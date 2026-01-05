Die Injektion zwingt den Körper, sowohl das Spike-Protein als auch ein Enzym zu produzieren, das Kopien der Impfstoff-sa-mRNA herstellt.
Jon Fleetwood
Die britische Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) genehmigte am Samstag den selbstverstärkenden sa-mRNA-COVID-19-Impfstoff Kostaive (Zapomeran, ARCT-154) von Arcturus Therapeutics für Personen ab 18 Jahren.
Regierungen ignorieren nicht nur die Bedenken hinsichtlich mRNA-Injektionen, sondern genehmigen trotz begrenzter Langzeitsicherheitsdaten und ungelöster Fragen zur Dauer, Biodistribution und zu immunologischen Effekten sogar weiterentwickelte Versionen dieser genetischen Produkte.
ARCT-154 liefert ein einzelnes selbstreplizierendes mRNA-Molekül, das sowohl das SARS-CoV-2-Spike-Protein als auch ein alphavirales Replikase-Enzym kodiert.
Die sa-mRNA soll von einem Virus der Venezolanischen Pferdeenzephalitis (VEEV) abgeleitet sein.
Die mRNA wird anschließend von menschlichen Zellen zunächst in das Replikase-Enzym übersetzt, das danach Kopien der gesamten mRNA-Nutzlast im Zytoplasma vervielfältigt.
Mit anderen Worten: Nach der Injektion produziert der Körper sowohl das COVID-Spike-Protein als auch ein Enzym, das weitere Kopien der sa-mRNA herstellt.
Die Pressemitteilung der MHRA lautet:
Die Arzneimittelzulassungsbehörde (MHRA) hat heute, am 2. Januar 2026, den mRNA-Impfstoff Zapomeran (Kostaive) gegen COVID-19 für die Immunisierung von Personen ab 18 Jahren zugelassen.
Zapomeran wird als einzelne Auffrischungsdosis von 0,5 ml durch Injektion in den Oberarmmuskel verabreicht. Es enthält eine selbstverstärkende Boten-RNA (sa-mRNA), die die Körperzellen anweist, vorübergehend das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren. Dadurch lernt das Immunsystem, das Virus in Zukunft abzuwehren.