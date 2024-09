James J. Puplava: Die nächste Etappe des Rohstoffsuperzyklus?

Nach dem COVID-19-Crash im Jahr 2020, den Versorgungsunterbrechungen und den anschließenden massiven Konjunkturspritzen erlebten die Rohstoffpreise einen deutlichen Anstieg. Dies veranlasste viele Analysten, mich eingeschlossen, den Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus vorherzusagen – eine längere Phase steigender Rohstoffpreise, die sich in diesem Jahrzehnt entfalten könnte. Jetzt, vier Jahre später, ist es an der Zeit, neu zu bewerten, ob diese These weiterhin gültig ist oder ob sie entgleist ist, sich verzögert oder sich wie erwartet entwickelt hat.

Was ist ein Superzyklus bei Rohstoffen?

Ein Rohstoffsuperzyklus umfasst in der Regel einen längeren Zeitraum von mindestens fünf oder mehr Jahren mit beständigen Preissteigerungen bei einer Vielzahl von Rohstoffen. Diese Zyklen entstehen oft nach einer langen Verzögerung zwischen den Rohstoffpreisen und den Veränderungen im Angebot. Das Wirtschaftswachstum treibt die Nachfrage nach Rohstoffen in die Höhe, so dass das Angebot schließlich zurückgeht und die Preise unter Aufwärtsdruck geraten.

Dies setzt sich so lange fort, bis die Preise attraktiv genug werden, um die Produzenten zu einer Erhöhung des Angebots zu