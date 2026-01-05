Trump bombardiert an Weihnachten drei Länder für Israel

Keines davon liegt überhaupt im Nahen Osten. Macht euch bereit für ein blutiges Jahr 2026.

Kevin Barrett

Donald Trump, der vermeintliche „America-first“-Präsident, wurde von Wählern gewählt, die genug von sinnlosen Kriegen haben – insbesondere von sinnlosen Kriegen für Israel. In dieser Woche hat er diese Wähler über den Tisch gezogen und Israel ein Weihnachtsgeschenk gemacht, indem er drei Länder bombardierte, die Israel bombardiert haben wollte. Merkwürdigerweise liegt keines davon im Nahen Osten.

Am 24. Dezember, Heiligabend, bombardierte Trump Venezuela. Zwei Tage später behauptete er, er habe einen venezolanischen Hafen bombardiert und eine „große Anlage“ ausgeschaltet, die für „Drogenhandel“ genutzt werde. Der Drogenhandel ist natürlich nur ein Vorwand. Aber falls er tatsächlich einen Hafen bombardiert hat, hat Trump gerade einen Krieg begonnen, und Venezuela hat jedes Recht, als Vergeltung US-Häfen zu bombardieren – oder US-Schiffe zu versenken.

Dann, am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag, bombardierte Trump Nigeria. Er bot erneut eine absurde Begründung an: Angeblich habe er Christen vor der Verfolgung durch muslimische Extremisten gerettet. Doch in den Gebieten im nigerianischen Bundesstaat Sokoto, die er bombardierte, leben keine Christen, und die lokalen Behörden waren von den Angriffen völlig überrascht, die vollkommen zufällig und sinnlos wirkten. Laut CNN „berichteten Bewohner des Dorfes Jabo, wo Trümmer eines der Raketen einschlugen, von keinen Opfern und sagten, es habe in diesem Gebiet keinerlei ISIS-Aktivität gegeben.“

Ebenfalls am Weihnachtstag bombardierte Trump Somalia, 6.000 Meilen entfernt, am anderen Ende Afrikas gegenüber von Nigeria. Wieder einmal lautete die lächerliche Begründung „ISIS“. Und wie beim Angriff auf Nigeria waren auch die Bombardierungen Somalias völlig sinnlos: „Trump beschießt Somalia ohne jede Wirkung.“

Aus der Sicht amerikanischer geostrategischer Interessen gibt es keinen erkennbaren Grund für irgendeine dieser bizarren Bombenkampagnen. Venezuela hat angeboten, den USA Öl zu äußerst günstigen Konditionen zu verkaufen und ist nicht die Quelle des amerikanischen Fentanyls. Nigeria unterhält freundschaftliche Beziehungen zu den USA, ebenso Somalia, und in beiden Ländern ist „ISIS“ weitgehend eine von den USA geschaffene Fiktion: US-Steuergelder werden genutzt, um Söldner anzuheuern, die angewiesen werden, an einem Tag die ISIS-Flagge zu hissen und am nächsten die US- und israelische Flagge – so wie es die von den USA geschaffene und unterstützte „ISIS-AlQaida“-Bande tut, die derzeit Syrien kontrolliert.

Wenn Trumps drei Weihnachts-Bombardierungen also keinen strategischen Sinn ergeben, worum ging es dann wirklich? Mit einem Wort: Israel.

Die angeblich anti-ISIS-Bombenkampagnen in Afrika sind PR-Übungen im Auftrag Israels, das seit der JCIT-Konferenz von 1979 pausenlos daran arbeitet, die Illusion eines „radikal-islamischen“ zivilisatorischen Feindes zu erschaffen. Der Kronprinz von Saudi-Arabien hat eingeräumt, dass das gesamte Phänomen des „radikal-islamischen“ wahhabitischen Terrorismus auf US-Anordnung geschaffen wurde (die wiederum aus Tel Aviv kam). Heute, da das hässliche, völkermörderische Gesicht Israels der Welt offenbart wurde, verdoppeln die Israelis ihre Strategie, Islamophobie zu schüren, weil es einfacher ist, als die Menschen dazu zu bringen, Israel zu mögen. Trumps unsinnige Bombardierungen Afrikas verstärken die fabrizierte Illusion, dass furchterregende ISIS-Schreckgespenster (die wir selbst geschaffen haben) kommen, um euch zu holen.

Die Bombardierungen Somalias erfolgten zu einem Zeitpunkt, als Trump Somalier in Minnesota dämonisiert und als Israel gerade als erster Staat die Sezessionisten von „Somaliland“ unterstützte, einer abtrünnigen Provinz Somalias. Israel versucht, Somalia zu zerschlagen und sich einen Teil davon anzueignen, in der Hoffnung, dort eine Militärbasis zu errichten – genau an dem Punkt, an dem der Indische Ozean auf das Rote Meer trifft, eine der geostrategisch wichtigsten Regionen der Welt. Die gesamte Region, ja ganz Westasien und Afrika, lehnt dieses „Zio-Somaliland“-Projekt geschlossen ab. Doch der Israel gehörende Trump manipuliert Somalia, um es dennoch durchzusetzen.

Es ist also leicht zu erkennen, warum Israel will, dass Trump „ISIS“ in Afrika aufbauscht und bombardiert. Aber warum bombardiert er Venezuela?

Die wahrscheinliche Antwort: Israel hasst Venezuela und die lateinamerikanische Linke insgesamt zutiefst, weil sie geschlossen für Palästina einstehen. Und da Venezuela seine Worte in Taten umsetzt – indem es starke wirtschaftliche, kulturelle und (angeblich) militärische Beziehungen zu verschiedenen Elementen der Achse des Widerstands gegen den zionistischen Völkermord pflegt –, geriet die Regierung Maduro ins Visier Tel Avivs.

Zu Maduros Verdienst ist festzuhalten, dass er sich – obwohl er den USA massive Öl-Rabatte anbietet – weigert, sich von dem zionistisch besetzten Washington seine Außenpolitik diktieren zu lassen. Wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi, Baschar al-Assad und in gewissem Maße die heutige iranische Führung will Maduro gute Beziehungen zu den USA – aber nicht um den Preis des Verrats an Palästina oder der Aufgabe der Souveränität.

Es ist leicht zu erkennen, welche amerikanischen Führungspersönlichkeiten den Vereinigten Staaten treu sind – und welche Israel. Alle amerikanischen Führer, die bereit waren, ein Ja von Hussein, Gaddafi, al-Assad, Iran und Maduro anzunehmen, Win-win-Beziehungen zu schmieden und diesen Ländern zu erlauben, sich Israel zu widersetzen, sind den Vereinigten Staaten treu. Und alle amerikanischen Führer, die statt einer Win-win-Freundschaft eine von Zionisten diktierte Feindschaft mit all diesen Ländern wollten, sind Verräter an den Vereinigten Staaten. Man kann davon ausgehen, dass sie von den Israelis entweder erpresst oder bestochen wurden – wahrscheinlich beides.

Heute steht Thomas Massie praktisch allein als hochrangiger US-Beamter, der den Vereinigten Staaten treu ist. Da der Großteil der „amerikanischen“ Regierung übernommen wurde – beginnend mit einem Präsidenten, der damit prahlt, Israel zu gehören, und Netanyahu gerade Unterstützung für einen großen neuen Krieg gegen Iran zugesagt hat –, ist für 2026 mit weiteren wahnsinnigen, sinnlosen Blutbädern zu rechnen, die amerikanisches Blut und Vermögen in aussichtslosen Versuchen vergeuden, die völkermörderischen Zionisten vor den Konsequenzen ihres bösartigen Wahns zu bewahren.