Ein Besuch der deutschen Gedankenpolizei

CJ Hopkins

Heute Morgen erschienen drei bewaffnete Berliner Polizeibeamte an meiner Tür mit einem Durchsuchungsbefehl für meine Wohnung. Sie führten die Durchsuchung durch, verhörten meine Frau und mich und beschlagnahmten meinen Computer.

Der Durchsuchungsbefehl wurde mich im Zusammenhang mit einer neuen strafrechtlichen Ermittlung gegen durch die Berliner Staatsanwaltschaft ausgestellt. Wieder einmal, wie im Jahr 2023, werde ich beschuldigt, pro-nazistisches Material verbreitet zu haben – das „pro-nazistische“ Material in diesem Fall ist mein Buch The Rise of the New Normal Reich: Consent Factory Essays, Vol. III (2020–2021).

Im Gegensatz zu den früheren Vorwürfen, die auf zwei Tweets basierten, in denen das Cover des Buches zu sehen war und die sich gegen die sogenannten Covid-Maßnahmen richteten, beruht diese neue strafrechtliche Untersuchung auf meiner Veröffentlichung und Verbreitung des Buches.

Das Buch wurde im Jahr 2022 von Amazon in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verboten. Bis heute gab es keinen Beweis dafür, dass es auch offiziell von deutschen Behörden verboten worden war, obwohl es in Deutschland aus dem Vertrieb genommen wurde, gleichzeitig mit dem Amazon-Verbot. Es ist in allen anderen Ländern weiterhin erhältlich und wird weltweit von Amazon und Ingram Content Group vertrieben.

Der heutige Besuch beseitigt jeden Zweifel darüber, ob das Buch in Deutschland offiziell verboten ist. Es ist offiziell verboten. Und ich werde von den deutschen Behörden strafrechtlich verfolgt und eingeschüchtert – wegen des „Verbrechens“, es geschrieben, veröffentlicht und verbreitet zu haben.

Diese neue Ermittlung, die Durchsuchung meines Hauses sowie die Beschlagnahmung meines Computers sind offenkundig verfassungswidrig, ein dreister Verstoß gegen meine Rechte als Autor und Verleger gemäß dem deutschen Grundgesetz.

Ich werde selbstverständlich rechtliche Schritte einleiten, um diese Rechte zu verteidigen.

Ich werde zu gegebener Zeit mehr über den heutigen Besuch und die neue Ermittlung schreiben, nachdem ich meinen neuen Computer eingerichtet habe. In der Zwischenzeit: Wenn Sie Mitglied der Presse sind oder jemand mit großer Reichweite in sozialen Medien, wäre ich dankbar, wenn Sie helfen würden, diese Nachricht zu verbreiten. Ich werde sowohl auf X als auch auf Facebook stark „sichtbarkeitsgefiltert“ (d. h. zensiert), sodass dieser Substack im Grunde mein einziges Mittel ist, um die Öffentlichkeit zu erreichen.

Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich in den vergangenen zwei Jahren unterstützt oder über meinen Fall berichtet haben. Wie viele von Ihnen wissen, befindet sich meine ursprüngliche Strafverfolgung noch immer in der Berufung vor dem deutschen Bundesgerichtshof. Ich hatte angenommen, dass ihre Entscheidung – wie auch immer sie ausfällt – endlich dieses Albtraumkapitel beenden würde.

Offensichtlich lag ich falsch.