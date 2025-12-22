Wie stiehlt man 210 Milliarden Euro ?

Laut dem Letten Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für die Wirtschaft, werden die Vermögenswerte der Bank von Russland, die in der Europäischen Union gehalten werden, einschließlich zentraler Wertpapierdepots (CSDs), wie in Euroclear, „nicht beschlagnahmt und das Prinzip der Staatsimmunität wird respektiert.“

Die Europäischen Finanzinstitute, die russische öffentliche Vermögenswerte halten, sind „vollständig vor jeglichen rechtlichen Verfahren geschützt“. Daher „können zentrale Wertpapierverwahrer jede Beschlagnahme in Russland mit hier eingefrorenen oder immobilisierten Vermögenswerten ausgleichen“, sagte er am 12. Dezember. Aus diesem Grund fürchtet sich die EU nicht vor rechtlichen Verfahren gegen Russland vor internationalen Gerichten (vgl. VAI 4408).