Einfallsreichtum und harte Arbeit die Ölindustrie in Venezuela geschaffen haben “.

„Ihre tyrannische Enteignung war der größte jemals verzeichnete Diebstahl amerikanischen Vermögens und Eigentums“, schrieb er.

Millers äußerst irreführende Behauptungen riefen einen Kommentar in der Twitter-Community hervor, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Ölinfrastruktur Venezuelas tatsächlich von venezolanischen Arbeitern auf venezolanischem Boden errichtet wurde.

In der Mitteilung der Community wurde außerdem darauf hingewiesen, dass US-Investoren entschädigt worden seien, nachdem Venezuelas Ölindustrie 1976 erstmals verstaatlicht worden war .

Millers falsche Behauptung, Venezuela sei für die Drogenproduktion verantwortlich, wurde ebenfalls durch einen Beitrag der Twitter-Community widerlegt, der auf Berichte der US-Regierung, genauer gesagt der DEA, verwies. Daraus geht hervor, dass nicht Venezuela, sondern der langjährige US-Verbündete Kolumbien für den in die USA geschmuggelten Kokainhandel verantwortlich ist.

US-Seeblockade führt zu Einschnitten bei venezolanischen Exporten und Importen

Die Trump-Regierung begann im September einen Krieg gegen Venezuela. Bis zum 19. Dezember hatte das US-Militär bei Angriffen auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik mehr als 100 Menschen getötet .

Während des gesamten Krieges eskalierte die Trump-Administration schrittweise ihre aggressiven Taktiken mit dem Ziel, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu destabilisieren und zu stürzen.

Im Dezember begann die US-Regierung vor der Küste Venezuelas mit der Beschlagnahmung von Öltankern und verstieß damit eklatant gegen das Völkerrecht.

Als Trump gefragt wurde, was die US-Regierung mit dem venezolanischen Öl in diesen Tankern tun würde, antwortete er: „Wir behalten es .“ Das ist Piraterie.

Reuters berichtete, dass mehrere Supertanker, die Rohöl in Venezuela aufnehmen wollten, gezwungen waren, umzukehren und die Region zu meiden, weil das US-Militär drohte, ihre Ladung zu stehlen.

Die Trump-Regierung machte jedoch eine Ausnahme: Sie erlaubte die Durchfahrt von Tankern des US-Ölkonzerns Chevron .

Diese US-Seeblockade führte unmittelbar zu einem deutlichen Rückgang der venezolanischen Ölexporte .

Die Trump-Regierung blockierte Venezuela außerdem die Einfuhr von Gütern wie Naphtha, das zur Raffination des venezolanischen Schweröls verwendet wird.

Das Ziel der Seeblockade ist klar: Die Trump-Regierung will Venezuela am Ölexport hindern und so die Staatseinnahmen kürzen. Zudem hat sie den geopolitischen Nebeneffekt, dass dem Hauptrivalen Washingtons Rohöl vorenthalten wird, da rund 80 % der venezolanischen Ölexporte nach China gehen.

Mit seiner Blockade will Trump Venezuela den Zugang zu Devisen abschneiden, eine Hyperinflation auslösen und die Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen.

Washington versucht außerdem, Venezuela von der Einfuhr wichtiger Güter auszuschließen, die für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität notwendig wären. Dies betrifft nicht nur Rohstoffe zur Raffination des venezolanischen Schweröls, sondern auch Lebensmittel.

Venezuela ist stark von Lebensmittelimporten abhängig. Mit ihrer Seeblockade verfolgt die US-Regierung daher das Ziel, den Hunger als Waffe einzusetzen, um im Land Chaos und soziale Instabilität zu stiften und die Regierung von Präsident Maduro zu destabilisieren und zu stürzen.

Sogar die US-Wirtschaftspresse, wie das Magazin Fortune, warnte davor, dass die US-Blockade die venezolanische Wirtschaft „zerstören“ könnte .

Die imperiale Strategie der US-Regierung: „Die Wirtschaft zum Schreien bringen“

Mit anderen Worten, Trump lässt die berüchtigte US-amerikanische Strategie des „Antreibens der Wirtschaft“ wieder aufleben. Dieser Ausdruck stammt von Richard Nixon und Henry Kissinger.

Im Jahr 1970 trafen sich US-Präsident Nixon und sein Top-Berater Kissinger im Weißen Haus mit dem Direktor des Zentralen Nachrichtendienstes, Richard Helms .

Sie kamen zusammen, um über die Wahl des Sozialisten Salvador Allende zum Präsidenten von Chile zu diskutieren (der anschließend einige der größten Kupferreserven der Welt verstaatlichte und damit US-Konzerne und deren Vertreter in Washington verärgerte – genau wie Chávez es einige Jahrzehnte später mit dem venezolanischen Öl tun würde).

Die CIA erhielt den klaren Auftrag, die gewählte Regierung Allendes zu destabilisieren und letztendlich zu stürzen.

„Bringen Sie die Wirtschaft zum Schreien“, wurde CIA-Direktor Helms befohlen.

Die CIA erhielt den Befehl, ihre „besten Leute“ in Vollzeit einzusetzen. Ihr wurde ein Budget von 10 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, mit der Zusage, bei Bedarf mehr Geld bereitzustellen. Das entspräche Ende 2025 fast 83 Millionen Dollar .

Die USA sabotierten letztendlich die chilenische Wirtschaft, was zu hoher Inflation und Chaos führte. Die CIA arbeitete sogar mit rechtsgerichteten Gewerkschaften zusammen, um Streiks durchzuführen, die das Land lahmlegten.

Am 11. September 1973 unterstützte die CIA dann einen Militärputsch, der den gewählten chilenischen Präsidenten Allende stürzte und den faschistischen Diktator Augusto Pinochet an die Macht brachte.

Putschversuche der USA, illegale Sanktionen und Wirtschaftskrieg gegen Venezuela

Genau diese imperiale Strategie hat das US-Imperium über zwei Jahrzehnte hinweg angewendet, um die linke Regierung Venezuelas zu stürzen.

Washington hat zahlreiche Putschversuche in Venezuela unterstützt, darunter einen kurzzeitig erfolgreichen Putsch im Jahr 2002 , der jedoch vom venezolanischen Volk rückgängig gemacht wurde.

Nachdem diese Putschversuche gescheitert waren, griff die US-Regierung zum Wirtschaftskrieg.

Die Regierung von Barack Obama begann 2015 mit der Verhängung von Sanktionen gegen Venezuela. Das Weiße Haus erließ sogar eine Exekutivanordnung, in der „ ein nationaler Notstand aufgrund der ungewöhnlichen und außerordentlichen Bedrohung der nationalen Sicherheit und Außenpolitik der Vereinigten Staaten durch die Situation in Venezuela ausgerufen wurde“.

Als Trump 2017 seine erste Amtszeit antrat, verhängte er harte Sanktionen gegen die venezolanische Regierung und den staatlichen Ölkonzern PDVSA.

Im Jahr 2019 eskalierte Trump diesen hybriden Krieg zu einem umfassenden Wirtschaftsembargo gegen Venezuela .

UN-Experten stellten klar, dass diese einseitigen US-Sanktionen gegen Venezuela illegal seien.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, Alena Douhan, schrieb, dass die US-Sanktionen „ einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen “.

„Das erklärte Ziel der Kampagne des ‚maximalen Drucks‘ – die Regierung Venezuelas zu verändern – verstößt gegen den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten und stellt eine Intervention in die inneren Angelegenheiten Venezuelas dar“, betonte Douhan.

Mit der stetigen Erhöhung der illegalen Sanktionen durch die US-Regierung brach Venezuelas Ölproduktion ein. Dem südamerikanischen Land fiel es nicht nur schwer, sein Rohöl zu exportieren, sondern es war auch nicht in der Lage, die Technologien, Ersatzteile und Produkte zu importieren, die für die Reparatur und Modernisierung seiner Ölinfrastruktur benötigt wurden.

Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) rühmte sich im Jahr 2019, während des Putschversuchs der vorherigen Trump-Regierung, dass die venezolanische Rohölproduktion zusammengebrochen sei.

Die EIA räumte ein, dass einer der Hauptgründe dafür die „US-Sanktionen gegen Venezuelas Energiesektor und PdVSA“ seien.

Der von Trump im Jahr 2019 initiierte Putschversuch scheiterte. Daher unternahm Trump in seiner zweiten Amtszeit unter Außenminister Marco Rubio einen weiteren Putschversuch.

Diesmal setzten sie das US-Militär ein, um Präsident Maduro direkt zum Rücktritt zu zwingen.