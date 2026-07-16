Ein Blick nach Russland zeigt, was in Versorgungskrisen möglich wird: Benzin nur noch per staatlicher App

Lange Warteschlangen, knapper Kraftstoff und steigender staatlicher Einfluss auf den Alltag. Was derzeit in einer russischen Region getestet wird, könnte einen Vorgeschmack darauf geben, wie Regierungen in schweren Versorgungskrisen künftig den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen organisieren könnten.

In der russischen Region Transbaikalien beginnt ein Pilotprojekt, das aufhorchen lässt. Autofahrer sollen an einer Tankstelle in der Regionalhauptstadt Tschita künftig einen QR-Code vorweisen müssen, um überhaupt tanken zu können.

Der Clou: Der QR-Code wird ausschließlich über den staatlich unterstützten russischen Messenger MAX ausgegeben. Wer tanken möchte, muss sich zunächst im Bot „Toplivo 75“ registrieren, einen Antrag für den Folgetag stellen, ein Zeitfenster auswählen und die gewünschte Kraftstoffart angeben. Erst danach erhält der Nutzer die digitale Tankberechtigung.

Nach einer erfolgreichen Betankung kann frühestens sechs Tage später erneut ein QR-Code beantragt werden.

Offizielle Begründung

Die Regionalregierung erklärt, das System solle Warteschlangen reduzieren, den Weiterverkauf von Tankberechtigungen verhindern und eine „gerechte Verteilung“ des Kraftstoffs gewährleisten.

Noch handelt es sich lediglich um einen Test an einer Tankstelle. Gleichzeitig betonen die Behörden, dass klassische Warteschlangen zunächst bestehen bleiben. Dennoch zeigt das Pilotprojekt, wie schnell digitale Anwendungen in Krisenzeiten zu einem Instrument staatlicher Ressourcenverwaltung werden können.

Digitale Rationierung statt freier Zugang?

Noch vor wenigen Jahren hätte die Vorstellung, Benzin nur nach vorheriger Anmeldung über eine staatliche App beziehen zu können, für viele wie Science-Fiction geklungen. Heute existiert die technische Infrastruktur längst.

QR-Codes, digitale Identitäten, Messenger-Dienste und Smartphone-Apps ermöglichen es Behörden, den Zugang zu knappen Gütern in Echtzeit zu steuern.

Was bedeutet das für Europa?

Niemand kann seriös behaupten, dass ein solches System zwangsläufig auch in der Europäischen Union eingeführt wird. Doch die Entwicklungen werfen Fragen auf.

Europa arbeitet seit Jahren an der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen. Gleichzeitig warnen zahlreiche Regierungen vor einer unsicheren geopolitischen Lage. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen auf Energieversorgung und Lieferketten gehören inzwischen zu den zentralen sicherheitspolitischen Themen.

Sollten sich Versorgungsengpässe verschärfen, verfügen moderne Staaten heute über technische Möglichkeiten, die früher nicht existierten: Digitale Tankberechtigungen, Zeitfenster, Mengenbegrenzungen oder Priorisierungen bestimmter Berufsgruppen könnten innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden – sofern die jeweiligen Regierungen dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen.

Ein Blick in die Zukunft?

Das russische Pilotprojekt zeigt vor allem eines:

Digitale Technologien verändern nicht nur Kommunikation und Verwaltung. Sie eröffnen Staaten auch neue Möglichkeiten, den Zugang zu knappen Ressourcen zu organisieren und zu kontrollieren. Ob es dabei bleibt oder ob ähnliche Systeme eines Tages auch in anderen Ländern eingesetzt werden, hängt letztlich von den politischen Entscheidungen und der weiteren Entwicklung der internationalen Krisenlage ab.

Fest steht jedoch: Was heute in einer russischen Region getestet wird, wäre technisch auch anderswo umsetzbar. Der Unterschied läge nicht in der Technologie – sondern in der politischen Entscheidung, sie einzusetzen.