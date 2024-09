Ein Blick in die Zukunft der Ernährung

Von Merryl Nass

Macht Ihr Essen Sie krank?

Plötzlich hat die Tatsache, dass Lebensmittel uns krank machen, wirklich krank, viel Aufmerksamkeit erregt.

Als Robert F. Kennedy Jr. am 23. August ankündigte, er werde seine Präsidentschaftskampagne aussetzen und für Präsident Trump werben, sprachen sowohl er als auch Trump über die Notwendigkeit, die Lebensmittelversorgung zu verbessern, um die Gesundheit Amerikas wiederherzustellen.

In derselben Woche interviewte Tucker Carlson das Geschwisterpaar Casey und Calley Means, die Co-Autoren des New York Times-Bestsellers Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health (Die überraschende Verbindung zwischen Stoffwechsel und grenzenloser Gesundheit). Ihre These, die durch Tausende von medizinischen Forschungsstudien bestätigt wird, lautet, dass Lebensmittel uns sehr gesund oder sehr krank machen können. Die Entscheidungen, die viele Amerikaner im Supermarkt getroffen haben, haben zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Diabetes, Fettleibigkeit und anderen metabolischen und neurologischen Krankheiten geführt, die uns, unsere Organe und unsere Arterien vorzeitig schwächen und altern lassen.

Mit den uns zur Verfügung stehenden Lebensmitteln stimmt eine ganze Menge nicht.

Chemische Düngemittel haben dazu geführt, dass die Böden missbraucht wurden und dadurch an Mikronährstoffen verarmt sind. Es überrascht daher nicht, dass die auf ihnen angebauten Lebensmittel diese Nährstoffe nicht mehr enthalten.

Pestizide und Herbizide schaden nicht nur Menschen, sondern auch Ungeziefer und Unkraut.

Einige Experten sagen, dass wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel einnehmen müssen, weil wir nicht mehr alles, was wir brauchen, aus unseren Lebensmitteln bekommen können.

Die Subventionen für Weizen, Mais und Sojabohnen belaufen sich auf mehr als 5 Milliarden Dollar jährlich in bar und viele andere Formen der Unterstützung, die sich seit 1995 auf über 100 Milliarden Dollar belaufen, was zu einer enormen Überproduktion und Zentralisierung führt.

Wir leben praktisch von überverarbeitetem Müll aus Zucker, Salz, Weizen und Samenölen.

Und das ist erst der Anfang. Das Problem war vorhersehbar. Die Lebensmittelkonzerne wurden immer größer, bis sie praktisch ein Monopol erlangt hatten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, mussten sie die billigsten Zutaten verwenden. Als sich die wenigen verbliebenen Unternehmen zusammenschlossen, übernahm die Industrie die Behörden, die ihre Geschäfte regulierten, und stellte die Regulierung auf den Kopf.

Konsolidierung in der Fleischindustrie

Dann erließen die Regulierungsbehörden Vorschriften, die die Großen begünstigten und die Kleinen benachteiligten. Dabei waren es gerade die Kleinen, die in den meisten Fällen die hochwertigsten Lebensmittel produzierten. Die meisten von ihnen mussten aufgeben und sich eine andere Beschäftigung suchen. Es wurde einfach unwirtschaftlich, Landwirt zu sein.

Die Landwirte und Viehzüchter, die übrig blieben, wurden oft zu Leibeigenen auf ihrem eigenen Land.

Wussten Sie das?

“Siebenundneunzig Prozent der Hühner, die die Amerikaner essen, werden von Landwirten produziert, die einen Vertrag mit einer großen Hühnerfirma haben. Diese Hühnerfarmer sind das letzte unabhängige Glied in einer ansonsten vollständig vertikal integrierten, unternehmenseigenen Lieferkette.”

“Die Unternehmenskonsolidierung ist die Wurzel vieler struktureller Missstände in unserem Lebensmittelsystem. Wenn Konzerne den Landwirten die Bedingungen diktieren können, verlieren die Landwirte. Die Konzerne bürden den Landwirten die finanzielle Verantwortung auf und diktieren ihnen die Details.”

” Konzerne konsolidieren auch das Eigentum an den anderen Schritten der Lieferkette, von denen die Landwirte abhängig sind – Betriebsmittel, Verarbeitung, Vertrieb und Vermarktung – und lassen den Landwirten kaum eine andere Wahl, als mit einem Unternehmen zu verhandeln, gegen das sie praktisch keine Stimme oder Verhandlungsmacht haben.”

Wenn allein die Rentabilität, ob von der Politik unterstützt oder nicht, darüber entscheidet, welche Unternehmen Erfolg haben und welche scheitern, ist es für amerikanische Unternehmen eine Notwendigkeit, die Kosten zu senken – es sei denn, man hat ein Nischengeschäft mit Lebensmitteln oder ist in der Lage, direkt an die Verbraucher zu verkaufen. Diese einfache Tatsache hat unweigerlich zu einem Wettlauf nach unten bei der Qualität geführt.

Sehen Sie sich die zehn größten Lebensmittelunternehmen der Welt an. Ihre Umsätze sind enorm, aber sollten wir ihre Produkte wirklich konsumieren?

Vielleicht hätten die Regulierungsbehörden die Entwertung der Lebensmittelversorgung verhindern können. Aber das taten sie nicht.

Und nun ist es eine Binsenweisheit, dass die Amerikaner die schlechteste Ernährung der Welt haben.

Könnte eine Nahrungsmittelknappheit drohen?

Wenn es den Anschein hat, dass die USA, die mit reichlich natürlichen Ressourcen gesegnet sind, niemals eine Lebensmittelknappheit erleiden könnten, dann irren Sie sich. Wussten Sie, dass die USA zwar der größte Lebensmittelexporteur der Welt sind, aber im Jahr 2023 mehr Lebensmittel importieren als exportieren?

Kühe werden angegriffen, weil ihr Rülpsen von Methan angeblich zum Klimawandel beiträgt. Holland hat erklärt, es müsse 30-50 % seiner Kühe abschaffen. Irland und Kanada bereiten sich ebenfalls darauf vor, die Zahl ihrer Kühe mit der gleichen Begründung zu reduzieren.

In den USA ist die Zahl der gehaltenen Kühe allmählich zurückgegangen, so dass wir heute die gleiche Anzahl von Kühen haben wie 1951 – aber die Bevölkerung ist seither um 125 % gestiegen. Wir haben mehr als doppelt so viele Menschen, aber die gleiche Anzahl von Kühen. Was ist das? Ein großer Teil unseres Rindfleischs kommt aus Brasilien.

Schweine und Hühner werden heute größtenteils in Ställen aufgezogen. Ihre Industrien sind bereits bis zum Äußersten konsolidiert. Aber Kühe und andere Huftiere grasen die meiste Zeit ihres Lebens auf der Weide, so dass die Rindfleischindustrie nicht auf die gleiche Weise konsolidiert werden konnte.

Die Konsolidierung findet stattdessen in den Schlachthöfen statt, weil man Rindfleisch nicht ohne einen USDA-Inspektor in einem vom USDA zugelassenen Betrieb verarbeiten kann – und die Zahl dieser Betriebe ist zurückgegangen, ebenso wie die Zahl der Kühe, die sie verarbeiten können. Vier Unternehmen verarbeiten inzwischen über 80 % des US-Rindfleischs. Auf diese Weise werden die Viehzüchter unter Druck gesetzt.

Gleichzeitig wird versucht, das verfügbare Ackerland sowohl für den Anbau von Pflanzen als auch für die Weidehaltung von Tieren zu reduzieren. Bill Gates ist heute die Nummer 1 unter den Besitzern von Ackerland in den USA, von dem ein Großteil brach liegt. Solarfarmen bedecken Land, auf dem früher Ackerbau betrieben wurde – eine Praxis, die vor kurzem in Italien verboten wurde. Es gibt Pläne, neue Beschränkungen für die Nutzung von Land, das unter Naturschutz steht, einzuführen.

Schöne neue Lebensmittel

Das ist aber noch nicht alles. Das Weltwirtschaftsforum will zusammen mit vielen Regierungen und multinationalen Organisationen unsere Lebensmittelversorgung neu gestalten. Sogenanntes Pflanzenfleisch, im Labor gezüchtetes Fleisch, „Synbio“-Produkte, Insektenproteine und andere völlig neue Lebensmittel sollen einen Großteil des echten Fleisches, das die Menschen genießen, ersetzen – was zu einer noch stärkeren Konsolidierung der Lebensmittelproduktion führen könnte. Dies würde eine „Wiederbewaldung“ von Weideflächen ermöglichen, so dass diese in ihren natürlichen Zustand zurückkehren könnten, was, so wird behauptet, schonender für den Planeten wäre. Aber ist das wirklich so?

Ein Großteil der Weideflächen ist für den Anbau von Kulturpflanzen oder für andere Zwecke ungeeignet. Der Dung der darauf weidenden Tiere füllt den Boden mit Nährstoffen auf und trägt zum Mikrobiom des Bodens und zum Pflanzenwachstum bei. „Rewilding“ kann in der Tat zum Verlust des vorhandenen Mutterbodens und zur Versteppung vieler Weidegebiete führen.

Natürlich ist es eine verrückte Idee, die Lebensmittelversorgung auf Nahrungsmittel umzustellen, die größtenteils aus Fabriken stammen, denn wie kann man das, was die Menschen essen, grundlegend verändern und erwarten, dass es gut für sie ist? Welche Mikronährstoffe fehlen Ihnen? Was werden die neuen Chemikalien, die neu entwickelten Proteine oder sogar die computergenerierte DNA (die unweigerlich in diesen neuartigen Lebensmitteln enthalten sein werden) mit der Zeit mit uns machen? Was werden die Unternehmen an die Insekten verfüttern, die sie züchten, wenn die Lebensmittelproduktion von immer billigeren Inputs bestimmt wird?

Es kommt noch schlimmer. Echte Lebensmittel werden von Gärtnern, Kleinbauern und Heimarbeitern dezentral erzeugt. Sie kann nicht kontrolliert werden. Bis vor 150 Jahren ernährte sich fast jeder von Lebensmitteln, die er selbst gefangen, gesammelt oder angebaut hatte.

Aber wenn die Lebensmittel hauptsächlich aus Fabriken kommen, kann der Zugang abgeschnitten werden. Die Lieferketten können zusammenbrechen. Der Preis kann so hoch sein, dass man sie nicht mehr kaufen kann. Oder sie können krank machen, und es kann Jahre oder Generationen dauern, bis die Ursache des Problems gefunden wird. Wie lange hat es gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass übermäßig verarbeitete Lebensmittel ein schleichendes Gift sind?

In der Lebensmittelbranche brauen sich einige sehr große Probleme zusammen. Ob wir wollen oder nicht, mächtige Kräfte bewegen uns auf den Großen Reset zu und bedrohen unsere Ernährung auf eine Weise, die sich die meisten von uns nie hätten träumen lassen.

Identifizierung der Probleme und Lösungen

Aber wir können uns mit den Geschehnissen auseinandersetzen, lernen, was wir brauchen, und wir können Widerstand leisten. Aus diesem Grund haben Door to Freedom und Children’s Health Defense all diese Probleme ausgepackt und mögliche Lösungen aufgezeigt.

Während eines zweitägigen Online-Symposiums werden Sie alle Facetten des Angriffs auf Lebensmittel kennen lernen und erfahren, wie Sie sich dagegen wehren können. Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung mit einer fantastischen Auswahl an Rednern und Themen. Nehmen Sie sich einen Block und einen Stift, denn Sie werden sich bestimmt Notizen machen wollen!

“The Attack on Food and Farmers, and How to Fight Back” (Der Angriff auf Lebensmittel und Landwirte und wie man sich dagegen wehren kann) wird am 6. und 7. September ausgestrahlt. Der Film wird auch später noch auf unseren Kanälen zu sehen und zu teilen sein. Am Ende von Tag 2 werden Sie wissen, welche Maßnahmen Sie in Ihrem eigenen Garten und in den Parlamenten ergreifen können, um eine gesündere, schmackhaftere und sicherere Lebensmittelversorgung zu gewährleisten.

Unten finden Sie eine Zusammenfassung und das vollständige Programm.