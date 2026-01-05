Ein Blick hinter den Vorhang: Neue Hinweise auf den Rollout der britischen Digital-ID

Großbritannien treibt digitale Identität in die operative Phase

Eine Stellenausschreibung im britischen Kabinettsamt liefert neue Hinweise darauf, dass das staatliche Programm zur digitalen Identität (Digital ID) nicht länger in einer konzeptionellen oder vorbereitenden Phase steckt, sondern konkret umgesetzt wird. Darauf machte der Journalist und Forscher Lewis Brackpool in einem Beitrag auf X aufmerksam. Die Information beruht nach seinen Angaben auf einem Hinweis eines internen Whistleblowers.

NOW — We’ve received a tip-off from an internal whistleblower drawing attention to a senior Cabinet Office job advert that sheds light on the government’s Digital ID programme.



The Cabinet Office is recruiting a Deputy Director for Operational Policy, Digital ID, at Senior Civil… pic.twitter.com/qUqDWa9Wc9 — Lewis Brackpool (@Lewis_Brackpool) December 29, 2025

Konkret sucht das Cabinet Office einen stellvertretenden Direktor für operative Politik im Bereich digitale Identität. Diese Position ist ausdrücklich dafür vorgesehen, die operative Einführung der digitalen ID über die gesamte britische Regierung hinweg zu leiten. Damit wird deutlich, dass es nicht mehr um Grundsatzfragen oder Pilotprojekte geht, sondern um den flächendeckenden Einsatz.

Aus der Stellenbeschreibung geht hervor, dass die künftige Führungskraft unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsszenarien der digitalen Identität verantwortlich sein soll. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit zentralen Regierungsstellen vorgesehen, darunter das Innenministerium, das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (DSIT) sowie der Government Digital Service (GDS). Auch die Überwachung technischer Standards und regulatorischer Vorgaben gehört explizit zum Aufgabenprofil.

Besonders auffällig ist die zeitliche Ausgestaltung der Stelle. Sie wird als befristete Entsendung über 18 Monate ausgeschrieben. Brackpool interpretiert dies als Hinweis auf eine beschleunigte Umsetzungsphase, in der innerhalb eines klar definierten Zeitraums greifbare Ergebnisse erzielt werden sollen. Eine solche Befristung deutet darauf hin, dass die Regierung den operativen Rollout der digitalen Identität als prioritäres Projekt mit konkretem Endziel betrachtet.

Die Stellenausschreibung steht zudem im Kontext laufender Anfragen nach dem Freedom of Information Act. Diese FOI-Anfragen zielen auf die Governance-Strukturen des Digital-ID-Programms, die internen Genehmigungsprozesse sowie die Koordination zwischen den beteiligten Behörden. Vor diesem Hintergrund erhält die Ausschreibung besonderes Gewicht, da sie Einblicke gewährt, die bislang weder politisch noch öffentlich detailliert kommuniziert wurden.

Insgesamt spricht vieles dafür, dass die britische Regierung die digitale Identität nun aktiv in den Verwaltungsalltag integrieren will. Das Cabinet Office übernimmt dabei offenbar eine zentrale Steuerungsfunktion. Gleichzeitig wächst der öffentliche und journalistische Druck, Transparenz über Entscheidungswege, Zuständigkeiten und die langfristigen Folgen einer landesweiten Digital-ID-Infrastruktur herzustellen.

Die Stellenausschreibung könnte sich damit als Schlüsseldokument erweisen – nicht nur für den technischen Fortschritt des Projekts, sondern auch für die politische Debatte über Kontrolle, Datenschutz und staatliche Macht im digitalen Zeitalter.