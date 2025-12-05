Die Evolution hat dich nicht für ein langes Leben geschaffen – kann die Wissenschaft das ändern?

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Jacob Kimmel, Präsident und Mitbegründer von NewLimit, einem Unternehmen, das Medikamente zur Umprogrammierung des Alterungsprozesses entwickelt, erläutert, wie die Evolution den Menschen nur für das Überleben durch Fortpflanzung optimiert hat, nicht für ein langes Leben

Das Altern spiegelt den schwachen evolutionären Druck für Langlebigkeit wider, wodurch Ihre Zellen nach ihren produktivsten Jahren anfällig für den Verfall sind

Die hohe Sterblichkeit in der frühen Menschheitsgeschichte begünstigte die Intelligenz für das Überleben, wobei die fluide Intelligenz in den frühen Erwachsenenjahren ihren Höhepunkt erreichte, um den evolutionären Prioritäten zu entsprechen, anstatt die kognitiven Fähigkeiten bis ins hohe Alter zu erhalten.

Im Gegensatz zu Mikroben entwickelten Menschen aufgrund genetischer Stabilitätsbeschränkungen keine Antibiotika. Stattdessen entstand Ihr adaptives Immunsystem als flexible Abwehr, die Spuren alter Virusbekämpfungen in Ihrer DNA hinterließ.

Die epigenetische Reprogrammierung fordert die Grenzen der Evolution heraus, indem sie den zellulären Verfall umkehrt und eine Möglichkeit bietet, die Gesundheitsspanne zu verlängern.

Das heutige menschliche Leben ist das Ergebnis einer Millionen Jahre währenden Evolution, geprägt von Kräften, die das Überleben und die Anpassung begünstigten. Man könnte meinen, dass derselbe Prozess auch die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit bis ins hohe Alter hinein verlängert hätte. Doch Langlebigkeit war in der evolutionären Blaupause keine Priorität, und das Ergebnis ist ein Körper, der mit dem Alter verschleißt, anstatt für dauerhafte Vitalität ausgelegt zu sein.

Dieses Paradoxon steht im Mittelpunkt eines Interviews im Dwarkesh Podcast mit Jacob Kimmel, Präsident und Mitbegründer von NewLimit, einem Biotechnologieunternehmen, das Medikamente zur Umprogrammierung des Alterungsprozesses entwickelt. In ihrem Gespräch teilt Kimmel seine Erkenntnisse darüber, wie die Evolution die Grenzen der menschlichen Lebensspanne geprägt hat und was die moderne Wissenschaft tun kann, um diesen Verlauf zu ändern.

Die evolutionären Kompromisse, die den Menschen schnell altern lassen

Der Alterungsprozess Ihres Körpers spiegelt die Entscheidungen wider, die die Evolution getroffen hat, um das Überleben gegen ein komplexes Geflecht von Einschränkungen abzuwägen. Kimmel identifiziert drei Schlüsselfaktoren, die erklären, warum die natürliche Selektion Ihnen keine längere, gesündere Lebensdauer beschert hat. Indem er die Evolution als einen Optimierungsprozess mit begrenzten Ressourcen betrachtet, erklärt er, warum Ihre Zellen und Systeme mit der Zeit nachlassen, und deckt Kompromisse auf, die unmittelbare Bedürfnisse gegenüber langfristiger Vitalität bevorzugt haben.

Die Evolution verlangte von Ihnen lediglich, dass Sie sich fortpflanzen konnten – Die natürliche Selektion begünstigte Merkmale, die Menschen bis ins gebärfähige Alter brachten und ihnen ermöglichten, Kinder großzuziehen, aber darüber hinaus übte sie kaum Druck aus. Wie Kimmel erklärt, war in der Geschichte der Menschen und Primaten die tägliche Wahrscheinlichkeit, an Infektionen, durch Raubtiere oder durch Unfälle zu sterben (was er als „Basisrisikorate” bezeichnete), extrem hoch. Wenn die meisten Menschen im Alter von etwa 40 Jahren starben, gab es keinen evolutionären Anreiz, Merkmale zu entwickeln, die einen Menschen mit 60 Jahren noch kräftig machten. „Die Anzahl der Individuen in der Population, die es später in diesem Lebensalter schaffen werden, wo man einige seiner evolutionären Neuerungen nutzen kann, um zu versuchen, seine Lebensdauer zu verlängern, ist relativ begrenzt”, sagte Kimmel.

– Eine längere Kindheit ermöglichte es den Menschen, größere, leistungsfähigere Gehirne zu entwickeln, aber eine zu lange Adoleszenz barg das Risiko, vor der Fortpflanzung zu sterben. Dies spiegelt sich in Ihrer fluiden Intelligenz wider, der Fähigkeit, zu argumentieren, neue Probleme zu lösen und flexibel zu denken, ohne sich auf Vorwissen oder Erfahrungen zu stützen, die ihren Höhepunkt im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren erreicht. Die Evolution optimierte die kognitiven Fähigkeiten für den Zeitpunkt, zu dem Sie am ehesten einen Beitrag zur Gruppe leisten konnten, und nicht für einen späteren Zeitpunkt im Leben. Mathematische Entdeckungen erfolgen oft vor dem 30. Lebensjahr, was darauf hindeutet, dass der Höhepunkt Ihres Gehirns mit dem Alter übereinstimmt, in dem Sie im Laufe der Evolutionsgeschichte den größten Beitrag zur Population leisten können. Die Evolution könnte sogar eine kürzere Lebensdauer begünstigt haben – Kimmel erklärt, dass aus der Perspektive des „egoistischen Gens“ ältere Menschen, die weniger fit sind und weiterhin Ressourcen verbrauchen, das Überleben der Gruppe insgesamt beeinträchtigen könnten. Wenn Sie länger leben, aber weniger Kalorien beitragen oder weniger Ressourcen sammeln als jüngere Mitglieder, verringert Ihre längere Anwesenheit tatsächlich die Fitness der Gruppe. In diesem Sinne begünstigt die Evolution tendenziell den Umsatz und gibt jüngeren und produktiveren Individuen die Möglichkeit, ihre Gene effektiver zu verbreiten. Laut Kimmel:

„Es gibt eine Vorstellung, wonach eine Bevölkerung, die demografisch mit vielen älteren Menschen belastet ist, selbst wenn diese noch über einen gewissen Zeitraum im späteren Leben fruchtbar wären, tatsächlich einen negativen Nettoeffekt auf die Verbreitung des Genoms hat und dass ein Genom tatsächlich auf einen maximalen Umsatz und eine maximale Populationsgröße bei maximaler Fitness optimiert sein sollte.“

Langlebigkeit unterliegt den Beschränkungen des Optimierungsprozesses der Evolution – Kimmel beschreibt das Genom als eine Reihe von Parametern und die natürliche Selektion als einen Optimierer mit Grenzen. Die Mutationsraten müssen niedrig bleiben, um katastrophale Fehler wie Krebs zu verhindern, und kleine Populationen schränken die Anzahl der genetischen Varianten ein, die getestet werden können. Gleichzeitig waren Ihre Vorfahren in einen ständigen Kampf mit Infektionskrankheiten verwickelt, der einen Großteil der Aufmerksamkeit der Evolution in Anspruch nahm. Diese Einschränkungen ließen wenig Spielraum für die Feinabstimmung von Merkmalen, die mit Langlebigkeit zusammenhängen, selbst wenn ein längeres Leben einige Vorteile geboten hätte.

Kimmel betont, dass das Altern kein einzelner Fehler ist, den die Evolution leicht hätte korrigieren können, sondern ein multikausaler Prozess, der durch viele Ebenen molekularer Regulation geprägt ist. Der Funktionsverlust Ihrer Zellen ist auf akkumulierte Veränderungen in der Genexpression und Resilienz zurückzuführen, nicht auf einen einzigen Defekt. Diese Komplexität erklärt, warum die Evolution das Altern nicht einfach „repariert” hat und warum Interventionen auf mehrere Wege abzielen müssen, um Ihre gesunden Lebensjahre zu verlängern.

Warum Menschen keine eigenen Antibiotika entwickelt haben

Als Kimmel die evolutionären Grenzen der menschlichen Biologie diskutierte, verwies er auf Antibiotika als lehrreiches Beispiel. Die Fähigkeit Ihres Körpers, Infektionen zu bekämpfen, beruht auf komplexen Abwehrmechanismen, aber Sie fragen sich vielleicht, warum die Evolution Sie nie mit eingebauten Antibiotika ausgestattet hat, wie sie von Mikroben produziert werden. Stattdessen hat sich Ihr Immunsystem als flexible Alternative zu Antibiotika entwickelt, geprägt von Krankheitserregern.

Mikroben produzieren Antibiotika dank eines einzigartigen evolutionären Vorteils — Mit ihrer enormen Populationsgröße und extrem hohen Mutationsrate liefern sich Bakterien und Pilze einen chemischen Wettlauf, in dem sie Moleküle wie Antibiotika produzieren, um ihre Konkurrenten auszustechen. Dieser Prozess ermöglicht es Mikroben, sich schnell anzupassen und verschiedene Verbindungen zu produzieren, die auf bestimmte Konkurrenten in ihrer Umgebung abzielen.

Unsere Mutationsrate muss relativ niedrig bleiben, um die Stabilität unseres komplexen Genoms zu schützen. Schnelle Mutationen auf mikrobieller Ebene würden katastrophale Folgen haben, insbesondere unkontrollierten Krebs. Diese Einschränkung bedeutet, dass Mikroben von Variation profitieren, während Säugetiere auf genetische Stabilität angewiesen sind, um von einer Generation zur nächsten zu überleben. Aufgrund dieser biologischen Grenzen haben Menschen ein anderes Abwehrsystem entwickelt – Anstatt chemische Antibiotika im Körper zu produzieren, haben Sie ein adaptives Immunsystem entwickelt, das in der Lage ist, Bedrohungen zu lernen und sich daran zu erinnern. Dieser Ansatz bietet Flexibilität, ohne auf hohe Mutationsraten angewiesen zu sein. Außerdem kann Ihr Körper so während Ihres gesamten Lebens auf eine Vielzahl von Krankheitserregern reagieren, selbst wenn diese sich verändern und anpassen.

Anstatt chemische Antibiotika im Körper zu produzieren, haben Sie ein adaptives Immunsystem entwickelt, das in der Lage ist, Bedrohungen zu lernen und sich daran zu erinnern. Dieser Ansatz bietet Flexibilität, ohne auf hohe Mutationsraten angewiesen zu sein. Außerdem kann Ihr Körper so während Ihres gesamten Lebens auf eine Vielzahl von Krankheitserregern reagieren, selbst wenn diese sich verändern und anpassen. Ihre DNA trägt noch immer die Spuren vergangener Kämpfe mit Krankheitserregern – Über Millionen von Jahren hinweg haben Infektionskrankheiten das Überleben geprägt, und die genetischen Aufzeichnungen zeigen, welche Abwehrmechanismen Ihre Vorfahren gegen diese Bedrohungen entwickelt haben. Diese Überreste sind ein Beweis dafür, wie stark Mikroben die menschliche Evolution beeinflusst haben, selbst wenn die Krankheitserreger selbst längst verschwunden sind. Kimmel verweist auf ein eindrucksvolles Beispiel:

„Wir haben ein Gen namens TRIM5alpha. Es bindet tatsächlich ein endogenes Retrovirus, das zwar nicht mehr vorhanden ist, aber einst von einer Gruppe von Forschern wieder zum Leben erweckt wurde. Es wurde nachgewiesen, dass dies der Fall ist. Wir haben dieses endogene Gen, das sich im Grunde genommen wie ein Baseball in einem Handschuh um das Kapsid des Virus legt und es daran hindert, zu infizieren.“

Das Epigenom als Weg zu jugendlicher Funktion

Die Evolution hat Grenzen gesetzt, was Ihr Körper entwickeln kann. Kimmel merkt an, dass einer der vielversprechendsten Wege, diese Grenzen zu überwinden, darin besteht, sich auf das Epigenom zu konzentrieren, die Schicht chemischer und struktureller Marker, die reguliert, welche Ihrer Gene aktiviert oder deaktiviert werden.

Das Epigenom erklärt, wie identische DNA unterschiedliche Zelltypen hervorbringt – Beispielsweise tragen eine Nierenzelle und eine Augenzelle denselben genetischen Code, erfüllen jedoch unterschiedliche Aufgaben, da sie vom Epigenom unterschiedlich programmiert sind.

Das sind Proteine, die sich an die DNA binden und die Genaktivität steuern, indem sie bestimmte Gene aktivieren und andere deaktivieren. Kimmel beschreibt sie als Dirigenten eines Orchesters – sie üben die Funktionen nicht selbst aus, sondern bestimmen, welche Instrumente spielen, wann sie einsetzen und wie sie miteinander interagieren. Auf die gleiche Weise geben Transkriptionsfaktoren den Rhythmus des Zellverhaltens vor. Epigenetische Reprogrammierung stellt jugendliche Muster der Genaktivität wieder her – Mit zunehmendem Alter driftet das Epigenom ab, was zu einer schwächeren Zellleistung führt. Durch die gezielte Steuerung der Transkriptionsfaktoren soll das Ziel erreicht werden, gealterte Zellen in einen Zustand zurückzuversetzen, in dem sie so effektiv funktionieren wie in ihrer Jugend, ohne dabei die DNA-Sequenz selbst zu verändern. Beispielsweise würde eine Leberzelle eine Leberzelle bleiben, aber ihre Fähigkeit zurückgewinnen, Giftstoffe effizient auszuscheiden, und eine gealterte T-Zelle würde ihre Fähigkeit zur Bekämpfung von Infektionen wiedererlangen.

Diese von dem Wissenschaftler Shinya Yamanaka entdeckten Faktoren entziehen einer Zelle ihre spezialisierte Identität und verwandeln sie in eine leere Tafel, die zu jedem Zelltyp werden könnte. Kimmel merkt an, dass dieser Prozess zwar sehr wirkungsvoll ist, aber auch Risiken birgt, da er die Funktion der Zelle in Ihrem Gewebe stört. Die Größe dieses Raums ist eine der größten wissenschaftlichen Herausforderungen – Es gibt Tausende von Transkriptionsfaktoren, und wenn man die möglichen Kombinationen berücksichtigt, steigt die Anzahl der potenziellen Interventionen auf Billionen. Es ist unmöglich, jede Möglichkeit im Labor zu testen, weshalb computergestützte Werkzeuge unverzichtbar geworden sind.

Es gibt Tausende von Transkriptionsfaktoren, und wenn man die möglichen Kombinationen berücksichtigt, steigt die Anzahl der potenziellen Interventionen auf Billionen. Es ist unmöglich, jede Möglichkeit im Labor zu testen, weshalb computergestützte Werkzeuge unverzichtbar geworden sind. Hier kommen computergestützte Werkzeuge ins Spiel – Modelle des maschinellen Lernens können riesige Mengen an experimentellen Daten analysieren und dabei helfen, die vielversprechendsten Transkriptionsfaktorkombinationen für Tests zu ermitteln. Anstatt sich blind durch endlose Optionen zu arbeiten, können Forscher diese Technologie nutzen, um einen fokussierten Weg einzuschlagen.

In diesem Sinne geht es nicht nur darum, das Altern zu verstehen, sondern auch darum, eine neue Art von Instrumentarium für die Medizin zu entwickeln – eines, das die Forschung vorantreibt und die Möglichkeiten der Behandlung erweitert.

Ansätze zur zellulären Verabreichung

Die Verabreichung von Transkriptionsfaktoren in Ihre Zellen ist eine weitere zentrale Herausforderung für die epigenetische Reprogrammierung. Heute gibt es zwei Hauptmethoden, um dies zu erreichen, aber beide basieren auf Technologien, die ursprünglich für andere Bereiche der Medizin entwickelt wurden, wie Gentherapie und Impfstoffe, und beide haben Vor- und Nachteile.

Lipidnanopartikel (LNPs) — Diese „Fettbläschen”, die Zellmembranen ähneln, werden von Geweben wie der Leber aufgenommen, die auf natürliche Weise Fett absorbieren. Es handelt sich um dieselbe Technologie, die auch in mRNA-Impfstoffen verwendet wird, wo sie RNA in die Zellen transportieren. Bei der Reprogrammierung können sie RNA-Anweisungen für Transkriptionsfaktoren liefern. Kimmel weist jedoch darauf hin, dass LNPs physikalische Grenzen hinsichtlich ihrer Bewegung durch den Körper haben, sodass sie wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung darstellen. Ich habe auch bereits zuvor über ihre Risiken berichtet, unter anderem im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen, in „HIV-mRNA-Impfstoffe scheitern weiterhin in klinischen Studien“.

Diese „Fettbläschen”, die Zellmembranen ähneln, werden von Geweben wie der Leber aufgenommen, die auf natürliche Weise Fett absorbieren. Es handelt sich um dieselbe Technologie, die auch in mRNA-Impfstoffen verwendet wird, wo sie RNA in die Zellen transportieren. Bei der Reprogrammierung können sie RNA-Anweisungen für Transkriptionsfaktoren liefern. Kimmel weist jedoch darauf hin, dass LNPs physikalische Grenzen hinsichtlich ihrer Bewegung durch den Körper haben, sodass sie wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung darstellen. Ich habe auch bereits zuvor über ihre Risiken berichtet, unter anderem im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen, in „HIV-mRNA-Impfstoffe scheitern weiterhin in klinischen Studien“. Virale Vektoren — Eine weitere gängige Methode bedient sich Viren, die sich speziell dafür entwickelt haben, in Zellen einzudringen. Ein Beispiel ist das AAV (Adeno-assoziiertes Virus), das DNA-Nutzlasten in bestimmte Zelltypen transportieren kann. Kimmel vergleicht das AAV mit einem kleinen Lieferwagen – es kann ganze Gene transportieren, hat aber nur begrenzten Laderaum. Forscher manipulieren diese viralen Sequenzen weiter, um den Wirkungsort der genetischen Nutzlast einzuschränken. Virale Vektoren sind jedoch immer mit einer gewissen Immunogenität verbunden, was das Risiko von Immunreaktionen und Toxizität erhöht.

Eine weitere gängige Methode bedient sich Viren, die sich speziell dafür entwickelt haben, in Zellen einzudringen. Ein Beispiel ist das AAV (Adeno-assoziiertes Virus), das DNA-Nutzlasten in bestimmte Zelltypen transportieren kann. Kimmel vergleicht das AAV mit einem kleinen Lieferwagen – es kann ganze Gene transportieren, hat aber nur begrenzten Laderaum. Forscher manipulieren diese viralen Sequenzen weiter, um den Wirkungsort der genetischen Nutzlast einzuschränken. Virale Vektoren sind jedoch immer mit einer gewissen Immunogenität verbunden, was das Risiko von Immunreaktionen und Toxizität erhöht. Zukünftige Lösungen könnten den Systemen ähneln, die Ihr eigener Körper bereits nutzt – Das Immunsystem verfügt bereits über Zellen, die das Gewebe überwachen, Probleme erkennen und gezielte Reaktionen auslösen. Diese manipulierten Immunzellen könnten schließlich die Rolle von Kurieren für Reprogrammierungstherapien übernehmen und diese mit einer Präzision und Sicherheit transportieren, die mit den derzeitigen Methoden nicht erreicht werden kann. Laut Kimmel:

„Letztendlich werden wir das Problem der Übertragung wahrscheinlich so lösen müssen, wie unser eigenes Genom die Übertragung gelöst hat. Wir haben dasselbe Problem, das während der Evolution aufgetreten ist … Wir haben Zelltypen in unserem Körper, T-Zellen und B-Zellen, die durch die Evolution so konstruiert sind, dass sie herumwandern und jedes Gewebe, das sie benötigen, einlagern können.

Während die Verabreichung nach wie vor eine der praktischen Hürden für die Neuprogrammierung von Therapien darstellt, weist Kimmel auch auf eine umfassendere Herausforderung in der Medizin hin – das Tempo der Entdeckungen selbst. Selbst wenn man das Problem der Verabreichung von Therapien in Zellen löst, wird die Entwicklung dieser Therapien durch die Kosten und Einschränkungen der traditionellen Laborarbeit verlangsamt. An dieser Stelle führt er das Konzept der „virtuellen Zellen” ein.

Wie virtuelle Zellen die Arzneimittelforschung verändern könnten

„Erooms Gesetz“ ist ein Begriff, der durch die Umkehrung von Moores Gesetz geprägt wurde, das laut Kimmel die „Verdopplung der Rechendichte auf Siliziumchips alle paar Jahre“ beschreibt. Dieser stetige Fortschritt hat jahrzehntelang rasante technologische Entwicklungen vorangetrieben. In der Biopharmazie hat sich jedoch der gegenteilige Trend durchgesetzt. Seit den 1950er Jahren ist die Zahl der pro Milliarde Dollar investierten neuen Medikamente stetig zurückgegangen, und dieser Rückgang hat sich über mehrere technologische Epochen hinweg fortgesetzt.

Computermodelle helfen dabei, den Engpass durch Versuch und Irrtum zu verringern — Eine große Herausforderung bei der Arzneimittelentwicklung ist die Abhängigkeit von Versuch und Irrtum in lebenden Systemen. Jedes Experiment ist kostspielig, langsam und von begrenztem Umfang, sodass der Fortschritt durch die physischen Engpässe des Labors eingeschränkt wird. Kimmel erklärt, dass genaue Computermodelle einen Großteil dieses Prozesses in den Computer verlagern könnten, sodass Forscher die Biologie mit weitaus größerer Geschwindigkeit und in größerem Umfang simulieren könnten als mit herkömmlichen Experimenten.

Eine große Herausforderung bei der Arzneimittelentwicklung ist die Abhängigkeit von Versuch und Irrtum in lebenden Systemen. Jedes Experiment ist kostspielig, langsam und von begrenztem Umfang, sodass der Fortschritt durch die physischen Engpässe des Labors eingeschränkt wird. Kimmel erklärt, dass genaue Computermodelle einen Großteil dieses Prozesses in den Computer verlagern könnten, sodass Forscher die Biologie mit weitaus größerer Geschwindigkeit und in größerem Umfang simulieren könnten als mit herkömmlichen Experimenten. Was sind virtuelle Zellen? Virtuelle Zellen sind computergestützte Simulationen des Verhaltens realer Zellen. Indem sie erfassen, wie Gene exprimiert werden, wie Proteine interagieren und wie Signalwege reagieren, schaffen sie eine digitale Umgebung, in der Interventionen getestet werden können. In der Praxis bedeutet dies, dass Wissenschaftler simulieren können, wie Transkriptionsfaktoren oder andere Therapien die Genaktivität und Zellfunktion verändern, und dann wenig vielversprechende Ansätze herausfiltern können, bevor sie ins Labor gehen.

Virtuelle Zellen sind computergestützte Simulationen des Verhaltens realer Zellen. Indem sie erfassen, wie Gene exprimiert werden, wie Proteine interagieren und wie Signalwege reagieren, schaffen sie eine digitale Umgebung, in der Interventionen getestet werden können. In der Praxis bedeutet dies, dass Wissenschaftler simulieren können, wie Transkriptionsfaktoren oder andere Therapien die Genaktivität und Zellfunktion verändern, und dann wenig vielversprechende Ansätze herausfiltern können, bevor sie ins Labor gehen. Virtuelle Zellen erweitern die Testmöglichkeiten – Der Vorteil liegt nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch in der Möglichkeit, Ideen zu erforschen, die in physischen Labors nicht umsetzbar wären. Ganze Klassen von Hypothesen könnten computergestützt getestet werden, wodurch der Umfang der Entdeckungen über das hinaus erweitert würde, was mit den derzeitigen Ressourcen möglich ist. Dadurch entfällt zwar nicht die Notwendigkeit von Laborarbeiten, aber es bedeutet, dass nur die vielversprechendsten Interventionen diese Phase erreichen, was Zeit und Kosten spart.

– Der Vorteil liegt nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch in der Möglichkeit, Ideen zu erforschen, die in physischen Labors nicht umsetzbar wären. Ganze Klassen von Hypothesen könnten computergestützt getestet werden, wodurch der Umfang der Entdeckungen über das hinaus erweitert würde, was mit den derzeitigen Ressourcen möglich ist. Dadurch entfällt zwar nicht die Notwendigkeit von Laborarbeiten, aber es bedeutet, dass nur die vielversprechendsten Interventionen diese Phase erreichen, was Zeit und Kosten spart. Kimmel bezeichnet diesen Wandel als unerlässlich, um sich von Erooms Gesetz zu befreien – Ohne ihn würde die Arzneimittelentwicklung weiterhin durch langsame, teure Zyklen eingeschränkt bleiben, die Innovationen behindern. Mit ihm könnte die Medizin auf eine Zukunft zusteuern, in der Entdeckungen eher wie in der Informatik skalieren, angetrieben durch die Fähigkeit, Biologie in silico zu modellieren.

Durch die Modellierung ganzer Zellen in silico könnte der Trial-and-Error-Zyklus der Arzneimittelentwicklung transformiert werden. Weitere Informationen darüber, wie neue Technologien das Gesundheitswesen verändern, finden Sie unter „Intelligente Medizin – Augmented Reality und KI zur Transformation des Gesundheitswesens“.

Wirtschaftliche Ansätze für zukünftige Behandlungen

Schließlich wendet sich das Interview von der Wissenschaft der Reprogrammierung der Wirtschaftlichkeit zu, wie zukünftige Medikamente zu den Patienten gebracht werden könnten. Mit dem Fortschritt der Medizin wird sich auch die Art und Weise, wie Sie Zugang zu transformativen Therapien erhalten und diese bezahlen, weiterentwickeln. Kimmel skizziert die Herausforderungen und Chancen bei der Finanzierung und Bereitstellung von Therapien, die Ihre gesunden Lebensjahre verlängern könnten.

Ein bereits diskutiertes Modell ist die leistungsbezogene Bezahlung – dabei hängen die Kosten einer Therapie von ihrer tatsächlichen Wirksamkeit für Sie ab. Bei langwierigen Behandlungen, wie beispielsweise solchen gegen Alterungsprozesse, stehen Versicherer vor Herausforderungen, da Patienten möglicherweise den Anbieter wechseln, bevor sie einen Nutzen feststellen können. Durch die Kopplung der Bezahlung an messbare Gesundheitsverbesserungen wird sichergestellt, dass Sie wirksame Therapien erhalten, während gleichzeitig die Bedenken der Kostenträger hinsichtlich der Deckung hoher Vorabkosten ausgeräumt werden.

dabei hängen die Kosten einer Therapie von ihrer tatsächlichen Wirksamkeit für Sie ab. Bei langwierigen Behandlungen, wie beispielsweise solchen gegen Alterungsprozesse, stehen Versicherer vor Herausforderungen, da Patienten möglicherweise den Anbieter wechseln, bevor sie einen Nutzen feststellen können. Durch die Kopplung der Bezahlung an messbare Gesundheitsverbesserungen wird sichergestellt, dass Sie wirksame Therapien erhalten, während gleichzeitig die Bedenken der Kostenträger hinsichtlich der Deckung hoher Vorabkosten ausgeräumt werden. Eine weitere Veränderung könnte der direkte Zugang für Verbraucher sein – Bei diesem Modell könnten Medikamente den Patienten ähnlich wie Konsumgüter zur Verfügung gestellt werden, wobei einige der traditionellen Kanäle, die stark von Versicherern und Zwischenhändlern abhängig sind, umgangen werden. Dieser Ansatz könnte Ihren Zugang zu innovativen Medikamenten vereinfachen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen oder Therapien im Zusammenhang mit dem Altern.

Bei diesem Modell könnten Medikamente den Patienten ähnlich wie Konsumgüter zur Verfügung gestellt werden, wobei einige der traditionellen Kanäle, die stark von Versicherern und Zwischenhändlern abhängig sind, umgangen werden. Dieser Ansatz könnte Ihren Zugang zu innovativen Medikamenten vereinfachen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen oder Therapien im Zusammenhang mit dem Altern. Die Entwicklung dieser Therapien beginnt oft bei kleinen Biotech-Unternehmen – „Die Branche hat sich gewissermaßen zweigeteilt, wobei kleinere Biotech-Unternehmen wie das unsere den größten Teil der frühen Forschung übernehmen“, sagte Kimmel. Größere Unternehmen steigen später ein, um klinische Studien, behördliche Zulassungen und den weltweiten Vertrieb zu übernehmen. Diese Arbeitsteilung spiegelt wider, wie Risiken und Fachwissen in der Branche verteilt sind.

Die Zukunft der Medizin hängt nicht nur von wissenschaftlichen Durchbrüchen ab, sondern auch davon, wie Therapien zu Ihnen gelangen. Von den durch die Evolution gesetzten Grenzen bis hin zum Einsatz epigenetischer Reprogrammierung, Verabreichungssystemen und virtuellen Modellen der Biologie – jeder Teil der Diskussion kommt zu dem gleichen Schluss: Ihre Zellen verfügen bereits über die Fähigkeit zur Selbstheilung. Mit den richtigen Inputs und sorgfältig entwickelten Werkzeugen kann dieses Potenzial freigesetzt werden, um jugendliche Funktionen wiederherzustellen und nicht nur die Lebensdauer, sondern auch die Gesundheitsspanne zu verlängern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Evolution, Altern und zellulärer Reprogrammierung

F: Warum hat die Evolution den Menschen nicht länger leben lassen?

A: Die Evolution hat Ihren Körper so geformt, dass er lange genug überlebt, um sich fortzupflanzen und Kinder großzuziehen, nicht aber, um danach noch Jahrzehnte lang gesund zu bleiben. Aufgrund der hohen Risiken durch Infektionen, Raubtiere und Unfälle wurden die meisten Menschen nicht älter als 40 Jahre, sodass kaum Druck bestand, die Eigenschaften für das Alter zu optimieren.

F: Was ist fluide Intelligenz und warum nimmt sie mit dem Alter ab?

A: Fluide Intelligenz ist Ihre Fähigkeit, neue Probleme zu lösen und flexibel zu denken, ohne sich auf vergangene Erfahrungen zu stützen. Sie erreicht ihren Höhepunkt in Ihren 20ern oder 30ern, als die Evolution kognitive Fähigkeiten, die das Überleben und den Beitrag zur Gruppe unterstützten, am stärksten begünstigte. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Fähigkeit natürlich ab, da die Evolution weniger Wert auf die Aufrechterhaltung der kognitiven Höchstleistung im späteren Leben legte.

F: Warum haben Menschen keine eigenen Antibiotika entwickelt?

A: Mikroben wie Bakterien und Pilze produzieren Antibiotika, weil sie schnell mutieren und in riesigen Populationen existieren. Diese Strategie können Sie nicht übernehmen, da hohe Mutationsraten Ihr Genom destabilisieren und Ihr Krebsrisiko erhöhen würden. Stattdessen haben Sie ein adaptives Immunsystem entwickelt, das während Ihres gesamten Lebens Bedrohungen lernt und speichert.

F: Was ist epigenetische Reprogrammierung?

A: Die epigenetische Reprogrammierung zielt auf das Epigenom ab, die chemischen und strukturellen Marker, die steuern, welche Ihrer Gene ein- oder ausgeschaltet sind. Durch die Anpassung dieser Marker können gealterte Zellen wieder zu jugendlichen Aktivitätsmustern zurückgeführt werden, ohne ihre DNA-Sequenz zu verändern.

F: Was sind virtuelle Zellen und warum sind sie wichtig?

A: Virtuelle Zellen sind computergestützte Simulationen des Verhaltens realer Zellen. Sie ermöglichen es Forschern, Genaktivität, Proteininteraktionen und zelluläre Signalwege in silico zu modellieren. Auf diese Weise können Millionen von Interventionen virtuell getestet werden, bevor die besten davon in Laborexperimente übergehen, was die Effizienz steigert.

